Den begagnade bilen på annonsen har en buckla i dörren och ett par repor på stötfångaren. Priset är därefter. Några veckor efter köpet anmäls skadan till försäkringsbolaget som färsk.
Nytt fusk med begagnade bilar – notan hamnar på din försäkring
En svensk försäkringstagare dömdes i år för exakt det upplägget. Personen begärde ersättning för en spricka i bilens framruta.
”Vid utredningen framkom att sprickan hade uppstått redan innan försäkringstagaren förvärvade fordonet, och således innan försäkringsperioden trädde i kraft”, skriver Larmtjänst om domen i Värmlands tingsrätt.
Påföljden blev villkorlig dom och dagsböter för försök till bedrägeri.
Larmtjänst listar upplägget som en egen kategori inom motorförsäkring, ”skador före försäkring”, där någon ”tecknar en försäkring efter att skadan redan skett, och låtsas att den hänt senare”.
Norska bolag ser en ökning
I Norge beskriver Storebrand Forsikring metoden som en växande trend.
”Vi ser en ökning av ärenden där man försöker använda försäkringen för att täcka gamla skador på bilar”, säger Andreas Svane Jacobsen, chef för utredning på bolaget, till Nettavisen.
Köpen görs på Finn.no, den norska motsvarigheten till Blocket. Skadan finns dokumenterad i annonsen, men försvinner ur berättelsen när ersättningen ska krävas in.
Jacobsen beskriver ett mellanläge som förekommer oftare än det renodlade bedrägeriet.
”Det kan också vara så att man har en verklig skada på bilen, men så faller man för frestelsen att i samma veva ta med gamla skador från tidigare, för att få hela bilen lagad”, säger han.
Därför lockar det
Motivet är att slippa flera självrisker för samma verkstadsbesök.
Hos svenska Svedea är hållningen kategorisk.
”Det finns ingen gråzon här, det är svartvitt”, säger Lena Ekedahl Sjödin, head of legal & compliance på bolaget.
Skillnaden mellan självrisken och verkstadsnotan har vuxit i takt med att bilar blivit mer elektronik än plåt. En genomsnittlig bilförsäkring kostar nu 6 581 kronor om året, en ökning med 5,3 procent, där Compricer pekar ut dyrare reparationer som huvudorsak.
För elbilar når premien i vissa fall 72 000 kronor årligen.
Annonsen försvinner inte
Storebrand jämför skadeanmälan med bilens dokumenterade förflutna.
”Det finns enormt mycket dokumentation på nätet i dag. Vi hittar bilder från gamla säljannonser, tidigare värderingsrapporter och annan historik på fordonet”, säger Jacobsen.
I Sverige registreras dessutom skadeanmälningar i GSR, där ett bolag ser vad försäkringstagaren tidigare anmält, även till konkurrenter. Norge har motsvarande register i FOSS, som sparar anmälda skador i tio år.
Avslöjade bedrägerier för 948 miljoner
Omfattningen är betydande. Svenska försäkringsbolag genomförde 14 182 utredningar under 2025, en ökning med 27 procent, och avslöjade bedrägerier för 948 miljoner kronor. Motorskador stod för 301 miljoner, den enskilt största posten, enligt Svensk Försäkring.
Den svenska begagnatmarknaden har redan visat sig svårnavigerad. En skrotklassad bil såldes vidare för 82 000 kronor i Värnamo, och ett åttiotal svartlistade handlare annonserade nyligen på Blocket.
Motåtgärden för en köpare är enkel. Fotografera bilen samma dag du hämtar den, och spara annonsen. Det visar vilka skador som fanns när du tog över nycklarna.
För säljaren gäller det omvända. Spara annonsen med bilderna även efter avslutad affär, så finns underlaget den dag någon påstår att bilen var felfri vid överlämningen.