Bensinbilar går sönder dubbelt så ofta som elbilar

För fyra år gamla bilar ligger siffran på 12,5 haverier per 1 000 fordon för bensin och diesel. För elbilar är motsvarande nivå 6,5.

Det är en skillnad som börjar få konsekvenser.

Samtidigt sker skattesänkningen i ett politiskt läge där prioriteringarna redan har ifrågasatts.

Genomgångar av budgeten visar att miljardbelopp flyttas från klimatsatsningar till billigare bensin och diesel, vilket markerar en tydlig kursändring i energipolitiken.

Tekniken som ställer till det

Den vanligaste orsaken till driftstopp är inte avancerad motorteknik, utan något betydligt enklare. 12-voltsbatteriet.

Nästan hälften av alla utryckningar beror på problem med just detta system. Trots att tekniken är välkänd fortsätter den att orsaka problem i moderna bilar.

Förklaringen ligger delvis i hur bilar används i dag. Kortare körsträckor och fler elektroniska funktioner ökar belastningen på batteriet.

Det slår särskilt hårt mot vissa modeller, där batteriet inte hinner laddas tillräckligt mellan körningarna.