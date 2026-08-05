Problemet med många husvagnar är att de väldigt lätt blir trånga för även en liten familj. De stora bjässarna är istället osmidiga och tunga. Den som inte velat kuska runt på ett megaekipage har därmed fått nöja sig med lite trängre boendeyta.
Nästa nivå av camping: Utfällbar husvagn
Men den kompromissen har de bekväma fransmännen tröttnat på. Lyxhusvagnsbyggaren Beauer har nämligen tre modeller som påminner lite om de magiska tält som ibland skymtas i Harry Potter-filmerna: De är större på insidan än på utsidan.
Beauers vagnar är dock inte magiska, de är bara designade och byggda av några riktigt klyftiga ingenjörer. Likt ett dragspel eller ett teleskop kan de vecklas ut till den dubbla, eller nästintill trippla storleken.
Minimodellen
Minstingen, döpt 2X – i och med att den kan fällas ut till två sektioner – är byggd för två personer och bjuder på cirka åtta kvadratmeters boende. För den ringa storleken när den dras bakom bilen får det anses vara generöst.
Modellen finns inte att beställa för tillfället, och någon prisuppgift bjuder tillverkaren inte på via hemsidan.
Mellanmodellen
I 3X, japp den fälls ut till tre sektioner, skriver Beauer att upp till fyra personer kan bo bekvämt. 12 kvadratmeter modulär och praktisk lyxcamping beskriver tillverkaren sin mellanmodell som. I komprimerat format uppgår bredden endast till cirka 190 cm, och fullt utvecklad mäter den istället 4,6 meter.
Insidan bjuder på ett välutrustat kök, en ”lounge” och ett badrum med dusch.
Baspriset för 3X ligger på cirka 440 000 kronor.
Megamodellen
Har du stor familj, mycket vänner, eller bara älskar utrymme? Då är 3XPlus modellen för dig. 28 kvadratmeter, sovplatser för upp till sex personer och ett slags vardagsrum med tv.
3XPlus är bara något bredare än mellanmodellen, men bjuder istället på rejält med längd. Tanken är att gränsen mellan camping och hemma ska suddas ut här.
Baspriset för 3XPlus ligger på cirka 1,2 miljoner kronor.
Så funkar det
Alla tre husvagnar bygger på samma ”gigogne”-teknik. Ett knapptryck i vagnens bakände och transformationen sätter fart. Elektriska motorer sköter utvecklingen på cirka 60 sekunder. På insidan har man från fabrik säkerställt att allt möblemang får plats i det komprimerade läget, men vi misstänker att det är ganska trångt där inne då.
En ytterligare misstanke är att de flesta campingplatser man ska bo på skulle uppskatta en liten förvarning om husvagnens bredd.
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