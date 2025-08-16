Hundratusentals bilar hotas av nedsläckning – ger villkorstvåa

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Nytt undantag försenat

För att möta de nya kraven på snabbare och säkrare uppkopplingar frigörs 2G- och 3G-nätens kapacitet för att bygga ut modernare 4G- och 5G-nät. Samtidigt blir konsekvenserna för många bilägare påtagliga.

ANNONS

När eCall-systemet inte får kontakt med nätet, tänds en varningslampa som signalerar att funktionen är ur bruk. Detta kan leda till en anmärkning under besiktningen, en så kallad ‘villkorstvåa’, vilket kräver att bilägaren skyndsamt åtgärdar felet.

Även om felet inte leder till körförbud måste det vara åtgärdat inför nästa besiktning. Transportstyrelsen arbetar med en lösning som skulle göra det möjligt att sluta kontrollera eCall-funktionen vid besiktningar, men detta undantag är försenat.

De nya reglerna skickades ut på remiss först i juli 2025, vilket gör det omöjligt att hinna få dem på plats innan de första näten släcks ned.

Allvarliga konsekvenser för bilägare

Enligt Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen, förväntas de nya föreskrifterna tidigast kunna träda i kraft i april eller maj 2026, säger han till Carup. Detta innebär att alla bilägare med 2G- eller 3G-eCall-system som besiktigar sin bil efter den 1 december 2025 riskerar att få en anmärkning.

Tord Fornander, ordförande för Fordonsbesiktningsbranschen, bekräftar att fordonen kommer att underkännas med en villkorstvåa, vilket innebär att felet måste åtgärdas.

Det finns dock inget lagkrav på att biltillverkarna ska uppgradera eCall-system från 2G eller 3G till de modernare 4G- och 5G-näten.

ANNONS

Vilka bilar drabbas

Kravet på eCall-systemet infördes i mars 2018 för nya typgodkännanden av lätta fordon, som personbilar och lätta lastbilar. Bilar som är äldre än så omfattas inte av kravet. Alla bilar tillverkade efter 2018 har inte eCall, då det beror på när typgodkännandet utfärdades.

Från och med 2025 får typgodkännandemyndigheter inom EU inte längre neka typgodkännande för fordon som har 4G/5G-eCall.

Från och med 2026 ska dessutom alla nya lätta fordon vara utrustade med den modernare tekniken. För bilägare som är osäkra på om deras fordon påverkas, är det bästa att kontakta sin återförsäljare för att få klarhet i vilket system som finns i bilen.

Även om eCall är en viktig säkerhetsfunktion som automatiskt kan ringa 112 vid en olycka, är de flesta bilar i Sverige inte utrustade med detta system.

Missa inte:

Köttbrist i flera år framåt: ”Varit bortskämda”. News 55

Jakten på de förlorade pensionspengarna fortsätter – Pensionsmyndigheten ger inte upp. E55

ANNONS

Anmäl en snattare – få pengar av butiken. Realtid