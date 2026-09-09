BMW:s uppfinning får cyklisterna att jubla

I Örebro var det istället en kvinnlig cyklist som överraskades med en bildörr i färdvägen, krocken där blev så svår att hon tappade medvetandet.

I båda fallen ska personen som öppnade bildörren framför respektive cyklist ha fått rättsliga påföljder.

Enligt äldre data från Länsförsäkringar, som citeras av SVT, står så kallad ”dörrning” för 4,6 procent av alla olyckor som innefattar både bilar och cyklister i Sverige. I Tyskland visar nyare siffror att motsvarande är ungefär 8 procent.

Dagens PS rapporterade i början av augusti om ett patent från Ford som skulle sätta stopp för risken att slå upp bildörren på andra parkerade bilar, tack vare speciella sensorer och elmotorer som bromsar dörrarna. Uppfinningen skulle också kunna bli en räddning för cyklister, i och med att sensorerna även skulle kunna upptäcka dem i god tid.

Men, nu verkar det som att BMW faktiskt hann före.

Neue Klasse håller ögonen på cyklisterna

Med lanseringen av Neue Klasse utrustar BMW för första gången flera modellserier med ett utökat utbud av aktiva säkerhetsassistanssystem som standard. I det nya säkerhetspaketet inkluderar man en dörröppningsfördröjning för att förhindra just dörrningsolyckorna.

BMW iX3 är den första produktionsmodellen med cyklisträddaren, framåt kommer även modeller som BMW i3, BMW X5 och BMW 7-serien, samt efterföljande modellserier, att följa.

Tillverkaren beskriver den nya funktionen som en påbyggnad av det redan existerande utfartsvarningssystemet. Det man nu adderat är att dörrlåset kan fördröja öppningen av dörren om de övervakande sensorerna upptäcker risk för kollision med exempelvis en cykel.

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Radarsensorer hjälper numera också till att upptäcka cyklister och bilar som närmar sig från sidan när du backar – om man riskerar krock så ska parkeringssystemet kunna bromsa, eller styra undan.

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