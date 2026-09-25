900 miljoner besiktningsprotokoll: Elbilar håller bättre

Skillnaden syns efter 9600 km

I undersökningen har man ställt bilar med liknande ålder och miltal mot varandra. Elbilar kör nämligen generellt sett längre än bensin- och dieseldrivna bilar under samma tidsperiod – detta förklarar man med att en hög andel tjänstefordon och leasingbilar går på el.

Utan att ta hänsyn till miltalen är elbilar mellan tre och tolv år gamla aningen mer benägna att få nedslag på besiktningen. När man avgränsar undersökningen till bilar med cirka 6500 km på mätaren får eldrivna och fossildrivna bilar nästan lika ofta besktningsnedslag.

ANNONS

Efter att bilarna rullat cirka 9600 kilometer händer det dock något intressant. Andelen nedslag för elbilarna når en slags platå – och ökar inte mer än till cirka 16 procent ens efter drygt 19 000 kilometer.

För bilarna med förbränningsmotor ökar andelen besktningsnedslag med miltalen: 19,1 procent för bensinbilar vid 9600 kilometer, till 22,1 procent vid 19 000 kilometer. Detsamma för dieselbilarna är 15,3 till 21,2 procent.

Med andra ord verkar det som att elbilarna är mer pålitliga under längre tid.

Däckslitage är ett faktum

Att elbilar generellt sett är tyngre än motsvariga modeller med förbränningsmotorer är ett faktum. Tyngden innebär att däcken på elbilar slits snabbare, och tillsammans med den högre kraften som elbilar ofta erbjuder har man räknat fram att elbilars däck kan ha upp till hälften så kort livslängd som däcken på en bensin- eller dieseldriven bil.

Den brittiska undersökningen visar att det extra däckslitaget är svårundkomligt, men främst när det handlar om modeller som från början byggts med förbränningsmotor som tillverkaren senare också byggt om till elversion. Modellerna som är ”rena” elbilar från början lider inte av fullt lika kraftigt däckslitage.

Något man också konstaterar är att äldre elbilar ofta får nedslag på bromsarna, då gällande rost. Fenomenet är en effekt av den regenerativa bromsningen som i många fall används oftare än det vanliga bromssystemet.

Avgassystemen ställer till det

En stor skillnad mellan elbilarnas och de fossildrivna bilarnas konstruktion är avgassystemet, vilket också är en stor felkälla för äldre bilar. Hos de bensin- och dieseldrivna bilarna kunde andelen nedslag för just avgassystemet och kringliggande komponenter uppgå till 6,1 procent – något som ju elbilarna helt slipper.

ANNONS

Läs mer:

Då blir bytet till elbil katastof – indraget körkort och böter

Laddskräck: 67 procent av kvinnor vågar inte ladda bilen på natten

Oljeriket lanserar elbilar: ”Får Cybertruck att se ut som en Civic”