EU:s nya plan – för att rädda fordonsindustrin

Konkurrens och innovationshinder i Europa

Europas bilindustri genomgår en snabb omvandling som drivs av krav på både digitalisering och utfasning av fossila bränslen.

Samtidigt kämpar europeiska tillverkare med att hålla jämna steg med den snabba teknikutvecklingen i USA och Kina, vilket har lett till en ökad press på kommissionen att agera för att stärka den industriella konkurrenskraften.

Som ett konkret steg föreslog von der Leyen att inrätta ett nätverk av europeiska städer där man kan genomföra pilotprojekt för autonoma fordon. Hon noterade att sextio italienska borgmästare redan hade visat intresse för att delta.

EU-stöd och framtida regelverk

Kommissionens ordförande lovade dessutom EU:s fulla stöd för utvecklingen av fordon som är ‘gjorda i Europa, och gjorda för europeiska gator’.

Hon framhöll att AI-tekniken kan bidra till att minska trafikstockningar, koppla ihop avlägsna områden med kollektivtrafik och även trygga sysselsättningen i sektorn.

Vidare meddelade EU-kommissionen tidigare under året att man prioriterar att utveckla ett regelverk för autonoma fordon. Detta arbete syftar till att under 2025 tillåta obegränsade serier av fordon med automatiserade parkeringssystem, med utökade användningsområden som godstransporter mellan knutpunkter under 2026.

Målet är att garantera säkerheten samtidigt som innovationen främjas.

Den industriella bubblan

Intresset för den nya AI-drivna mobilitetsstrategin var högt på Italian Tech Week, där även Amazon-grundaren Jeff Bezos och John Elkann, styrelseordförande för både Ferrari och Stellantis, talade.

Bezos bidrog till debatten genom att beskriva den nuvarande investeringsvågen inom AI som en ‘bra’ industriell bubbla, skild från spekulativa finansiella bubblor.

Han menade att de långsiktiga fördelarna för samhället kommer att vara enorma, även om enskilda företag går omkull, och sade att ‘detta är på riktigt’.

I sammanhanget är det värt att nämna att Kina och USA redan har kommit långt med autonoma fordon. Till exempel har Tesla utvecklat sitt Full Self-Driving-system, som nu testas i Europa i ett övervakat läge.

Samtidigt samarbetar kinesiska tillverkare, som XPeng, redan med europeiska giganter som Volkswagen-koncernen för att integrera avancerade förarassistanssystem, ADAS, i kommande bilmodeller.

Von der Leyens uppmaning är en tydlig indikation på att EU ser AI-drivna fordon som en kritisk strid som inte får förloras.

Som hon själv uttryckte det: ‘Framtiden för bilar – och bilarna i framtiden – måste tillverkas i Europa’.

