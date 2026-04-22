Startup bygger powerbank på släp för elbilar

Den lilla släpvagnen väger ett halvt ton, har en kapacitet om cirka 60 kWh och räknas ge en skjuts om cirka 30 extra mil för en helelektrisk Renault Zoe. Vid start blir förbrukningen något högre än vanligt med batterisläpet påkopplat, men den extra korta dragstången ska ge bra aerodynamik och den ökade vikten menar bolaget ska ge vinningar vid regenerativ inbromsning.

Kräver speciell draganordning

Själva påkopplingen av batterisläpet menar bolaget – Far-a-Day – ska vara helt autonom. Men för att nyttja tjänsten måste en speciell draganordning installeras på bilen till en engångskostnad av cirka 10 000 kronor. Tjänsten kommer också kosta en daglig avgift samt ett pris per kilowattimme.

Det speciella draget krävs på grund av att många (alla?) elbilar inte byggs för extern laddning under färd. Dels innebär laddportens varierande placering utmaningar, öppen laddlucka brukar också innebära minst varning på instrumentpanelen. Draganordningen ska därför utgöra en egen koppling direkt till bilens batteri.

Testas nu – rullas ut 2027

Enligt Far-a-Day har man redan kört 200 000 testkilometer på franska vägar. Tanken är att kunden inte köper ett eget batterisläp, utan hyr det på stationer längs motorvägen.

Företaget planerar att öppna sin första rutt från Paris till Bordeaux i år, och från och med 2027 etablera totalt 30 stationer längs franska motorvägar.

Systemet ska senare utökas till andra europeiska länder.

ANNONS

Funkar i Sverige?

Tyska Chip konstaterar att uppfinningen är rimlig både i Frankrike och Tyskland, där hastighetsbegränsningen med släp är 130 km/h respektive 100 km/h på de största motorvägarna.

Det svenska 80km/h-taket för släpvagnar innebär ju visserligen att det borde gå att kräma ur lite längre räckvidd ur batterisläpet, men på en långtur blir det nog mer tidseffektivt att ligga i 110 km/h och planera in ett extra laddstopp.