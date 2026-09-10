Laddhybrider säljs som ett miljövänligt alternativ med låga utsläpp – men när utsläppen mäts vid verklig användning målas en annorlunda bild upp.
Hybridlögnen avslöjad: Bilarna släpper ut sex gånger mer än de ska
För den som inte velat ta klivet över till helt eldrivet har hybridmodellerna fungerat som en bra kompromiss; miljösnälla utan att vara alltför tekniskt främmande.
Toyota var först att serietillverka en modern hybrid med Prius och efter den succén har utbudet ökat explosionsartat. Också flera sport- och superbilstillverkare har insett fördelarna med hybrida drivlinor, då kanske främst för att klämma ut extra kräm ur bilarna.
Läs mer: Audis nya superhybrid: 0-200 km/h på 6,8 sek
De senaste åren har laddhybriderna fått ett uppsving, enligt Mobility Sweden. Förra året stod de för lite mer än 26 procent av nyregistreringarna, medan de icke laddbara hybriderna stod för nio procent av försäljningen i augusti.
Men utsläppssiffror från EU pekar på att hybridbilarna är långt ifrån så miljövänliga som tillverkarna påstår. I en långtgående kartläggning där man mätt de faktiska utsläppen från 220 000 laddhybrider tydliggörs en monumental skillnad i hur mycket utsläpp bilarna borde generera, jämfört med hur mycket de faktiskt släpper ut.
Utsläppsproblematiken växer varje år
Koldioxidutsläppen från laddhybrider är betydligt högre i verklig trafik än vad de officiella testerna ger sken av. I genomsnitt släpper PHEV-bilar ut 145 gram CO₂ per kilometer i verklig körning – mer än sex gånger mer än de 24 gram per kilometer som tillverkarna i snitt anger.
Och enligt datan blir problemet bara större. Sedan mätningarna av verkliga utsläpp började 2021 har gapet mellan de officiella testvärdena och utsläppen i verklig körning ökat för varje år. Det innebär att laddhybridernas faktiska klimatpåverkan ligger allt längre från den nivå som de officiella siffrorna antyder.
Det senaste året som man publicerat mätningar för, 2024, hade laddhybriderna bara marginellt bättre utsläppssiffror än bilar med förbränningsmotor, vilka i snitt ligger på 169 g koldioxid per km.
Det är faktorn som ligger bakom
Förklaringen till den stora differensen mellan tillverkarnas utsläppsvärden och den faktiska testdatan har att göra med antaganden som görs kring hybridförarnas körbeteenden. Ju mer en laddhybrid körs på el, desto mindre utsläpp genererar den. Tillverkarnas siffror baseras på en hög andel eldrift, medan bilarna i verkligheten oftare används som helt vanliga bilar där förbränningsmotorn står för framdriften.
Fenomenet är inte nytt, Dagens PS rapporterade tidigt i våras om hur sällan laddhybridbilar faktiskt körs på el. Då visade en undersökning att mindre än en tredjedel av sträckan körd av 10 000 laddhybrider använde elmotorn.
Nya regler skärper kraven – tillverkarna ställer sig på tvären
Inside EVs skriver att EU har börjat skärpa reglerna kring utsläppssiffrorna, men att det sker stegvis. Från biltillverkarnas håll ser man fördelar med att bromsa utvecklingen, i och med att nya beräkningsmetoder skulle få laddhybriderna att se mindre miljövänliga ut på pappret.
Enligt tidigare rapportering har de trubbiga mätmetoderna gjort det enkelt för tillverkarna att komma runt EU:s utsläppsregler. De låga officiella värdena innebär att tillverkarna har kunnat sälja laddhybrider i stället för helt eldrivna modeller och ändå hålla nere sina redovisade utsläpp.