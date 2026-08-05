Nästa nivå av camping: Utfällbar husvagn

Mellanmodellen

I 3X, japp den fälls ut till tre sektioner, skriver Beauer att upp till fyra personer kan bo bekvämt. 12 kvadratmeter modulär och praktisk lyxcamping beskriver tillverkaren sin mellanmodell som. I komprimerat format uppgår bredden endast till cirka 190 cm, och fullt utvecklad mäter den istället 4,6 meter.

Insidan bjuder på ett välutrustat kök, en ”lounge” och ett badrum med dusch.

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Baspriset för 3X ligger på cirka 440 000 kronor.

Megamodellen

Har du stor familj, mycket vänner, eller bara älskar utrymme? Då är 3XPlus modellen för dig. 28 kvadratmeter, sovplatser för upp till sex personer och ett slags vardagsrum med tv.

3XPlus är bara något bredare än mellanmodellen, men bjuder istället på rejält med längd. Tanken är att gränsen mellan camping och hemma ska suddas ut här.

Baspriset för 3XPlus ligger på cirka 1,2 miljoner kronor.

Så funkar det

Alla tre husvagnar bygger på samma ”gigogne”-teknik. Ett knapptryck i vagnens bakände och transformationen sätter fart. Elektriska motorer sköter utvecklingen på cirka 60 sekunder. På insidan har man från fabrik säkerställt att allt möblemang får plats i det komprimerade läget, men vi misstänker att det är ganska trångt där inne då.

En ytterligare misstanke är att de flesta campingplatser man ska bo på skulle uppskatta en liten förvarning om husvagnens bredd.

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