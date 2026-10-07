Sista året som är avtalat för rallyt. Sedan är framtiden oviss för Sveriges största sportevenemang. Rally Sweden lever farligt.
Trots 15 miljoner från kommunen: Svenska rallyt är hotat
Det är Sveriges största idrottsevent, inte bara för att specialsträckorna är 300 kilometer långa.
Publiken i Svenska rallyt, Rally Sweden, har visserligen minskat efter flytten från Värmland till Västerbotten och Umeå 2022, men är ändå stor.
Men tv-tittarna, 120 miljoner globalt, gör rally-VM:s enda rally på vinterunderlag till Sveriges största sportevenemang.
Nu är det ändå i fara, av flera skäl. Rally Sweden AB, helägt av Svensk bilsportförbundet, SBF, har varslat personal och innan november kom uppgifter om att Erik Åström, event director, skulle få gå.
Det ändrades dock och Åström jobbar vidare med årets upplaga av rallyt, det sista som Umeå har kontrakt på och det sista garanterade Rally Sweden, som kördes första gången 1950 under namnet ”Midnattsrallyt”.
Nike nära comeback i Formel 1 – förhandlar om exklusivt avtal. Dagens PS
”Behöver större intäkter”
SBF:s vd Anna Nordkvist kommenterade inte uppgifterna närmare hos Västerbottningen, men erkänner att ekonomin är tuff.
”Vi ser nu över ekonomin på flera ställen då vi gör ett planerat underskott 2025 och även måste få ordning på vår släpande ekonomi”, är hennes kommentar.
”Helt klart behöver vi större intäkter, det är ingen hemlighet.”
Brist på snö i Värmland i klimatförändringarnas spår ledde till att Rally Sweden flyttades till Västerbotten, men publiken flyttade så att säga inte med.
Nu kan bolaget bakom rallyt säljas – eller rallyt faktiskt försvinna ur kalendern.
Efter flytten av rallyt till Västerbotten har SBF varit ensamägare av AB Rally Sweden, sedan tidigare delägaren Ulvåns näringslivscenter, ett investmentbolag, sålt sin andel.
Ett år är kvar på avtalet mellan Umeå kommun och Rally Sweden och 2027 års rally ska genomföras, bland annat med en ny bansträckning.
Umeå kommun satsar drygt 15 miljoner kronor av skattemedel på rallyt, trots osäkerheter kring såväl rallyt i sig som framtiden.
Kommunen lägger 15,1 miljoner
Under tisdagen behandlades sponsringen i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.
Pengarna är redan utbetalda och i budget. Det som nu beslutades var varifrån pengarna skulle tas.
Beslutet blev att ta åtta miljoner ur kommunens anslag för tillväxt och övriga 7,1 miljoner kronor från posten för oförutsedda kostnader – men inte utan kritik.
”Det är jättekonstigt att Umeå kommun år efter år betalar ur en post som heter oförutsedda utgifter, när Rally Sweden är något som är väldigt förutbestämt – och dessutom avtalat om”, påpekar Vänsterpartiets gruppledare Bore Sköld hos VK.
Kommunalrådet Hans Lindberg (S) rycker på axlarna åt invändningen.
”Vi använder kommunstyrelsens oförutsedda anslag som ett smörjmedel för att kunna finansiera arrangemang av den här typen”, säger han.
Jeff Bezos drev upp priset – nu är klubben dubbelt så dyr. Dagens PS
Tar det som det kommer
Avtalet mellan Rally Sweden och Umeå kommun går ut efter 2027 års rally.
”Vi har fått besked om att det ska köras ett rally 2027, att man också tillskjutit medel dit. Vi har fått garantier att det finns kostnadstäckning och att det ska genomföras”, säger Hans Lindberg.
Hur det blir sedan har han, åtminstone utåt, ingen uppfattning om.
”Vi försöker verkställa det ingående avtalet vi har för 2027, genomföra ett bra race, och så tar vi frågor om kommande år efter det.”
Eftersom Rally Sweden har ekonomiska problem ville Vänsterpartiet ha en klausul om att pengarna inte ska betalas ut om rallyt går i konkurs. Det gick dock inte att genomföra, av den enkla anledningen att kommunen redan betalat ut pengarna.
Nya siffror: Fem kinesiska elbilar sålda varje minut – dygnet runt. Dagens PS