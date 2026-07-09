Vem betalar laddningen? Dyrare bensin kan bli lösningen för nya elbilar

Högre bensinpriser lösningen?

Ett förslag som väckt debatt är att högre kostnader för fossila drivmedel kan behövas för att finansiera omställningen till ett elektrifierat transportsystem.

Tanken är att de som fortfarande använder bensin- och dieselbilar i större utsträckning ska bidra till kostnaderna för en framtid där fler fordon drivs med el.

Samtidigt visar många jämförelser att elbilar fortfarande kan ha lägre energikostnader än bensinbilar, särskilt för personer som kan ladda hemma. Kostnaden påverkas dock av elpriser, laddvanor och vilken typ av bil som används.

Högre bränslepriser ger samtidigt ökad försäljning på elbilar, menar branschexperter i Europa.

Förfrågningar och nyregistreringar på elbilar ökar starkt. Irankriget kan vara orsaken. Bild: Unsplash/Zaptec

En person som vill höja priset på bensin- och diesel är ekonomen Gabriel Felbermayr, chef för det österrikiska institutet för ekonomisk forskning.