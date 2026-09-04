Teslas förbud: Barn under 13 får inte åka robottaxin

För Teslas vanliga robottaxi-tjänst, som använder Model Y, är reglerna mindre strikta. Där får barn från åtta års ålder åka tillsammans med en vuxen, medan barn under åtta år inte får åka alls.

Tesla anger ingen specifik anledning till varför åldersgränsen höjs till 13 år för Cybercab, men för båda modellerna är reglerna mycket mer strikta än konkurrenternas.

Waymo välkomnar barn

Störst på autonoma taxitjänster i USA är Waymo. Företaget har ingen åldersgräns för sina passagerare men skriver att de minsta, barn under åtta år, behöver använda lämpliga barnstolar i robottaxin – något som kunden själv får ta med sig och installera.

Waymo har dessutom ett särskilt upplägg för tonåringar. I Phoenix kan ungdomar mellan 14 och 17 år resa själva genom ett så kallat teen account, som kopplas till en förälders eller vårdnadshavares konto. Ungdomar som är 13 år eller yngre måste däremot åka tillsammans med en vuxen.

Ett problem som Waymo har stött på är att föräldrar använder sina egna konton för att skicka barn ensamma i de självkörande bilarna, trots att det inte är tillåtet. Waymo har därför börjat med ålderskontroller under pågående resor och kan stänga av konton som bryter mot reglerna, enligt Wired.