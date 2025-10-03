Elbilsjätten tvärnitar: Tvingas sänka målet 16 procent

Efter år av rekordtillväxt ser den kinesiska elbilsgiganten BYD nu tecken på en kraftig inbromsning. Försäljningen under det tredje kvartalet backade för första gången sedan 2020 och företaget har tvingats sänka sitt försäljningsmål för helåret med nästan en femtedel, skriver Reuters.

Samtidigt som BYD kämpar med en intensiv prispress på hemmamarknaden, blomstrar flera av de mindre, inhemska uppstickarna med nya rekord i leveranser.

ANNONS

Den kinesiska elbilsmarknaden går in i en ny, mer utmanande fas.

Första kvartalsnedgången sedan pandemin slog till

Enligt beräkningar baserade på företagets egna uppgifter sjönk BYD:s försäljning under det tredje kvartalet med 2,1 procent jämfört med samma period föregående år, vilket markerar den första kvartalsnedgången för den kinesiska tillverkaren av el- och hybridbilar på mer än fem år.

Mellan juli och slutet av september levererade företaget 1,106 miljoner bilar.

Build your dreams har rullat på bra. BYD har tagit ett fast grepp om framförallt Europa. (Foto: Eraldo Peres/AP/TT)

Den senaste gången försäljningssiffrorna sjönk under ett kvartal var under andra kvartalet 2020, då verksamheten drabbades hårt av covid-pandemin.

Även om vi tittar på enbart september månad, var nedgången märkbar. BYD levererade då 5,88 procent färre bilar än i september i fjol, vilket var den första månatliga nedgången sedan februari 2024.

ANNONS

Som ett svar på den minskade efterfrågan sänkte företaget dessutom sin produktion med ytterligare 8,47 procent förra månaden.