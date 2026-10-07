Trots 15 miljoner från kommunen: Svenska rallyt är hotat

Men tv-tittarna, 120 miljoner globalt, gör rally-VM:s enda rally på vinterunderlag till Sveriges största sportevenemang.

Nu är det ändå i fara, av flera skäl. Rally Sweden AB, helägt av Svensk bilsportförbundet, SBF, har varslat personal och innan november kom uppgifter om att Erik Åström, event director, skulle få gå.

Det ändrades dock och Åström jobbar vidare med årets upplaga av rallyt, det sista som Umeå har kontrakt på och det sista garanterade Rally Sweden, som kördes första gången 1950 under namnet ”Midnattsrallyt”.

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”Behöver större intäkter”

SBF:s vd Anna Nordkvist kommenterade inte uppgifterna närmare hos Västerbottningen, men erkänner att ekonomin är tuff.

”Vi ser nu över ekonomin på flera ställen då vi gör ett planerat underskott 2025 och även måste få ordning på vår släpande ekonomi”, är hennes kommentar.

”Helt klart behöver vi större intäkter, det är ingen hemlighet.”

Brist på snö i Värmland i klimatförändringarnas spår ledde till att Rally Sweden flyttades till Västerbotten, men publiken flyttade så att säga inte med.

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Nu kan bolaget bakom rallyt säljas – eller rallyt faktiskt försvinna ur kalendern.

Efter flytten av rallyt till Västerbotten har SBF varit ensamägare av AB Rally Sweden, sedan tidigare delägaren Ulvåns näringslivscenter, ett investmentbolag, sålt sin andel.

Ett år är kvar på avtalet mellan Umeå kommun och Rally Sweden och 2027 års rally ska genomföras, bland annat med en ny bansträckning.

Umeå kommun satsar drygt 15 miljoner kronor av skattemedel på rallyt, trots osäkerheter kring såväl rallyt i sig som framtiden.

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