Miljardärernas nya trend: Utrustar yachten med miniubåt

Redan 2024, knappt ett år efter att Triton-ubåten imploderat på 3500 meters djup, skrev Forbes att efterfrågan på de små undervattensfarkosterna ökat rejält. Förklaringen tycks vara ett skifte i hur de allra rikaste vill spendera sina pengar: Tidigare var det dyra klockor och väskor som sågs som absoluta statussymboler – nu är det unika och exklusiva upplevelser som pengarna kastas på.

Ett av de ledande företagens, Triton, vd förklarar:

”De som köper och använder Tritons farkoster brinner för havet. Våra produkter ger dem verktygen de behöver för att göra och dokumentera nya upptäckter, förstå havets framtid och besöka delar av vår värld som vi kanske aldrig tidigare har sett – med högsta möjliga komfort och säkerhet.”

Han fortsätter:

”Vi upplever en mycket stark efterfrågan från flera olika sektorer, däribland privata ägare, kryssningsbranschen, exklusiva hotell och andra kommersiella aktörer.”

Dyker till havets djupaste platser

På Monacomässan i dagarna är Triton också närvarande. Marknadschefen Sophie Bentham-Wood berättar för lokalmedia att man i produktportföljen har den enda bemannade ubåten i världen som klarar att dyka ner till 11 000 meters djup, alltså tillräckligt nog för att ta sig hela vägen ner till havets djupaste punkt: Marianergraven.

Just den modellen, Triton 36000/2, är dock främst byggd för proffs – forskare och forskarinstitutioner. Till en superyacht rekommenderar hon istället bästsäljaren Triton 3.300/3 som kan dyka ned till 1000 meters djup – eller Triton 1.650/3, som mäktar med ungefär hälften.

”Perfekt för en superyacht”, konstaterar hon.