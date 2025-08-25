Volvos senaste tillskott, den helt eldrivna modellen EX30, har tagits emot med både beröm och kritik. Trots sin kompakta storlek och relativt låga pris i jämförelse med andra Volvomodeller, imponerar den med en hisnande prestanda.
Volvo EX30: Liten till storleken men snabb som en Porsche
Flera källor hyllar bilens acceleration som närmast liknar en sportbil, samtidigt som de pekar på vissa brister i design och funktionalitet.
Snabbaste volvon någonsin
EX30 finns i flera utföranden, men det är den fyrhjulsdrivna, tvåmotoriga versionen som stjäl rubrikerna. Med en effekt på 422 hästkrafter accelererar denna variant från 0 till 100 kilometer i timmen på enastående 3,7 sekunder.
Detta gör den till den snabbaste Volvon som någonsin har byggts, skriver Car and Driver.
Denna version är så pass snabb att den kan konkurrera med prestandabilar som Porsche 911. Även grundversionen med en enda motor är snabb, med en acceleration från 0–100 på 5,7 sekunder, vilket är “mer än tillräckligt snabbt”, enligt Top Gear.
Enligt Car and Driver väger EX30 endast cirka 1 900 kilogram, vilket är relativt lätt för en elbil.
Trots den höga effekten är kraftutvecklingen progressiv och gör bilen lätt att hantera, vilket hindrar oavsiktlig hjulspinn. Detta, i kombination med dess kompakta mått, gör den smidig att manövrera i stadsmiljö, men den avskalade designen av inredningen kritiseras, skriver Car and Driver.
Minimalt är inte alltid bäst
Volvo har valt en minimalistisk interiör, enligt Car and Driver som påpekar att den saknar många av de fysiska knappar och reglage som är vanliga i moderna bilar. Allting styrs via en 12,3-tums pekskärm i mitten, vilket skapar frustration hos förarna.
Att behöva navigera genom menyer för att justera funktioner som sidospeglar, klimatkontroll eller till och med helljuset, kan vara både distraherande och opraktiskt under körning, skriver Car Magazine och Top Gear.
Vissa recensenter, som Teknikens värld, anser att det är “omöjligt att inte låta tankarna vandra tillbaka i bilhistorien” till 2009 då Seat lanserade sin Bocanegra. Detta minimalistiska tillvägagångssätt, som Volvo beskriver som “skandinavisk minimalism”, ses av vissa som ett sätt att spara in på kostnader.
Trots avsaknaden av traditionella knappar är sätessättningen på toppspecifikationen Ultra fortfarande manuell. Bristen på en skärm framför föraren, som den som finns i Tesla, har lett till kritik, där föraren måste titta åt höger för att se hastigheten.
Bakre utrymmet är en annan stor nackdel, där passagerarna får trångt om utrymme för sina ben, skriver Top Gear.
Priser och räckvidder
Priset på EX30 varierar beroende på version och utrustning. Men enligt Volvo ligger priset på cirka 609 000 kr.
Räckvidden för EX30 med det största batteriet ligger på upp till 475 kilometer enligt WLTP-cykeln, vilket är en konkurrenskraftig siffra, men den kan sjunka betydligt vid kallare väder, skriver Top Gear.
Vidare poängterar Teknikens värld att “Cross Country”-versionen tappar ungefär 2,5 mil i räckvidd jämfört med standardmodellen, men att detta knappast är märkbart vid vanlig körning.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
