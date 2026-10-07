Forskare: "För lite hästskit i svensk beredskap"

Direkt koppling till övergödning

”Överskottet av fosfor leder till att markerna blir övermättade, vilket ökar risken för fosforläckage. Det leder till övergödning av sjöar och vattendrag, exempelvis Östersjön, säger Helena Aronsson.

Parterna i projektet har samarbetet med en lantbrukarägd biogasanläggning i Kalmar, som samlar in stallgödsel från 16 närliggande gårdar.

Biogasanläggningen tillverkar biogas av stallgödseln och skickar sedan tillbaka rötresterna till bönderna.

Genom att köra rötresterna genom en så kallad dekantercentrifug fick forskarna ut två olika produkter: en blaskig, kväverik vätska och en kompostliknande, torrare och fosforrik blandning.

”Jordbrukarna ligger på gränsen till för mycket fosfor, men vill gärna ha kvävet. Nu fick de tillbaka ett gödselmedel som har bättre sammansättning av kväve i förhållande till fosforn och som tränger ner i jorden ännu bättre”, konstaterar Helena Aronsson.

Den torrare fosforrika fraktionen är enligt Helena Aronsson lättare att transportera. I projektet visade forskarna i scenarier med gödslingsplaner för gårdar att 65 procent av den torra fraktionen skulle kunna göra nytta som fosforgödselmedel.

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Djurhållning ger ett överskott av fosfor, växtproducenter importerar från utlandet. Att ta tillvara hästskit är bra både för vår ekonomi och vår beredskap. (Foto: Magnus Lejhall/TT)

Kan ersätta importen fullt ut

Med vidareförädling skulle den kunna ersätta all importerad mineralgödsel i regioner som Mälardalen och Skåne.

”Biogasanläggningarna skulle kunna fungera som noder där anpassade gödselmedel tas fram för att gå tillbaka till åkermarken i bättre versioner. Tekniken är inte jättesvår, det går ganska lätt att separera fosfor, och behovet och vinsterna för samhället finns”, konstaterar Helena Aronsson.

Nu vill hon se ett gensvar från politiker och samhälle.

”Det är samhället som har att tjäna på detta. Om politikerna menar allvar med resurshushållning, beredskap och miljö krävs det politisk kraft och ekonomiska styrmedel. Det kommer inte att hända av sig själv,” påpekar Aronsson.

Det vill även Stiftelsen Lantbruksforskning som varit ett fokusnav i satsningen och som nu vill se resultaten omvandlas till fortsatta studier och förverkligande.

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