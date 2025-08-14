En av de största bilhandlarna i Tyskland har, efter årtionden i branschen, gått i konkurs. Konkursen är ett tecken på stora problem med den tyska ekonomin just nu.
Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager
En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar.
Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren Matthes nu försatts i konkurs, skriver den tyska branschtidningen Auto Motor und Sport.
Volkswagen höjer priserna – men inte på elbilarna. Dagens PS
En av de största i landet
Bilhandlaren som varit verksam i flera årtionden och som gjort sig känd med sloganen “Matthes har det”, var en av de största i landet med anläggningar i Nordrhein-Westfalen samt en filial i Berlin.
Tysk ståljätte kämpar med omställningen: “Olösligt”
Stålbolaget Thyssenkrupp har installerat egna vindkraftverk i Tyskland. Ändå räcker det inte för att täcka företagets elbehov, menar vd:n.
Enligt konkursansökan ska Matthes ha över 32 000 bilar i lager. Vad som händer med dessa är i nuläget okänt. 13 anställda kommer också att förlora jobbet i och med konkursen.
Bolaget sålde nya bilar från Volkswagen, Kia, Hyundai, Suzuki och Dacia.
Konkurser drar fram över Tyskland
Matthes-fallet kommer mitt i en betydande ökning av konkurser i Tyskland. Enligt den federala statistikmyndigheten fanns det 19,2 procent fler nya regelbundna insolvenser i juli än samma månad förra året.
Enligt flera experter beror utvecklingen bland annat på utgången av det statliga stödet under och efter pandemin, höga energipriser, byråkratiska bördor och politisk osäkerhet.
Det är inte bara bilbranschen som drabbats, men den ska vara extra utsatt på grund av förändrade konsumentbeteenden och konkurrens från onlineplattformar.
Anrika varumärket i konkurs – konserver för dyra. Realtid
Att en stor och spelare som Matthes kan falla bådar inte gott för framtiden där många tror att det kan vara tecken på ännu fler konkurser framöver.
Totalt registrerades 264 802 nya bilar i juli. Det är en ökning med 11,1 procent jämfört med föregående år, enligt den federala transportmyndigheten KBA, skriver France24.
I en sexmånadersjämförelse minskade dock nybilsregistreringarna med 2,5 procent, vilket understryker Tysklands tröga marknad för nya fordon.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
