Nytt fusk med begagnade bilar – notan hamnar på din försäkring 

Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter för försök till bedrägeri.

Larmtjänst listar upplägget som en egen kategori inom motorförsäkring, ”skador före försäkring”, där någon ”tecknar en försäkring efter att skadan redan skett, och låtsas att den hänt senare”.

Norska bolag ser en ökning

I Norge beskriver Storebrand Forsikring metoden som en växande trend.

”Vi ser en ökning av ärenden där man försöker använda försäkringen för att täcka gamla skador på bilar”, säger Andreas Svane Jacobsen, chef för utredning på bolaget, till Nettavisen.

Köpen görs på Finn.no, den norska motsvarigheten till Blocket. Skadan finns dokumenterad i annonsen, men försvinner ur berättelsen när ersättningen ska krävas in.

Jacobsen beskriver ett mellanläge som förekommer oftare än det renodlade bedrägeriet.

”Det kan också vara så att man har en verklig skada på bilen, men så faller man för frestelsen att i samma veva ta med gamla skador från tidigare, för att få hela bilen lagad”, säger han.