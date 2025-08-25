Volvo EX30: Liten till storleken men snabb som en Porsche

Flera källor hyllar bilens acceleration som närmast liknar en sportbil, samtidigt som de pekar på vissa brister i design och funktionalitet.

Snabbaste volvon någonsin

EX30 finns i flera utföranden, men det är den fyrhjulsdrivna, tvåmotoriga versionen som stjäl rubrikerna. Med en effekt på 422 hästkrafter accelererar denna variant från 0 till 100 kilometer i timmen på enastående 3,7 sekunder.

Volvo EX30 Cross Country Twin Motor Performance (Foto: Volvo)

Detta gör den till den snabbaste Volvon som någonsin har byggts, skriver Car and Driver.

Denna version är så pass snabb att den kan konkurrera med prestandabilar som Porsche 911. Även grundversionen med en enda motor är snabb, med en acceleration från 0–100 på 5,7 sekunder, vilket är “mer än tillräckligt snabbt”, enligt Top Gear.

Volvo EX30 Cross Country Twin Motor Performance (Foto: Volvo)

Enligt Car and Driver väger EX30 endast cirka 1 900 kilogram, vilket är relativt lätt för en elbil.

Trots den höga effekten är kraftutvecklingen progressiv och gör bilen lätt att hantera, vilket hindrar oavsiktlig hjulspinn. Detta, i kombination med dess kompakta mått, gör den smidig att manövrera i stadsmiljö, men den avskalade designen av inredningen kritiseras, skriver Car and Driver.

