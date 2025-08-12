Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Miljonären körde för fort – får böta en miljon 

Fortkörare fick böta 1 miljon
Mannen körde 77 km/h på en 50-väg (Foto: Oscar Olsson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

En av Schweiz rikaste personer har dömts till skyhöga böter efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen i Lausanne. 

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Händelsen inträffade i augusti 2024 när mannen körde 77 km/h på en 50-väg i Lausanne. Överträdelsen räknas som en grov trafikförseelse. 

Den dömde är en fransk affärsman som bott i Schweiz i cirka 20 år och finns med på listan över landets 300 rikaste, med en förmögenhet på flera hundra miljoner schweizerfranc.

Enligt domen får han 40 dagsböter à 2 000 franc, vilket motsvarar 80 000 franc. Straffet är villkorligt i tre år. Utöver det ska han betala en omedelbar böter på 10 000 franc. Sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor.

Det rapporterar schweiziska 24 heures. 

Läs även: Slut på parkeringskriget – granne fick böta över 800 000 kr. Dagens PS

Hade dömts tidigare

Det är förvisso inte första gången mannen åker fast för fortkörning. 

För åtta år sedan fick han en liknande dom: 60 000 franc i dagsböter med två års villkorligt straff och en omedelbar böter på 10 000 franc – alltså drygt 830 000 kronor. 

Får böta en miljon
Mannen får 40 dagsböter à 2 000 franc (Foto: Oscar Olsson/TT)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Böterna baseras på inkomsten

Här i Sverige varierar beloppet för fortförningsböter beroende på hur mycket över hastighetsgränsen föraren kör och eventuella tidigare trafikförseelser. 

I Schweiz är systemet ett annat. 

Där används ett system med dagsböter där beloppet per dag kan variera mellan 30 och 3 000 franc. Summan bestäms av domstolen utifrån den dömdes inkomst, förmögenhet och levnadsstandard.

“Domaren fastställer beloppet utifrån gärningsmannens personliga och ekonomiska situation vid tidpunkten för domen, särskilt med hänsyn till hans inkomst och förmögenhet, hans levnadssätt, hans försörjningsskyldigheter – särskilt gentemot familjen – och existensminimum”, förklarar Vincent Derouand, kommunikationsansvarig vid åklagarmyndigheten.

När ett straff ges med villkorlig dom kan domaren dessutom lägga till en separat böter på upp till 10 000 franc – något som alltså skedde i det här fallet.

Läs också: Fortkörare betalade rekordböter – över 346 miljoner kronor. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BöterFortkörningmiljonär
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS