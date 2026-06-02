Ferraris ovanliga gåva till påven: "Enorm ära"

Att Luce är helelektrisk har mötts av viss kritik men främst är det designen som sågas av bilbranschen.

”Om du tar bort Ferrari-emblemen skulle du förmodligen inte veta vad det är”, skriver Andrei Nedelea för Inside EVs.

Ferraris tidigare vd, Luca di Montezemolo, har varit en av de starkaste kritikerna.

”Vi riskerar att förstöra en legend, och det gör mig djupt ledsen”, sade han till Il Sole 24 Ore.

Avtäcktes i påvens sommarresidens

När Luce visades upp för första gången gjordes det från påve Leo XIV:s sommarresidens, Castel Gandolfo, beläget strax söder om Rom.

En Ferrari-delegation, med styrelseordföranden John Elkann och vd:n Benedetto Vigna i spetsen, gav påven en kvick lektion i bolagets historia, lät honom provsitta bilen och lämnade också över en speciell gåva till den katolska världens överhuvud.

”Det var ett ögonblick av intensiva känslor och en enorm ära att träffa Hans Helighet”, sade Elkmann i ett uttalande efteråt.

Gåvan – till påvens förtret inte en hel Luce, utan bara en liten del: ratten – lämnades över på en monter som en hyllning till påven.