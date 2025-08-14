Gigantisk konkurs i bilbranschen – 32 000 bilar på lager

En svart månad i den tyska ekonomin. Så beskrivs juli som i den tyska pressen där konkurserna haglar.

Men förvåningen blev ändå stor när den stora bilhandlaren Matthes nu försatts i konkurs, skriver den tyska branschtidningen Auto Motor und Sport.

En av de största i landet

Bilhandlaren som varit verksam i flera årtionden och som gjort sig känd med sloganen “Matthes har det”, var en av de största i landet med anläggningar i Nordrhein-Westfalen samt en filial i Berlin.

Enligt konkursansökan ska Matthes ha över 32 000 bilar i lager. Vad som händer med dessa är i nuläget okänt. 13 anställda kommer också att förlora jobbet i och med konkursen.

Bolaget sålde nya bilar från Volkswagen, Kia, Hyundai, Suzuki och Dacia.