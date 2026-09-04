Robottaxierna står i den europeiska farstun och Tesla har nyligen lanserat sin rattlösa Cybercab – med strikta åldersregler jämfört med konkurenterna.
Teslas förbud: Barn under 13 får inte åka robottaxin
Teslas nya Cybercab har lanserats och ska börja köra i bolagets nätverk av självkörande robottaxier inom kort, med start i Austin, Texas.
Den tvåsitsiga bilen saknar både ratt och pedaler – och kommer med en en tydlig begränsning för barn: Den som är under 13 år får inte åka med. Teslas nya regler innebär att passagerare mellan 13 och 17 år får använda Cybercab tillsammans med en vuxen, medan yngre barn inte tillåts åka, skriver Inside EVs.
För Teslas vanliga robottaxi-tjänst, som använder Model Y, är reglerna mindre strikta. Där får barn från åtta års ålder åka tillsammans med en vuxen, medan barn under åtta år inte får åka alls.
Tesla anger ingen specifik anledning till varför åldersgränsen höjs till 13 år för Cybercab, men för båda modellerna är reglerna mycket mer strikta än konkurrenternas.
Waymo välkomnar barn
Störst på autonoma taxitjänster i USA är Waymo. Företaget har ingen åldersgräns för sina passagerare men skriver att de minsta, barn under åtta år, behöver använda lämpliga barnstolar i robottaxin – något som kunden själv får ta med sig och installera.
Waymo har dessutom ett särskilt upplägg för tonåringar. I Phoenix kan ungdomar mellan 14 och 17 år resa själva genom ett så kallat teen account, som kopplas till en förälders eller vårdnadshavares konto. Ungdomar som är 13 år eller yngre måste däremot åka tillsammans med en vuxen.
Ett problem som Waymo har stött på är att föräldrar använder sina egna konton för att skicka barn ensamma i de självkörande bilarna, trots att det inte är tillåtet. Waymo har därför börjat med ålderskontroller under pågående resor och kan stänga av konton som bryter mot reglerna, enligt Wired.
Så säger den enda aktören i Europa
Uber tillsammans med Wayve har börjat köra passagerare i självkörande bilar i London. Där används Ford Mustang Mach-E, och till skillnad från i Cybercab och Waymos bilar finns där fortfarande en mänsklig säkerhetsförare i bilen under resan.
Uber skriver på sin egen hemsida att, likt i Waymos bilar, barn under 12 år behöver ha en godkänd barnstol som kunden själva får ta med sig – och att de endast får sitta i baksätet.
Cybercabs svaghet
En möjlig förklaring till 13-årsgränsen i Tesla Cybercab är faktumet att bilen är tvåsitsig. Den amerikanska trafikmyndigheten NHTSA rekommenderar barn under 13 att sitta i baksätet, vilket ju blir omöjligt i Cybercaben.
Hur Tesla motiverar åldersgränsen på åtta år i Model Y-taxierna är dock svårare att hitta svar på.
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