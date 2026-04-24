Ny kompakt elbil ska bredda Hyundais modellprogram. Med fokus på pris, räckvidd och design riktar sig modellen mot en bredare publik i ett allt mer konkurrensutsatt segment.
Hyundai Ioniq 3 avslöjad – billig elbil med sportig design
Hyundai fortsätter sin offensiv inom elbilar.
Nu presenteras Ioniq 3, en kompakt modell som ska bli ett mer tillgängligt alternativ i märkets växande elbilsfamilj.
Designen är tydligt inspirerad av större syskon, men med en mer ungdomlig och sportig framtoning.
De rena linjerna, den markerade fronten och den karaktäristiska bakdelen med spoiler ger bilen en tydlig identitet i ett segment där många modeller annars börjar likna varandra.
Samtidigt stärker lanseringen av Ioniq 3 bilden av ett varumärke som snabbt flyttar fram sina positioner.
Nyligen utsågs en av Hyundais eldrivna sportmodeller till världens bästa prestandabil, efter att ha slagit etablerade namn som BMW och Chevrolet i en internationell jurybedömning.
Prispress i fokus
Det mest intressanta är dock inte designen, utan positioneringen.
Ioniq 3 väntas hamna i ett prisspann mellan cirka 25 000 och 45 000 euro, med en realistisk nivå runt 35 000 euro.
Det motsvarar ungefär 400 000 kronor. Det placerar modellen mitt i det segment där konkurrensen nu hårdnar som mest.
Målet är tydligt. Att locka kunder som vill ta steget till elbil utan att betala premiumpriser.
Teknik och räckvidd
Under skalet bygger Ioniq 3 på Hyundais E-GMP-plattform.
Men till skillnad från större modeller används här en 400-voltsarkitektur, vilket är ett avsteg från märkets tidigare satsning på 800 volt.
Det är en kompromiss som sänker kostnaderna. Bilen erbjuds med flera drivlinor.
Effekten ligger mellan 135 och 147 hästkrafter, medan räckvidden uppges till mellan cirka 335 och 490 kilometer beroende på batterival.
Snabbladdning från 10 till 80 procent ska kunna genomföras på runt 30 minuter.
Utrymme och vardagsfokus
Trots sitt kompakta format betonar Hyundai att utrymmet är en styrka.
Interiören visar en tydlig satsning på användarvänlighet med en stor infotainmentskärm på upp till 14,6 tum och ett modernt gränssnitt.
Baksätet erbjuder förhållandevis gott om plats, vilket är avgörande för familjekunder.
Samtidigt finns kompromisser.
Den lutande bakrutan påverkar sikten bakåt, något som kompenseras med kamera- och sensorsystem.
Ett strategiskt steg
Ioniq 3 markerar en viktig förflyttning för Hyundai. Från teknikdriven premiumpositionering till bredare volym.
Det handlar inte bara om en ny modell, utan om att ta marknadsandelar i ett segment där priset ofta avgör.
Modellen väntas lanseras under 2026 och kan bli avgörande för hur snabbt elbilar når en bredare publik i Europa.
