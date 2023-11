Cadillac på plats i Sverige – igen!

Börs & Finans

Oljesanktionerna mot Ryssland slag i luften

Ryssland lyckas nästan helt runda pristaket på sin olja, enligt västerländska topptjänstemän, skriver amerikanska affärstidningen Financial Times. Nästan ingen rysk råolja som fraktas till sjöss säljs under 60 dollar per fat, vilket gör att G7:s och dess allierades beslut i stort sett har noll verkan, uppger en europeiska regeringstjänsteman för FT. Detta faktum ´tvingar västmakterna …