EU slösar energi: Nu ska batterier klara krisen

De var överens om att skapa 30-35 GW ny lagringskapacitet till år 2028. Det skulle öka lagringens andel av elbehovet från dagens cirka 5 procent till ungefär det dubbla.

EU har i dag en installerad lagringskapacitet på cirka 55 GW, att jämföra med ett uppskattat behov på 200 GW till år 2030.

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Slösar med energi

Siffrorna visar ett problem som beslutsfattarna inte längre kan blunda inför. I takt med att produktionen av sol- och vindkraft ökat kraftigt, har även antalet timmar billig eller negativ el blivit fler.

Vi har allt oftare i Europa en situation där elproduktionen kopplas bort för att elnätet inte kan ta emot energin.

”Just nu ser vi många negativa priser och omfattande nedreglering av produktionen”, säger Walburga Hemetsberger, vd för Solar Power Europe, hos Euronews.

”Detta påverkar lönsamheten för förnybar energi mycket negativt”.

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