Porsches nya elbil – med 1139 hästkrafter

För mig som inte direkt är någon Porschkonnässör påminner profilen mest om BMW X6 eller Renault Rafale, om än med mjukare och mer harmoniska linjer. Ett symptom av att vara del i Coupé-SUV-segmentet kanske.

Bättre aerodynamik

Aktiv bakspoiler är standard, och på Turbo-versionerna finns utfällbara aeroblades för bättre aerodynamik. Som tidigare saknas torkare till bakrutan, och i övrigt är designen under fönsterlinjen identisk med vanliga Cayenne Electric.

Nya Coupé Electric är drygt två centimeter lägre än föregående version och har ett förbättrat luftmotstånd på 0,23 (jämfört med 0,25).

Invändigt är el-coupén i stort sett identisk med förbränningsmodellen, bortsett från lägre taklinje och något mindre lastutrymme. Panoramatak är standard och kan uppgraderas med justerbar toning i flera steg.

Baksätet finns som tvåsitsigt eller i 2+1-konfiguration.

Precis som tidigare erbjuds även ett lättvikts-paket, som minskar vikten med upp till 18 kilo. Då ersätts glastaket med kolfiber, bilen får 22-tumshjul och fler kolfiberdetaljer, samt sportigare materialval i interiören.

