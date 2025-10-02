Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Vändningen: Biltillverkaren slog sitt eget historiska rekord

Tesla Model Y (Foto: Tesla)
Tesla Model Y (Foto: Tesla)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

Biltillverkaren har rest sig efter en trög start. Med ett nytt historiskt leveransrekord och nästan en halv miljon bilar är vändningen ett faktum.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Trots en trög start på året, där produktionen sjönk och leveranserna hamnade under 400 000 enheter under andra kvartalet, har företaget nu visat att man är på väg tillbaka.

Den senaste kvartalsrapporten visar en tydlig uppgång som inte bara innebär att man närmar sig den magiska gränsen på en halv miljon levererade bilar igen, utan också sätter ett nytt, imponerande rekord.

ANNONS
Tesla Model 3 Performance (Foto: Tesla)
Tesla Model 3 Performance (Foto: Tesla)

Leveranssiffror som överträffar det bästa kvartalet

Under det tredje kvartalet, från början av juli till slutet av september, byggde Tesla 447 450 elbilar och levererade hela 497 099 fordon till kunder.

Den senare siffran utgör ett nytt rekord för företaget och överträffar därmed det tidigare toppresultatet på 495 570 leveranser från fjärde kvartalet 2024.

Denna anmärkningsvärda prestation möjliggjordes till stor del av det stora lagret som byggts upp under tidigare kvartal.

Tesla Cybertruck (Foto: Tesla)
Tesla Cybertruck (Foto: Tesla)

I andra kvartalet producerades 26 122 fler bilar än vad som levererades, och i första kvartalet var överskottet 25 934 enheter. Summan av dessa lagerbilar motsvarar nästan exakt det extra antalet fordon som Tesla kunde leverera under det tredje kvartalet.

ANNONS

Medan första halvåret låg betydligt under föregående års siffror, innebär resultatet för det tredje kvartalet 2025 att man nu kan överträffa samma period förra året, åtminstone när det gäller leveranserna.

Produktionen ligger fortfarande strax under de 469 796 bilar som byggdes under det tredje kvartalet 2024. Men då levererades färre bilar än vad som byggdes (462 890 leveranser), vilket visar på vikten av att nu ha kunnat hämta hem de fordon som stod i lager.

Tesla Model Y (Foto: Tesla)
Tesla Model Y (Foto: Tesla)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

De stora modellerna får se sig slagna

En tydlig trend är att Model 3 och Model Y fortsätter att vara den absoluta drivkraften bakom försäljningsframgången. Av de totala leveranserna stod de två mellanklassmodellerna för 481 166 levererade bilar, vilket innebär den överlägset största andelen.

De ‘andra’ serierna, som inkluderar Model S, Model X och framför allt Cybertruck, stod endast för 15 933 levererade enheter.

Denna siffra är ett tydligt tecken på att efterfrågan på dessa större, och dyrare, modeller är på en fortsatt låg nivå.

Jämfört med andra kvartalet, då över 13 400 enheter byggdes, och första kvartalet med 17 161 tillverkade enheter, är utvecklingen för Cybertruck en besvikelse.

Trots att Cybertruck varit föremål för omfattande utveckling och stora förväntningar uppnår den inte de höga försäljningssiffror som många hoppats på, och det kommer inte som en överraskning att Model S och Model X med sina moderniserade facelifts ser en avtagande efterfrågan.

ANNONS
Tesla Model Y. (Foto: Tesla)
Tesla Model Y. (Foto: Tesla)

Nytt rekord även inom energilösningar

Förutom fordon och rekordleveranser framhåller företaget i sitt uttalande också installationen av energilagringsprodukter. Under det tredje kvartalet levererades 12,5 GWh (gigawattimmar) i form av hemlagring och stora kommersiella batterier. Även detta är ett nytt rekord i företagets historia.

Dessa leverans- och produktionssiffror är visserligen viktiga, men de ger bara en del av bilden. För att förstå hur dessa resultat återspeglas i intäkter och vinster, kommer Tesla att publicera sina fullständiga finansiella resultat för det tredje kvartalet den 22 oktober.

Nytt rekord i Norge: Nu är de i princip utsläppsfria

Norge har satt siktet på att alla nya personbilar ska vara utsläppsfria senast 2025. Nya siffror från september visar att man nästan är i mål. Hela 98,3

Missa inte:

S miljardsatsar på äldreomsorg och pensionärer. News 55

Därför bärgas män oftare än kvinnor – Expert förklarar. E55

Larmet: Hemlig digital attack tömmer ambassaderna. Realtid

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FörsäljningTeslaTesla Model 3Tesla Model Y
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Oscar Sjöstedt gästar studion
Spela klippet
Politik

Därför vill Sverigedemokraterna radera elskatten

02 okt. 2025
ANNONS
ANNONS