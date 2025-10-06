EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har klargjort att framtiden för Europas bilindustri nu vilar på en ny teknologisk strategi.
EU:s nya plan – för att rädda fordonsindustrin
EU:s nya plan – för att rädda fordonsindustrin
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har klargjort att framtiden för Europas bilindustri nu vilar på en ny teknologisk strategi. Med ett uttalat ’AI first’-fokus ska unionen snabbt komma ikapp USA och Kina när det gäller självkörande fordon. Den nya riktningen är tänkt att inte bara stärka konkurrenskraften utan också att dramatiskt förbättra trafiksäkerheten och …
Med ett uttalat ‘AI first’-fokus ska unionen snabbt komma ikapp USA och Kina när det gäller självkörande fordon.
Den nya riktningen är tänkt att inte bara stärka konkurrenskraften utan också att dramatiskt förbättra trafiksäkerheten och bevara miljontals jobb inom sektorn, skriver Eletric-vehicles.
Den nya europeiska mobiliseringsstrategin
I ett viktigt tal vid Italian Tech Week i Turin, som är Italiens centrum för fordonstillverkning, lade Ursula von der Leyen fram en stark uppmaning till en gemensam europeisk satsning på självkörande bilar.
Hennes budskap var tydligt: artificiell intelligens, eller AI, är nyckeln till att återuppliva regionens ansträngda fordonssektor, skriver Reuters.
“Självkörande bilar är redan en verklighet i USA och Kina. Detsamma borde vara sant här i Europa”, sade von der Leyen.
Hon betonade att ett ‘AI first’-synsätt, som innebär att artificiell intelligens prioriteras i strategiska industrier, måste antas, särskilt inom mobilitetsområdet.
Kommissionens ordförande underströk att denna AI-prioritering också måste vara synonymt med ‘safety first’, eller säkerhet först.
Konkurrens och innovationshinder i Europa
Europas bilindustri genomgår en snabb omvandling som drivs av krav på både digitalisering och utfasning av fossila bränslen.
Samtidigt kämpar europeiska tillverkare med att hålla jämna steg med den snabba teknikutvecklingen i USA och Kina, vilket har lett till en ökad press på kommissionen att agera för att stärka den industriella konkurrenskraften.
Som ett konkret steg föreslog von der Leyen att inrätta ett nätverk av europeiska städer där man kan genomföra pilotprojekt för autonoma fordon. Hon noterade att sextio italienska borgmästare redan hade visat intresse för att delta.
Elbilsjätten tvärnitar: Tvingas sänka målet 16 procent
Efter rekordår har BYD drabbats av ett försäljningsras, det första sedan 2020. Jätten sänker målet och produktionen. Efter år av rekordtillväxt ser den
EU-stöd och framtida regelverk
Kommissionens ordförande lovade dessutom EU:s fulla stöd för utvecklingen av fordon som är ‘gjorda i Europa, och gjorda för europeiska gator’.
Hon framhöll att AI-tekniken kan bidra till att minska trafikstockningar, koppla ihop avlägsna områden med kollektivtrafik och även trygga sysselsättningen i sektorn.
Vidare meddelade EU-kommissionen tidigare under året att man prioriterar att utveckla ett regelverk för autonoma fordon. Detta arbete syftar till att under 2025 tillåta obegränsade serier av fordon med automatiserade parkeringssystem, med utökade användningsområden som godstransporter mellan knutpunkter under 2026.
Målet är att garantera säkerheten samtidigt som innovationen främjas.
Volvo Cars vd om USA-flytten: Dämpar tullsmällen
I en intervju med The Wall Street Journal säger Håkan Samuelsson, som hastigt fick göra comeback som vd för Volvo Cars, att bolaget ändå kan leva med
Den industriella bubblan
Intresset för den nya AI-drivna mobilitetsstrategin var högt på Italian Tech Week, där även Amazon-grundaren Jeff Bezos och John Elkann, styrelseordförande för både Ferrari och Stellantis, talade.
Bezos bidrog till debatten genom att beskriva den nuvarande investeringsvågen inom AI som en ‘bra’ industriell bubbla, skild från spekulativa finansiella bubblor.
Han menade att de långsiktiga fördelarna för samhället kommer att vara enorma, även om enskilda företag går omkull, och sade att ‘detta är på riktigt’.
I sammanhanget är det värt att nämna att Kina och USA redan har kommit långt med autonoma fordon. Till exempel har Tesla utvecklat sitt Full Self-Driving-system, som nu testas i Europa i ett övervakat läge.
Samtidigt samarbetar kinesiska tillverkare, som XPeng, redan med europeiska giganter som Volkswagen-koncernen för att integrera avancerade förarassistanssystem, ADAS, i kommande bilmodeller.
Von der Leyens uppmaning är en tydlig indikation på att EU ser AI-drivna fordon som en kritisk strid som inte får förloras.
Som hon själv uttryckte det: ‘Framtiden för bilar – och bilarna i framtiden – måste tillverkas i Europa’.
Vändningen: Biltillverkaren slog sitt eget historiska rekord
Biltillverkaren har rest sig efter en trög start. Med ett nytt historiskt leveransrekord och nästan en halv miljon bilar är vändningen ett faktum. Trots
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
