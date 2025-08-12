Miljonären körde för fort – får böta en miljon 

Händelsen inträffade i augusti 2024 när mannen körde 77 km/h på en 50-väg i Lausanne. Överträdelsen räknas som en grov trafikförseelse.

Den dömde är en fransk affärsman som bott i Schweiz i cirka 20 år och finns med på listan över landets 300 rikaste, med en förmögenhet på flera hundra miljoner schweizerfranc.

Enligt domen får han 40 dagsböter à 2 000 franc, vilket motsvarar 80 000 franc. Straffet är villkorligt i tre år. Utöver det ska han betala en omedelbar böter på 10 000 franc. Sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor.

Det rapporterar schweiziska 24 heures.

Läs även: Slut på parkeringskriget – granne fick böta över 800 000 kr. Dagens PS

Hade dömts tidigare

Det är förvisso inte första gången mannen åker fast för fortkörning.

För åtta år sedan fick han en liknande dom: 60 000 franc i dagsböter med två års villkorligt straff och en omedelbar böter på 10 000 franc – alltså drygt 830 000 kronor.

Mannen får 40 dagsböter à 2 000 franc (Foto: Oscar Olsson/TT)