I en intervju med The Wall Street Journal säger Håkan Samuelsson, som hastigt fick göra comeback som vd för Volvo Cars, att bolaget ändå kan leva med Trumps strafftullar.
Volvo Cars vd om USA-flytten: Dämpar tullsmällen
Volvo Cars undviker den värsta tullsmällen mot bilindustrin genom att flytta mer av sin produktion till USA.
Därmed stannar den amerikanska tullsatsen på 15 procent för Volvo Cars, något som även Europeiska unionens handelsavtal med USA bidragit till.
Det gör att Volvo Cars (börskurs), vars största ägare är kinesiska Zhejiang Geely Holding Group, även kan exportera USA-tillverkade bilar till Europa.
Läs också: Efter tullarna – Volvo utökar sin USA-produktion Realtid
Volvo Cars vd: Kan leva med tullavgiften
”Det hjälper oss att leva med de 15 procenten”, säger Samuelsson till The Wall Street Journal (WSJ) som berättar att sex av sju modeller som Volvo Cars säljer till USA beläggs med 15 procent i tullavgift och att detta ökar kostnaden för varje fordon med tusentals dollar, det vill tiotusenstals kronor i svenska pengar.
Tidningen konstaterar att den amerikanska tullsatsen på bilimport bara var 2,5 procent innan Donald Trump åter kom tillbaka till makten i Vita huset.
Volvo Cars försäljning i USA uppges ha ökat det senaste årtiondet och landet står i dag, enligt WSJ, för 20 procent av bolagets intäkter.
Ändå är en förtaget en liten aktör i USA. Biltillverkarens premiumbilar står endast för 1 procent av marknaden, med köparna är samtidigt lojala, konstaterar tidningen.
Skruvar upp tempot på sin USA-fabrik
Den enda fabrik i USA som Volvo Cars redan har i USA ligger i Ridgeville, fem mil nordväst om största staden Charleston i South Carolina.
I dag byggs bara dyra elbilar där men detta förändras från och med nästa år när Volvo Cars ökar produktionen av sin populäraste SUV i USA, XC60, för att undvika strafftullen på 15 procent.
SUV:en har i många år skeppats från Sverige, den finns i två versioner varav en är en bensin-elhybrid och den andra en dyrare laddhybrid.
Hittills i år har dessa två Volvomodeller, enligt The Wall Street Journal, sålt i mer än 27 000 exemplar i USA vilket är en ökning med 20 procent jämfört med 2024.
Håkan Samuelsson: Vill inte tvinga någon
Företaget kommer tillverka fler hybridmodeller i fabriken i Ridgeville då amerikaner är sendragna med att överge sina bensindrivna fordon.
”Vi vill inte tvinga någon till något de inte vill, så vi kommer att ha fler konventionella bilar och hybrider”, säger Håkan Samuelsson till WSJ.
Han tillägger att framtiden på bilmarknaden är elektrisk och där ligger Kina i framkant och kapar åt sig allt större marknadsandelar globalt.
Samuelsson understryker att tillväxten kommer ”ske inom elbilar”, det är hans övertygelse.
Samuelsson igen: Stor risk att inte överleva
”Om man inte inser det och bara nostalgiskt stannar kvar i ett krympande segment, då har man stor risk att inte överleva”, säger han i artikeln där det framgår att Volvo Cars, med anledning av detta, lägger stor kraft vid fabriken i Ridgeville att utveckla sin elektriska SUV EX90, som uppges ha haft en svag försäljning i USA hittills i år.
”Volvo planerar också att lansera en ny generations hybridbil designad för amerikanska förare. Chefer gav få detaljer om det kommande fordonet, men sa att det skulle vara i produktion i Ridgeville före 2030”, skriver WSJ vidare.
Volvo Cars fabrik skapar 4 000 nya jobb
Till 2030 har Volvo Cars lovat att 90 procent av deras bilar i USA ska vara elektrifierade, det rör sig då enligt visionen om både gaselektriska hybrider och helt elektriska fordon, och med nya produktionslinjer ska Volvo Cars anställa 4 000 nya arbetare till sin USA-fabrik, framgår det.
Konsultföretaget AutoForecast Solutions, som WSJ hänvisar till, bedömer att Ridgeville-fabriken har en produktionskapacitet på 20 procent men normalt krävs en kapacitet på 80 procent för att produktionen ska vara lönsam.
Volvo Cars fabrik i USA byggdes för att tillverka 150 000 fordon om året.
Läs även: Volvo Cars vd om sin comeback: Värre än jag trodde DagensPS
Läs även: Volvos elbil får experter att klia sig i huvudet DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
