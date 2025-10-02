Vändningen: Biltillverkaren slog sitt eget historiska rekord

Trots en trög start på året, där produktionen sjönk och leveranserna hamnade under 400 000 enheter under andra kvartalet, har företaget nu visat att man är på väg tillbaka.

Den senaste kvartalsrapporten visar en tydlig uppgång som inte bara innebär att man närmar sig den magiska gränsen på en halv miljon levererade bilar igen, utan också sätter ett nytt, imponerande rekord.

Tesla Model 3 Performance (Foto: Tesla)

Leveranssiffror som överträffar det bästa kvartalet

Under det tredje kvartalet, från början av juli till slutet av september, byggde Tesla 447 450 elbilar och levererade hela 497 099 fordon till kunder.

Den senare siffran utgör ett nytt rekord för företaget och överträffar därmed det tidigare toppresultatet på 495 570 leveranser från fjärde kvartalet 2024.

Denna anmärkningsvärda prestation möjliggjordes till stor del av det stora lagret som byggts upp under tidigare kvartal.

Tesla Cybertruck (Foto: Tesla)

I andra kvartalet producerades 26 122 fler bilar än vad som levererades, och i första kvartalet var överskottet 25 934 enheter. Summan av dessa lagerbilar motsvarar nästan exakt det extra antalet fordon som Tesla kunde leverera under det tredje kvartalet.

Medan första halvåret låg betydligt under föregående års siffror, innebär resultatet för det tredje kvartalet 2025 att man nu kan överträffa samma period förra året, åtminstone när det gäller leveranserna.

Produktionen ligger fortfarande strax under de 469 796 bilar som byggdes under det tredje kvartalet 2024. Men då levererades färre bilar än vad som byggdes (462 890 leveranser), vilket visar på vikten av att nu ha kunnat hämta hem de fordon som stod i lager.