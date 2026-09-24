Varken superbilar eller superyachter släcker längre elitens törst på äventyr. När Monaco Yacht Show går av stapeln är det en ny typ av ultradyra fordon som visas upp bland montrarna: Miniubåtarna.
Miljardärernas nya trend: Utrustar yachten med miniubåt
Den tragiska Oceangate-olyckan för några år sedan skrämmer inte världseliten från lusten att utforska djupen. Miniubåtar som tillbehör för de största yachtsen verkar vara en uppåtgående trend.
Redan 2024, knappt ett år efter att Triton-ubåten imploderat på 3500 meters djup, skrev Forbes att efterfrågan på de små undervattensfarkosterna ökat rejält. Förklaringen tycks vara ett skifte i hur de allra rikaste vill spendera sina pengar: Tidigare var det dyra klockor och väskor som sågs som absoluta statussymboler – nu är det unika och exklusiva upplevelser som pengarna kastas på.
Ett av de ledande företagens, Triton, vd förklarar:
”De som köper och använder Tritons farkoster brinner för havet. Våra produkter ger dem verktygen de behöver för att göra och dokumentera nya upptäckter, förstå havets framtid och besöka delar av vår värld som vi kanske aldrig tidigare har sett – med högsta möjliga komfort och säkerhet.”
Han fortsätter:
”Vi upplever en mycket stark efterfrågan från flera olika sektorer, däribland privata ägare, kryssningsbranschen, exklusiva hotell och andra kommersiella aktörer.”
Dyker till havets djupaste platser
På Monacomässan i dagarna är Triton också närvarande. Marknadschefen Sophie Bentham-Wood berättar för lokalmedia att man i produktportföljen har den enda bemannade ubåten i världen som klarar att dyka ner till 11 000 meters djup, alltså tillräckligt nog för att ta sig hela vägen ner till havets djupaste punkt: Marianergraven.
Just den modellen, Triton 36000/2, är dock främst byggd för proffs – forskare och forskarinstitutioner. Till en superyacht rekommenderar hon istället bästsäljaren Triton 3.300/3 som kan dyka ned till 1000 meters djup – eller Triton 1.650/3, som mäktar med ungefär hälften.
”Perfekt för en superyacht”, konstaterar hon.
”Lika enkelt som en vattenskoter”
Den minsta av de två är byggd för att låta tre personer utforska havsdjupen i maximalt 12 timmar.
Framdrivningen sköts av fyra elmotorer på 5,5 kW vardera, medan batteripaketet är på 30 kWh. Sex externa LED-strålkastare på sammanlagt 20 000 lumen lyser upp omgivningen. Det stora akrylskrovet ger nästan 360 graders utsikt och är en av farkostens mest utmärkande detaljer.
Ägaren kan dessutom skräddarsy både material, färger och interiör, och företaget uppger att majoriteten av de levererade ubåtarna har fått någon form av personlig anpassning.
Farkosten mäter 3,2 meter lång, 2,6 meter bred och 1,8 meter hög och väger omkring fyra ton. Trots det kan den lätt adderas till en superyachts utrustning – tillverkaren själv skriver att den tillhörande kranen installeras lika enkelt som en vattenskoter.
Själva körningen är dock knepigare än så. Triton inkluderar en omfattande pilotutbildning vid köpet, där ägarens eller yachtens besättning tränas i allt från dykning och navigation till nödsituationer och sjösättning.
Kostnaden för minstingen i utbudet uppskattas till cirka 32 miljoner kronor.
Ryssen dyker runt svalbard
En som spenderat sommaren under ytan är eventuellt ryska miljardären Oleg Tinkov. Hans äventrysyacht, La Datcha, ska ha spenderat flera veckor i skärgården utanför Svalbard, skriver The Barents Observer.
Förutom två helikoptrar har den 77 meter långa yachten också en tresitsig miniubåt, tidigare rapporter säger att det är just en Triton 1650/3 som Tinkov valt att utrusta skeppet med.
Huruvida det faktiskt är ägaren själv som semestrat i Norra ishavet är oklart – La Datcha ska nämligen gå att hyra för omkring 80 miljoner kronor per vecka, detta enligt rapporter från några år tillbaka.
Ytterligare en framstående miljardär som valt att utrusta sitt havsfort med avancerad dykutrustning är spelutvecklaren Gabe Newman. Hans 111 meter långa superyacht, Leviathan, har en egen ubåtshangar, dykcenter och laboratorium.
Newell driver också marinorganisationen Inkfish, som bland annat använder bemannade undervattensfarkoster i forskning, skriver Luxury launches.
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