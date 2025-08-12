En av Schweiz rikaste personer har dömts till skyhöga böter efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen i Lausanne.
Miljonären körde för fort – får böta en miljon
Mest läst i kategorin
Pinsamt rekord – återkallar miljontals bilar
Tillverkaren har under de första åtta månaderna av året återkallat nästan två miljoner bilar, ett rekord som sätter press på företaget. Trots att vd:n menar att det är en del av en förbättringsprocess, är experter skeptiska. Ford slår rekord i återkallelser Ford har haft ett utmanande år gällande återkallelser av sina fordon. Med 94 återkallelser, …
Bilföraren satte nytt fartrekord – och förlorade körkortet
En förare av en Porsche Panamera har nu fått sitt körkort indraget efter att ha fångats i en extremt hög hastighet på Autobahn. Händelsen har inte bara lett till kännbara straff utan också satt igång en intensiv debatt om säkerheten på Tysklands vägar. Porsche-föraren som bröt mot reglerna Enligt nyhetsbyrån AP har en förare av …
Efter bilköpet: Kvinnan fryser firmans tillgångar
En kvinna i Oslo har tagit ett rätt unikt och kraftfullt steg efter att ha blivit missnöjd med sitt bilköp. Istället för att enbart följa den vanliga processen med en förlikningsklagan har hon krävt och beviljats rätten att ta arrest i bilförsäljarens tillgångar, vilket är ett ytterst ovanligt juridiskt verktyg. Istället för att bara göra …
Detta kan bli elbilens största genombrott någonsin
Forskning kring batteriteknik har tagit ett stort kliv framåt. Ett nytt projekt har lyckats ta fram en metod som kan göra litiumjonbatterier både mer hållbara och kraftfulla, med en stor potentiell inverkan på allt från elbilar till energilagring. Det handlar om en förändring i batteriernas uppbyggnad som minskar behovet av fossila material. Revolutionerande genombrott för …
Lyxlirarnas bluff uppdagades – nu säljs den superunika samlingen
En exklusiv Koenigsegg Regera, som beslagtagits av polisen i USA, ska nu säljas på auktion. Bilen är en av endast 80 exemplar i världen och har endast rullat drygt 16 kilometer. Det rör sig om en del av en större samling som konfiskerats efter en omfattande bedrägerihärva där ett par lockat investerare att finansiera köp …
Händelsen inträffade i augusti 2024 när mannen körde 77 km/h på en 50-väg i Lausanne. Överträdelsen räknas som en grov trafikförseelse.
Den dömde är en fransk affärsman som bott i Schweiz i cirka 20 år och finns med på listan över landets 300 rikaste, med en förmögenhet på flera hundra miljoner schweizerfranc.
Enligt domen får han 40 dagsböter à 2 000 franc, vilket motsvarar 80 000 franc. Straffet är villkorligt i tre år. Utöver det ska han betala en omedelbar böter på 10 000 franc. Sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor.
Det rapporterar schweiziska 24 heures.
Läs även: Slut på parkeringskriget – granne fick böta över 800 000 kr. Dagens PS
Hade dömts tidigare
Det är förvisso inte första gången mannen åker fast för fortkörning.
För åtta år sedan fick han en liknande dom: 60 000 franc i dagsböter med två års villkorligt straff och en omedelbar böter på 10 000 franc – alltså drygt 830 000 kronor.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Böterna baseras på inkomsten
Här i Sverige varierar beloppet för fortförningsböter beroende på hur mycket över hastighetsgränsen föraren kör och eventuella tidigare trafikförseelser.
I Schweiz är systemet ett annat.
Där används ett system med dagsböter där beloppet per dag kan variera mellan 30 och 3 000 franc. Summan bestäms av domstolen utifrån den dömdes inkomst, förmögenhet och levnadsstandard.
“Domaren fastställer beloppet utifrån gärningsmannens personliga och ekonomiska situation vid tidpunkten för domen, särskilt med hänsyn till hans inkomst och förmögenhet, hans levnadssätt, hans försörjningsskyldigheter – särskilt gentemot familjen – och existensminimum”, förklarar Vincent Derouand, kommunikationsansvarig vid åklagarmyndigheten.
När ett straff ges med villkorlig dom kan domaren dessutom lägga till en separat böter på upp till 10 000 franc – något som alltså skedde i det här fallet.
Läs också: Fortkörare betalade rekordböter – över 346 miljoner kronor. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Miljonären körde för fort – får böta en miljon
En av Schweiz rikaste personer har dömts till skyhöga böter efter att ha kört 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen i Lausanne. Händelsen inträffade i augusti 2024 när mannen körde 77 km/h på en 50-väg i Lausanne. Överträdelsen räknas som en grov trafikförseelse.? Den dömde är en fransk affärsman som bott i Schweiz i cirka …
Ferraris oväntade drag: Säljer färre bilar men tjänar mer
De senaste siffrorna från den italienska sportbilstillverkaren förbryllar många. Trots att försäljningen endast ökat med en knapp procent har företaget sett en häpnadsväckande ökning i intäkter. Hemligheten ligger i en medveten strategi som fyller kassakistorna och säkrar företagets framtid, där orderböckerna redan är fyllda för flera år framöver. Det är en strategi som nu gör …
Forskning visar: Det här gör dig riktigt farlig i trafiken
En forskning visar att moderna säkerhetssystem i bilar kan ha en oväntad baksida. Forskning på nästan 200 000 fordon har upptäckt att vissa funktioner, som de som varnar vid avvikelse från fil eller vid risk för krock, kan få förare att känna sig för säkra. Denna falska trygghet leder till att de kör fortare och …
Bakom Spaniens överhettade solelsmarknad – snålhet
Spanien har kunnat dra nytta av billig el genom sin expanderade solelsmarknad. Problemet är att snålhet leder till att nätet inte hänger med i utvecklingen. Spanien har dragit nytta av sitt soliga klimat, mer än många andra länder med liknande förhållanden. 60 procent solel Faktum är att landet får hela 60 procent av sin el …
USA:s flygvapen vill spränga Cybertrucks
Amerikanska flygvapnet planerar att köpa två stycken av Teslas Cybertrucks för militära övningar med skarp ammunition eftersom de ”troligen” snart kommer att börja dyka upp på slagfälten. Affären framgår av dokument som publicerats på den amerikanska regeringens webbplats för upphandlingar, något som försvarsbloggen The War Zone var först att rapportera om. Enligt Gordon Adams, professor i amerikansk …