Hyundai Ioniq 3 avslöjad – billig elbil med sportig design

Designen är tydligt inspirerad av större syskon, men med en mer ungdomlig och sportig framtoning.

De rena linjerna, den markerade fronten och den karaktäristiska bakdelen med spoiler ger bilen en tydlig identitet i ett segment där många modeller annars börjar likna varandra.

Samtidigt stärker lanseringen av Ioniq 3 bilden av ett varumärke som snabbt flyttar fram sina positioner.

Nyligen utsågs en av Hyundais eldrivna sportmodeller till världens bästa prestandabil, efter att ha slagit etablerade namn som BMW och Chevrolet i en internationell jurybedömning.

Prispress i fokus

Det mest intressanta är dock inte designen, utan positioneringen.

Ioniq 3 väntas hamna i ett prisspann mellan cirka 25 000 och 45 000 euro, med en realistisk nivå runt 35 000 euro.

Det motsvarar ungefär 400 000 kronor. Det placerar modellen mitt i det segment där konkurrensen nu hårdnar som mest.

Målet är tydligt. Att locka kunder som vill ta steget till elbil utan att betala premiumpriser.

ANNONS