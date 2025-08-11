Dagens PS
Han tog in sin Tesla för värdering – gick därifrån i total chock

Bilderna är från mannens Youtube short där man får vara med på hela mötet. (Foto: Harley Perkins)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

En man trodde att medarbetaren på bilhandelsföretaget skämtade med honom när han fick höra värderingen på sin nästan nya Tesla.

Han hade köpt den för cirka 673 000 svenska kronor, men fick ett erbjudande som inte ens var i närheten av den summan.

Harley Perkins, en populär youtuber känd för sitt innehåll om bilar, motorcyklar och vans, bestämde sig för att testa hur mycket hans Tesla Model Y var värd hos en bilhandlare.

Företaget, WeBuyAnyCar, har som affärsidé att köpa alla typer av bilar, oavsett skick.

I en video som har fått stor spridning på nätet dokumenterade Harley sitt besök. Trots att han förväntade sig ett något lägre bud än marknadsvärdet, var han inte förberedd på det erbjudande han fick.

Tesla Model Y. (Foto: Tesla)
Elbilar tappar värde snabbare

I videon berättar Harley att han köpte sin Tesla för ungefär 673 000 kronor för ett år sedan. Bilen hade rullat drygt 2 400 mil och var i ett mycket gott skick. Företagets medarbetare inspekterade bilen och gav den betyget två, vilket är det näst bästa möjliga betyget.

Trots detta fick han ett bud på strax över 270 000 kronor, vilket är en dramatisk värdeminskning. I videon utbrister Harley:

“Åh herregud. Du måste skämta. Man vill gråta och skratta på samma gång, eller hur?”.

En talesperson för WeBuyAnyCar har tidigare förklarat företagets värderingsprocess för tidningen Ladbible. Enligt talespersonen börjar en bil tappa i värde så fort den lämnar bilhallen, något som är allmänt känt.

För bensin- och dieselfordon ligger värdeminskningen normalt på upp till 35 procent under det första året. Men för elbilar kan denna siffra vara ännu högre, i vissa fall upp till 50 procent.

Tesla Model Y (Foto: Tesla)
Värdeminskningens chockerande verklighet

Talespersonen från WeBuyAnyCar underströk att faktorer som ålder, körsträcka, servicehistorik, skick och antalet tidigare ägare alla påverkar andrahandsvärdet. De menar också att just Teslas modeller för närvarande har en snabbare värdeminskning än många andra bilmärken. Detta beror delvis på marknadsfaktorer.

Enligt experterna kan värdeminskningen komma som en överraskning för många bilägare. Därför är det viktigt att vara medveten om vad man kan förvänta sig när man köper en ny bil. Företaget rekommenderar att potentiella köpare alltid undersöker hur mycket en specifik bilmodell tappar i värde innan de genomför sitt köp, oavsett om det är en ny eller begagnad bil.

Trots att Teslan var i utmärkt skick och nyservad, gick Harley inte vidare med försäljningen.

BilindustriTeslaTesla Model YUSAVärdering
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

