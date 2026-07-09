Allt fler elbilar rullar på de svenska vägarna. När fler bilar blir elektriska uppstår en ny ekonomisk fråga. Vem ska betala för den ökade efterfrågan på el?
Vem betalar laddningen? Dyrare bensin kan bli lösningen för nya elbilar
Stigande bränslepriser och en politisk dragkamp om elbilar och drivmedel skapar nya ekonomiska utmaningar för svenska företag.
Dagens PS kartlägger kontinuerligt elpriserna, där rapporter har kommit om ett dubbelt så högt elpris i sommar – som är det ”högsta sedan 2022”.
Högre bensinpriser lösningen?
Ett förslag som väckt debatt är att högre kostnader för fossila drivmedel kan behövas för att finansiera omställningen till ett elektrifierat transportsystem.
Tanken är att de som fortfarande använder bensin- och dieselbilar i större utsträckning ska bidra till kostnaderna för en framtid där fler fordon drivs med el.
Samtidigt visar många jämförelser att elbilar fortfarande kan ha lägre energikostnader än bensinbilar, särskilt för personer som kan ladda hemma. Kostnaden påverkas dock av elpriser, laddvanor och vilken typ av bil som används.
Högre bränslepriser ger samtidigt ökad försäljning på elbilar, menar branschexperter i Europa.
En person som vill höja priset på bensin- och diesel är ekonomen Gabriel Felbermayr, chef för det österrikiska institutet för ekonomisk forskning.
Dålig idé att sänka koldioxidskatten
Att sänka koldioxidskatten som Sverige gjorde från 1 juli i år var därför verkligen ingen bra idé menar Felbermayr.
”Bränslerabatten var en mycket dålig idé. Tack och lov kopierade inte alltför många länder den. Den är väldigt dyr”, säger han.
Nya former av beskattning
Framtidens skattesystem för transporter kommer därför sannolikt att behöva förändras. När staten får mindre intäkter från bensin och diesel kan nya modeller behövas, exempelvis vägavgifter, kilometerskatt eller andra former av beskattning av biltrafiken.
”Pengarna skulle kunna användas bättre. Nämligen genom att använda dem för att ytterligare påverka beteendet. Till exempel skulle intäkterna från laddstationer kunna användas för att sänka nätavgifter eller elavgifter”, säger Felbermayr till Süddeutsche Zeitung.
”Detta skulle göra elbilar ännu billigare att köra, vilket skulle uppmuntra människor att köpa dem. Ju dyrare fossila bränslen blir, desto billigare borde elen bli.”
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