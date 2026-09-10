Hybridlögnen avslöjad: Bilarna släpper ut sex gånger mer än de ska

Toyota var först att serietillverka en modern hybrid med Prius och efter den succén har utbudet ökat explosionsartat. Också flera sport- och superbilstillverkare har insett fördelarna med hybrida drivlinor, då kanske främst för att klämma ut extra kräm ur bilarna.

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De senaste åren har laddhybriderna fått ett uppsving, enligt Mobility Sweden. Förra året stod de för lite mer än 26 procent av nyregistreringarna, medan de icke laddbara hybriderna stod för nio procent av försäljningen i augusti.

Men utsläppssiffror från EU pekar på att hybridbilarna är långt ifrån så miljövänliga som tillverkarna påstår. I en långtgående kartläggning där man mätt de faktiska utsläppen från 220 000 laddhybrider tydliggörs en monumental skillnad i hur mycket utsläpp bilarna borde generera, jämfört med hur mycket de faktiskt släpper ut.

Utsläppsproblematiken växer varje år

Koldioxidutsläppen från laddhybrider är betydligt högre i verklig trafik än vad de officiella testerna ger sken av. I genomsnitt släpper PHEV-bilar ut 145 gram CO₂ per kilometer i verklig körning – mer än sex gånger mer än de 24 gram per kilometer som tillverkarna i snitt anger.

Och enligt datan blir problemet bara större. Sedan mätningarna av verkliga utsläpp började 2021 har gapet mellan de officiella testvärdena och utsläppen i verklig körning ökat för varje år. Det innebär att laddhybridernas faktiska klimatpåverkan ligger allt längre från den nivå som de officiella siffrorna antyder.

Det senaste året som man publicerat mätningar för, 2024, hade laddhybriderna bara marginellt bättre utsläppssiffror än bilar med förbränningsmotor, vilka i snitt ligger på 169 g koldioxid per km.