Anthropic förhandlar om att köpa israeliska Decart för omkring 6 miljarder dollar, cirka 57,4 miljarder kronor.
Anthropic i samtal om jätteköp av Decart för 57 miljarder kronor
Dagens PS har följt bolagets väg mot Wall Street löpande. Samtalen är fortfarande i ett tidigt skede och kan spricka, enligt källor till Bloomberg och Reuters. Båda bolagen avböjer att kommentera.
Går affären igenom, blir det Anthropics största kända förvärv.
Budstriden berättar vad marknaden värderar
Nvidia förhandlade tidigare om Decart, men lämnade bordet när högre bud kom in, enligt Calcalist.
Decart värderades till knappt 4 miljarder dollar, eller 38,2 miljarder kronor, i maj 2026, enligt WSJ. Det är ett stort uppsving från och 3,1 miljarder dollar, eller 29,6 miljarder kronor, i augusti 2025.
Budet motsvarar ett påslag på ungefär 50 procent på tre månader. Omsättningen uppskattas till några tiotals miljoner dollar, enligt Calcalist.
Dagens PS har tidigare skrivit om hur mega-noteringarna dränerar kapital från övrig teknik.
Bruttomarginalen ska prissättas i höst
Decarts team skulle gå in i Anthropics organisation för inferens och prestanda, enligt Bloomberg.
Anthropic hade i maj en intäktstakt på 47 miljarder dollar, motsvarande 448,9 miljarder kronor. Bolaget värderades då till 965 miljarder dollar, eller 9 217 miljarder kronor, enligt bolagets kommunikation.
Samtidigt löper ett avtal om 1,25 miljarder dollar, eller 11,9 miljarder kronor, i månaden för beräkningskraft fram till maj 2029, enligt uppgifter i SpaceX börsprospekt.
Budet på Decart motsvarar cirka fyra månaders av de intäkterna. Lägre kostnad per token visas i bruttomarginalen direkt, vilket är det som investerare ofta kollar på.
Noteringen kan ske i september eller början av oktober, enligt Wall Street Journal. Realtid har beskrivit värderingen och kostnadsbilden inför noteringen.
Så berör det svenska portföljer
Exponeringen når svenska sparare via Amazon och Alphabet, och globalfonder där dessa bolag utgör en stor andel. Nvidia guidar för 91 miljarder dollar, cirka 868,9 miljarder kronor, i kvartalet som redovisas den 26 augusti, enligt bolagets rapport.
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