Bland gigantiska skärmar, avancerade varningssystem och moderna lyxfunktioner är det en gammal klassiker som bilköpare vägrar att tumma på: Sätesvärme måste finnas, annars blir det ingen affär.
Bilköpare: Den här funktionen är viktigast i bilen
Moderna bilar är så fullproppade med teknik och funktioner att knapparna inte räcker till – de digitala skärmarna fick sig ju ett rejält lyft i och med att Tesla började använda dem i Model S 2012, under några år växte de helt ohämmat och det var först runt slutet av 2025 som trenden långsamt började avta.
Nu tvingar Euro NCAP fordonstillverkare att förlägga vissa viktiga funktioner och inställningar till fysiska knappar och reglage, och kunderna jublar.
Vilka funktioner som ska styras från infotainmentskärmen respektive en vanlig knapp är ett viktigt avvägande; vanliga inställningar som ligger djupt i en menystruktur innebär att det blir svårt att hålla ögonen på vägen.
Magiska talet: Så många fysiska knappar ska en bil ha
Hyundais designchef Simon Loasby menade, i samband med att man visade upp nya Tucson, att märket lyckats fastställa vilket antal knappar en bil ska ha för att vara så användarvänlig som möjligt.
”Vi tror att nio är det bästa antalet för regelbundna interaktioner. Alla är fysiska knappar och kommer att förbli det, eftersom det är saker jag vill kunna justera utan att titta bort från vägen”, säger Loasby i en intervju med brittiska Auto Express.
Exakt vilka funktioner knapparna ska styra har Hyundai däremot inte specificerat.
Den här funktionen är viktigast
Vänder man sig till marknaden får man delvis svar på frågan: Samtidigt som biltillverkarna fyller sina modeller med allt mer avancerade förarassistanssystem och stora skärmar finns det en betydligt enklare funktion som kunderna värderar högst – sätesvärme.
Det visar en ny undersökning från amerikanska AutoPacific. Över 19 000 personer som planerar att köpa en ny bil inom de kommande tre åren har fått svara på vilka av mer än 160 olika funktioner de helst vill ha i sin nästa bil.
Hela 47 procent valde uppvärmda säten, vilket gör funktionen till den mest eftertraktade av samtliga alternativ. Tvåa kom parkeringssensorer fram och bak på 45 procent, följt av automatisk nödbromsning vid backning på 44 procent.
Så tycker man om förarassistansen
AutoPacific konstaterar också att efterfrågan på flera förarassistans- och säkerhetsfunktioner ökar. Bland annat blir filbytesassistans, system som stannar bilen om föraren blir okontaktbar, varningar för trafik när en dörr ska öppnas och adaptiva strålkastare allt mer efterfrågade.
De som redan har förarassistansteknik i sin bil är generellt sett väldigt nöjda: 91 procent tycker att de är enkla att använda, medan 89 procent är nöjda med tillförlitligheten och 87 procent tycker att de ger bra valuta för pengarna.
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