Nya Ferrari Luce avtäcktes vid påvens sommarhus. Leo XIV bjöds på historielektion, provsittning och en speciell hyllningsgåva.
Ferraris ovanliga gåva till påven: "Enorm ära"
Ferraris senaste modell, helelektriska Luce, har minst sagt fått ett hårt välkomnande i bilvärlden. På aktiesidan resulterade avtäckandet i slutet av maj med ett aktieras på närmre sju procent.
Att Luce är helelektrisk har mötts av viss kritik men främst är det designen som sågas av bilbranschen.
”Om du tar bort Ferrari-emblemen skulle du förmodligen inte veta vad det är”, skriver Andrei Nedelea för Inside EVs.
Ferraris tidigare vd, Luca di Montezemolo, har varit en av de starkaste kritikerna.
”Vi riskerar att förstöra en legend, och det gör mig djupt ledsen”, sade han till Il Sole 24 Ore.
Avtäcktes i påvens sommarresidens
När Luce visades upp för första gången gjordes det från påve Leo XIV:s sommarresidens, Castel Gandolfo, beläget strax söder om Rom.
En Ferrari-delegation, med styrelseordföranden John Elkann och vd:n Benedetto Vigna i spetsen, gav påven en kvick lektion i bolagets historia, lät honom provsitta bilen och lämnade också över en speciell gåva till den katolska världens överhuvud.
”Det var ett ögonblick av intensiva känslor och en enorm ära att träffa Hans Helighet”, sade Elkmann i ett uttalande efteråt.
Gåvan – till påvens förtret inte en hel Luce, utan bara en liten del: ratten – lämnades över på en monter som en hyllning till påven.
Rör inte en min
Efter gåvoutbytet var det dags för avtäckning, spektaklet filmades och upplevs nu i efterhand ganska antiklimatiskt.
Kanske handlar det om påvens medieträning, eller så var han helt enkelt inte speciellt imponerad. När det röda sammetstäcket lyftes av den ljusblå, helelektriska Ferrarin, rör Påve Leo XIV inte en min. Han tar en kort inspektionsrunda och ställer frågan: ”Är det den första Ferrarin med fyra dörrar?”
En något försynt Elkann svarar att ”det är den första Ferrarin med fem säten”.