Nytt avtal: Saab bygger ut samarbetet kring Gripen

En större roll för GKN

Samarbetet innebär att GKN Aerospace successivt kan ta en större roll inom motorrelaterade frågor och bidra med kompetens, kapacitet och tekniskt stöd kopplat till Gripen E/F-programmet, skriver Saab i ett pressmeddelande.

Saab och GKN Aerospace har sedan tidigare ett etablerat samarbete kring motorn till Gripen C/D, medan detta nya avtal omfattar Gripen E/F.

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GKN Aerospace har, för sin svenska del, sitt säte i Trollhättan, Volvo Aero som ett tidigare namn, innan GKN köpte det 2012, och en ännu tidigare historia som Volvo flygmotor.

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Central roll i svenskt försvar

Under sina olika namn har GKN haft en central roll för svenskt försvar länge och har typtillståndet för motorn RM12 i JAS 39 Gripen C/D och går nu vidare i samarbetet kring Gripen E/F.

GKN som koncern har totalt cirka 17 000 anställda i 32 enheter, fördelade på tolv länder.

I Sverige och Trollhättan går det bra för företaget som nu tar snabba steg när det gäller obemannat flyg.

I juli kom beskedet att GKN Aerospace kommer att anställa 600 personer i Trollhättan under de närmaste tre åren.

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Motor och framdrivning är fokus för det nya avtal som fördjupar samarbetet mellan Saab och GKN Aerospace när det gäller Gripen E/F. (Foto: Pressbild Saab)

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Utvecklar helt ny motor

De stora nyrekryteringarna krävs när företaget utvecklar en helt ny motor till obemannad flygfarkost – och ska göra det på bara 18 månader.

”Vi är intresserade av högutbildade ingenjörer och personer från fordonsindustrin som är duktiga på att skala upp produktion snabbt”, konstaterade Sara Eklöf, affärsområdeschef för försvar och rymd på GKN, hos Sveriges radio när nyheten presenterades.

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