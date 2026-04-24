Ny statistik visar ett tydligt skifte i bilarnas tillförlitlighet. Samtidigt väcker utvecklingen frågor om teknikval, kostnader och framtida värde på bilmarknaden.
Bensinbilar går sönder dubbelt så ofta som elbilar
Den gamla bilden av bensinbilen som det säkra valet håller på att förändras.
Nya siffror från den tyska bilistorganisationen ADAC visar att bilar med förbränningsmotor drabbas av nästan dubbelt så många driftstopp som elbilar.
För fyra år gamla bilar ligger siffran på 12,5 haverier per 1 000 fordon för bensin och diesel. För elbilar är motsvarande nivå 6,5.
Det är en skillnad som börjar få konsekvenser.
Tekniken som ställer till det
Den vanligaste orsaken till driftstopp är inte avancerad motorteknik, utan något betydligt enklare. 12-voltsbatteriet.
Nästan hälften av alla utryckningar beror på problem med just detta system. Trots att tekniken är välkänd fortsätter den att orsaka problem i moderna bilar.
Förklaringen ligger delvis i hur bilar används i dag. Kortare körsträckor och fler elektroniska funktioner ökar belastningen på batteriet.
Det slår särskilt hårt mot vissa modeller, där batteriet inte hinner laddas tillräckligt mellan körningarna.
Oväntade förlorare
Utvecklingen innebär också att etablerade märken får se sin position utmanad.
Tillverkare som länge setts som pålitliga får nu kritik för ökade problemnivåer. Samtidigt lyfts flera elbilar fram som de mest driftsäkra alternativen.
Modeller från Tesla och BMW tillhör de som klarar sig bäst i statistiken. Det pekar på ett skifte där enkel drivlina och färre rörliga delar ger ett tydligt övertag.
Ekonomiska konsekvenser
För bilägare handlar det inte bara om bekvämlighet. Driftstopp innebär kostnader, både direkta och indirekta.
En bil som oftare behöver vägassistans riskerar också att tappa i andrahandsvärde. På sikt kan det påverka hur marknaden värderar olika drivlinor.
Samtidigt ökar pressen på tillverkarna att förbättra tillförlitligheten, särskilt i en tid där konkurrensen hårdnar.
En marknad i förändring
Utvecklingen speglar en större rörelse i bilindustrin.
Elektrifieringen handlar inte bara om utsläpp, utan också om funktion och driftsäkerhet. Skillnaden i haverifrekvens är ett konkret exempel på hur teknikskiftet påverkar vardagen.
För konsumenter innebär det att valet av bil inte längre bara handlar om pris och räckvidd. Tillförlitlighet har blivit en central faktor.
Och just nu talar siffrorna ett tydligt språk.
Taktält i sommar? Tänk på det här! – Dagens PS