Snart försvinner 2G- och 3G-näten och därmed även nödfunktionen eCall i många bilar.
Hundratusentals bilar hotas av nedsläckning – ger villkorstvåa
En lösning från Transportstyrelsen är försenad och tusentals bilägare riskerar anmärkningar vid besiktningen.
Mörk framtid för nödfunktionen eCall
Mobilnäten är i ständig utveckling, och snart är det dags för de äldre 2G- och 3G-näten att helt försvinna.
Denna nedsläckning, som planeras inledas den 1 december 2025, har en direkt påverkan på en stor mängd bilar, då deras automatiska nödsamtalsfunktion eCall slutar att fungera.
Telia har visserligen skjutit upp nedsläckningen till slutet av 2027, men andra operatörer som Tele2 och Telenor inleder processen den första december 2025. Detta berör i synnerhet många bilar från Volkswagen-koncernen, som ofta använder dessa nät för sina uppkopplingar.
Enligt Mobility Sweden, branschorganisationen för fordonsindustrin, pågår diskussioner med myndigheterna om hur situationen ska hanteras.
Nytt undantag försenat
För att möta de nya kraven på snabbare och säkrare uppkopplingar frigörs 2G- och 3G-nätens kapacitet för att bygga ut modernare 4G- och 5G-nät. Samtidigt blir konsekvenserna för många bilägare påtagliga.
När eCall-systemet inte får kontakt med nätet, tänds en varningslampa som signalerar att funktionen är ur bruk. Detta kan leda till en anmärkning under besiktningen, en så kallad ‘villkorstvåa’, vilket kräver att bilägaren skyndsamt åtgärdar felet.
Även om felet inte leder till körförbud måste det vara åtgärdat inför nästa besiktning. Transportstyrelsen arbetar med en lösning som skulle göra det möjligt att sluta kontrollera eCall-funktionen vid besiktningar, men detta undantag är försenat.
De nya reglerna skickades ut på remiss först i juli 2025, vilket gör det omöjligt att hinna få dem på plats innan de första näten släcks ned.
Allvarliga konsekvenser för bilägare
Enligt Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen, förväntas de nya föreskrifterna tidigast kunna träda i kraft i april eller maj 2026, säger han till Carup. Detta innebär att alla bilägare med 2G- eller 3G-eCall-system som besiktigar sin bil efter den 1 december 2025 riskerar att få en anmärkning.
Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen, bekräftar att fordonen kommer att underkännas med en villkorstvåa, vilket innebär att felet måste åtgärdas.
Det finns dock inget lagkrav på att biltillverkarna ska uppgradera eCall-system från 2G eller 3G till de modernare 4G- och 5G-näten.
Vilka bilar drabbas
Kravet på eCall-systemet infördes i mars 2018 för nya typgodkännanden av lätta fordon, som personbilar och lätta lastbilar. Bilar som är äldre än så omfattas inte av kravet. Alla bilar tillverkade efter 2018 har inte eCall, då det beror på när typgodkännandet utfärdades.
Från och med 2025 får typgodkännandemyndigheter inom EU inte längre neka typgodkännande för fordon som har 4G/5G-eCall.
Från och med 2026 ska dessutom alla nya lätta fordon vara utrustade med den modernare tekniken. För bilägare som är osäkra på om deras fordon påverkas, är det bästa att kontakta sin återförsäljare för att få klarhet i vilket system som finns i bilen.
Även om eCall är en viktig säkerhetsfunktion som automatiskt kan ringa 112 vid en olycka, är de flesta bilar i Sverige inte utrustade med detta system.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
