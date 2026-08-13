Anthropic i samtal om jätteköp av Decart för 57 miljarder kronor

Går affären igenom, blir det Anthropics största kända förvärv.

Budstriden berättar vad marknaden värderar

Nvidia förhandlade tidigare om Decart, men lämnade bordet när högre bud kom in, enligt Calcalist.

Decart värderades till knappt 4 miljarder dollar, eller 38,2 miljarder kronor, i maj 2026, enligt WSJ. Det är ett stort uppsving från och 3,1 miljarder dollar, eller 29,6 miljarder kronor, i augusti 2025.

Budet motsvarar ett påslag på ungefär 50 procent på tre månader. Omsättningen uppskattas till några tiotals miljoner dollar, enligt Calcalist.

Dagens PS har tidigare skrivit om hur mega-noteringarna dränerar kapital från övrig teknik.