Det har varit en tuff start på året för Porsche, omkring 15 procents nedgång i antalet sålda bilar jämfört med förra året. Cayenne är fortsatt en favorit och idag drog biltillverkaren av skynket till nya Cayenne Coupé Electric, vars topptrim levereras med 1139 hästkrafter.
Porsches nya elbil – med 1139 hästkrafter
Coupé-versionen bygger på samma grund som vanliga Cayenne Electric. Porsche skriver själva att de hämtat inspiration till designen hos 911:an, i alla fall när det gäller taklinjerna.
För mig som inte direkt är någon Porschkonnässör påminner profilen mest om BMW X6 eller Renault Rafale, om än med mjukare och mer harmoniska linjer. Ett symptom av att vara del i Coupé-SUV-segmentet kanske.
Bättre aerodynamik
Aktiv bakspoiler är standard, och på Turbo-versionerna finns utfällbara aeroblades för bättre aerodynamik. Som tidigare saknas torkare till bakrutan, och i övrigt är designen under fönsterlinjen identisk med vanliga Cayenne Electric.
Nya Coupé Electric är drygt två centimeter lägre än föregående version och har ett förbättrat luftmotstånd på 0,23 (jämfört med 0,25).
Invändigt är el-coupén i stort sett identisk med förbränningsmodellen, bortsett från lägre taklinje och något mindre lastutrymme. Panoramatak är standard och kan uppgraderas med justerbar toning i flera steg.
Baksätet finns som tvåsitsigt eller i 2+1-konfiguration.
Precis som tidigare erbjuds även ett lättvikts-paket, som minskar vikten med upp till 18 kilo. Då ersätts glastaket med kolfiber, bilen får 22-tumshjul och fler kolfiberdetaljer, samt sportigare materialval i interiören.
Topptrim: 1156 hästkrafter
Porsche lanserar Coupé-versionen i tre varianter: Bas, S och Turbo. Samtliga med dubbla elmotorer med fyrhjulsdrift samt ett batteri på 113 kWh.
800-voltsarkitekturen möjliggör snabbladdning på upp till 400 kW, vilket uppges kunna ladda batteriet från 10 till 80 procent på ungefär en kvart.
Instegsmodellen av Cayenne Coupé Electric levererar 435 hästkrafter och stoltserar med att klara 0–100 km/h på cirka 4,5 sekunder.
I S-modellen höjs effekten till 657 hästkrafter. Toppversionen, Turbo, levererar hela 1139 hästkrafter och mäktar med 0 till 100 km/h på omkring 2,4 sekunder.
Leveranser av samtliga tre versioner väntas starta i slutet av sommaren.
