Han tog in sin Tesla för värdering – gick därifrån i total chock

Han hade köpt den för cirka 673 000 svenska kronor, men fick ett erbjudande som inte ens var i närheten av den summan.

Harley Perkins, en populär youtuber känd för sitt innehåll om bilar, motorcyklar och vans, bestämde sig för att testa hur mycket hans Tesla Model Y var värd hos en bilhandlare.

Företaget, WeBuyAnyCar, har som affärsidé att köpa alla typer av bilar, oavsett skick.

I en video som har fått stor spridning på nätet dokumenterade Harley sitt besök. Trots att han förväntade sig ett något lägre bud än marknadsvärdet, var han inte förberedd på det erbjudande han fick.

Tesla Model Y. (Foto: Tesla)

Elbilar tappar värde snabbare

I videon berättar Harley att han köpte sin Tesla för ungefär 673 000 kronor för ett år sedan. Bilen hade rullat drygt 2 400 mil och var i ett mycket gott skick. Företagets medarbetare inspekterade bilen och gav den betyget två, vilket är det näst bästa möjliga betyget.

Trots detta fick han ett bud på strax över 270 000 kronor, vilket är en dramatisk värdeminskning. I videon utbrister Harley:

“Åh herregud. Du måste skämta. Man vill gråta och skratta på samma gång, eller hur?”.

En talesperson för WeBuyAnyCar har tidigare förklarat företagets värderingsprocess för tidningen Ladbible. Enligt talespersonen börjar en bil tappa i värde så fort den lämnar bilhallen, något som är allmänt känt.

För bensin- och dieselfordon ligger värdeminskningen normalt på upp till 35 procent under det första året. Men för elbilar kan denna siffra vara ännu högre, i vissa fall upp till 50 procent.