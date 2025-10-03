Efter rekordår har BYD drabbats av ett försäljningsras, det första sedan 2020. Jätten sänker målet och produktionen.
Elbilsjätten tvärnitar: Tvingas sänka målet 16 procent
Efter år av rekordtillväxt ser den kinesiska elbilsgiganten BYD nu tecken på en kraftig inbromsning. Försäljningen under det tredje kvartalet backade för första gången sedan 2020 och företaget har tvingats sänka sitt försäljningsmål för helåret med nästan en femtedel, skriver Reuters.
Samtidigt som BYD kämpar med en intensiv prispress på hemmamarknaden, blomstrar flera av de mindre, inhemska uppstickarna med nya rekord i leveranser.
Den kinesiska elbilsmarknaden går in i en ny, mer utmanande fas.
Första kvartalsnedgången sedan pandemin slog till
Enligt beräkningar baserade på företagets egna uppgifter sjönk BYD:s försäljning under det tredje kvartalet med 2,1 procent jämfört med samma period föregående år, vilket markerar den första kvartalsnedgången för den kinesiska tillverkaren av el- och hybridbilar på mer än fem år.
Mellan juli och slutet av september levererade företaget 1,106 miljoner bilar.
Den senaste gången försäljningssiffrorna sjönk under ett kvartal var under andra kvartalet 2020, då verksamheten drabbades hårt av covid-pandemin.
Även om vi tittar på enbart september månad, var nedgången märkbar. BYD levererade då 5,88 procent färre bilar än i september i fjol, vilket var den första månatliga nedgången sedan februari 2024.
Som ett svar på den minskade efterfrågan sänkte företaget dessutom sin produktion med ytterligare 8,47 procent förra månaden.
Sänkt försäljningsmål med 16 procent
Inbromsningen bekräftar signalerna om att BYD:s era av rekordstor expansion, som länge drivits av statligt stöd till elbilsmarknaden, kan vara på väg mot sitt slut. Företaget möter allt större utmaningar i att behålla sin konkurrenskraft, inte minst på grund av det intensiva priskriget på världens största bilmarknad.
BYD har nu sänkt sitt försäljningsmål för helåret 2025 med så mycket som 16 procent, till 4,6 miljoner fordon. Det ursprungliga målet låg på 5,5 miljoner fordon.
Denna justering har bekräftats av företagets chef för varumärkesfrågor och PR, Li Yunfei, i en kommentar till tidningen South China Morning Post.
Elbilsjätten BYD till Warren Buffett: Tack och hej
Wall Street-ikonen Warren Buffetts Berkshire Hathaway har gradvis dragit ner på sitt innehav i kinesiska elbilsjätten och nu tackar BYD för den tid som
Konkurrenterna tar mark med nya rekord
Trots försäljningsnedgången fortsätter BYD att dominera marknaden och stod för över 54 procent av den totala elbilsförsäljningen i Kina i september.
Men samtidigt som jätten kämpar, sätter flera av de inhemska elbilsutmanarna nya rekord i sina månatliga leveranssiffror. Detta drivs delvis av billigare, nyare lanseringar, aggressiva kampanjer från tillverkarna och incitament från den kinesiska regeringen.
Bland de företag som sticker ut finns bland annat Leapmotor, som levererade 66 657 fordon i september – en ökning med över 97 procent jämfört med föregående år.
Även det Huawei-stödda Harmony Intelligent Mobility Alliance, som inkluderar märken som Aito, Chery och Maextro, satte ett nytt månadsrekord med 52 916 enheter.
BYD:s aktier paniksäljs – glansdagarna över?
På bara fyra månader har aktien i BYD rasat med mer än 30 procent från rekordnivåer, det har skett en aktieförsäljning för hela 45 miljarder dollar. Det
Xiaomi, som relativt nyligen gav sig in på elbilsmarknaden, uppnådde också en ny milstolpe med över 40 000 enheter i september.
Även Xpeng och Nio noterade rekordhöga leveranser, med 41 581 respektive 34 749 bilar. Li Auto, som under två månader hade fallit under sin normala nivå, gjorde en stark comeback i september med 33 951 leveranser.
BYD försöker mildra effekterna av den inbromsade försäljningen genom sin nyligen påbörjade expansion i Europa. Med en ny fabrik i Ungern i slutet av året hoppas företaget att bli bättre positionerat på EU-marknaden och undvika de extra höga tullavgifter som blocket infört på kinesisktillverkade elbilar.
Blytungt vinstfall för BYD – börsen straffar aktien
BYD-aktien tappar nästan 8 procent i Hongkong sedan den kinesiska elbilsjätten rapporterat en tillbakagång av nettovinsten på hela cirka 30 procent.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
