Dagens PS motorsidor bjuder på dramatik, överraskningar, böter och ekonomiska smällar.
Böter, konkurs och värdetapp – en vecka i bilvärlden
Här är en sammanställning av veckans mest lästa artiklar.
Böter som svider – för en man med miljoner
En rik affärsman i Schweiz har dömts till böter på över en miljon svenska kronor efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen.
Mannen, som är en av landets 300 rikaste personer, körde i 77 km/h på en 50-väg. Händelsen, som skedde i augusti förra året, klassas som en grov trafikförseelse.
Bötesbeloppet baseras på den dömdes inkomst och förmögenhet, vilket är standard i Schweiz, och inte enbart på hastigheten. Domstolen dömde mannen till 40 dagsböter på 2 000 schweizerfranc vardera, motsvarande totalt 80 000 schweizerfranc, samt en separat böter på 10 000 schweizerfranc.
Totalt uppgår beloppet till över 1,1 miljoner svenska kronor.
Enligt schweiziska 24 heures är detta inte första gången mannen dömts för fortkörning. För åtta år sedan fick han en liknande dom, då på cirka 830 000 svenska kronor.
Bilbranschen i gungning när jättar faller
Samtidigt som vissa privatpersoner får känna av ekonomiska smällar drabbas även bilbranschen av tuffa tider. I Tyskland har en av landets största bilhandlare, Matthes, gått i konkurs.
Företaget, som har varit verksamt i flera decennier, hade vid konkursansökan 32 000 bilar i lager, och 13 anställda förlorar sina jobb. Konkursen har väckt stor uppmärksamhet eftersom den sker i en tid då antalet konkurser i Tyskland ökar markant.
Den tyska branschpressen beskriver juli som en svart månad med många konkurser, och bilbranschen anses vara extra utsatt på grund av förändrade konsumentbeteenden och konkurrens från digitala plattformar.
Kvinnan fryser bilfirmans tillgångar
I Norge har en kvinna tagit till en ovanlig juridisk åtgärd mot en bilhandlare. Efter att hon köpt en begagnad Mercedes AMG för cirka 1,1 miljoner svenska kronor upptäckte hon flera brister. Bilhandlaren ansåg inte att felen var relevanta för reklamation.
Kvinnan, som är advokatfullmäktig, vände sig då till rätten för att få tillstånd att frysa bilhandlarens tillgångar, vilket är ett juridiskt verktyg som sällan används. Rätten ansåg att kvinnan hade delvis rätt i sina påståenden och beviljade henne tillstånd att frysa tillgångar för cirka 79 000 svenska kronor.
Händelsen visar på de svårigheter som kan uppstå mellan köpare och säljare, särskilt när dyra fordon är inblandade.
Teslaägare fick sänkt värdering – och kalla handen
Youtubern Harley Perkins fick en otrevlig överraskning när han skulle värdera sin nästan nya Tesla Model Y. Han hade köpt bilen för drygt 673 000 kronor ett år tidigare.
När han besökte bilhandelsföretaget WeBuyAnyCar fick han en värdering på strax över 270 000 kronor. Det är en dramatisk värdeminskning som överstiger den normala för bränsledrivna fordon, som vanligtvis tappar upp till 35 procent av sitt värde det första året.
Experter förklarar att elbilar generellt tappar värde snabbare än bensin- och dieselfordon, och att vissa modeller kan tappa upp till 50 procent. Värdeminskningen beror på faktorer som ålder, körsträcka, servicehistorik och marknadsfaktorer.
Enligt en talesperson för WeBuyAnyCar har just Teslas modeller en snabbare värdeminskning än många andra märken. Perkins valde att inte sälja bilen.
Hundratusentals bilar hotas av nedsläckning – ger villkorstvåa
Snart försvinner 2G- och 3G-näten och därmed även nödfunktionen eCall i många bilar. En lösning från Transportstyrelsen är försenad och tusentals bilägare
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
