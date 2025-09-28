Volvo Cars vd om USA-flytten: Dämpar tullsmällen

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Skruvar upp tempot på sin USA-fabrik

Den enda fabrik i USA som Volvo Cars redan har i USA ligger i Ridgeville, fem mil nordväst om största staden Charleston i South Carolina.

I dag byggs bara dyra elbilar där men detta förändras från och med nästa år när Volvo Cars ökar produktionen av sin populäraste SUV i USA, XC60, för att undvika strafftullen på 15 procent.

SUV:en har i många år skeppats från Sverige, den finns i två versioner varav en är en bensin-elhybrid och den andra en dyrare laddhybrid.

Hittills i år har dessa två Volvomodeller, enligt The Wall Street Journal, sålt i mer än 27 000 exemplar i USA vilket är en ökning med 20 procent jämfört med 2024.

Håkan Samuelsson: Vill inte tvinga någon

Företaget kommer tillverka fler hybridmodeller i fabriken i Ridgeville då amerikaner är sendragna med att överge sina bensindrivna fordon.

”Vi vill inte tvinga någon till något de inte vill, så vi kommer att ha fler konventionella bilar och hybrider”, säger Håkan Samuelsson till WSJ.

Han tillägger att framtiden på bilmarknaden är elektrisk och där ligger Kina i framkant och kapar åt sig allt större marknadsandelar globalt.

ANNONS

Samuelsson understryker att tillväxten kommer ”ske inom elbilar”, det är hans övertygelse.

Samuelsson igen: Stor risk att inte överleva

”Om man inte inser det och bara nostalgiskt stannar kvar i ett krympande segment, då har man stor risk att inte överleva”, säger han i artikeln där det framgår att Volvo Cars, med anledning av detta, lägger stor kraft vid fabriken i Ridgeville att utveckla sin elektriska SUV EX90, som uppges ha haft en svag försäljning i USA hittills i år.

”Volvo planerar också att lansera en ny generations hybridbil designad för amerikanska förare. Chefer gav få detaljer om det kommande fordonet, men sa att det skulle vara i produktion i Ridgeville före 2030”, skriver WSJ vidare.

Volvo Cars fabrik skapar 4 000 nya jobb

Till 2030 har Volvo Cars lovat att 90 procent av deras bilar i USA ska vara elektrifierade, det rör sig då enligt visionen om både gaselektriska hybrider och helt elektriska fordon, och med nya produktionslinjer ska Volvo Cars anställa 4 000 nya arbetare till sin USA-fabrik, framgår det.

Konsultföretaget AutoForecast Solutions, som WSJ hänvisar till, bedömer att Ridgeville-fabriken har en produktionskapacitet på 20 procent men normalt krävs en kapacitet på 80 procent för att produktionen ska vara lönsam.

Volvo Cars fabrik i USA byggdes för att tillverka 150 000 fordon om året.

Läs även: Volvo Cars vd om sin comeback: Värre än jag trodde DagensPS

ANNONS

Läs även: Volvos elbil får experter att klia sig i huvudet DagensPS