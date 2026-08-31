Bilköpare: Den här funktionen är viktigast i bilen

Nu tvingar Euro NCAP fordonstillverkare att förlägga vissa viktiga funktioner och inställningar till fysiska knappar och reglage, och kunderna jublar.

Vilka funktioner som ska styras från infotainmentskärmen respektive en vanlig knapp är ett viktigt avvägande; vanliga inställningar som ligger djupt i en menystruktur innebär att det blir svårt att hålla ögonen på vägen.

Magiska talet: Så många fysiska knappar ska en bil ha

Hyundais designchef Simon Loasby menade, i samband med att man visade upp nya Tucson, att märket lyckats fastställa vilket antal knappar en bil ska ha för att vara så användarvänlig som möjligt.

”Vi tror att nio är det bästa antalet för regelbundna interaktioner. Alla är fysiska knappar och kommer att förbli det, eftersom det är saker jag vill kunna justera utan att titta bort från vägen”, säger Loasby i en intervju med brittiska Auto Express.

Exakt vilka funktioner knapparna ska styra har Hyundai däremot inte specificerat.