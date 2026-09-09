Dörrningsolyckor, alltså när en bildörr öppnas framför en cyklist, kan vara riktigt farliga. BMW har insett riskerna och utrustar nya modeller med system som hindrar dörren från att öppnas om det finns risk för kollision.
BMW:s uppfinning får cyklisterna att jubla
Bildörrar ligger högt på listan över cyklisters värsta fiender i stadstrafik. Bara under sommarmånaderna har två olycksfall uppmärksammats i svensk media. Dels fick en äldre manlig cyklist i Stockholm en bildörr plötsligt öppnad framför sig, kollisionen var oundviklig och cyklisten föll – för att sedan också bli påkörd av en moped.
I Örebro var det istället en kvinnlig cyklist som överraskades med en bildörr i färdvägen, krocken där blev så svår att hon tappade medvetandet.
I båda fallen ska personen som öppnade bildörren framför respektive cyklist ha fått rättsliga påföljder.
Enligt äldre data från Länsförsäkringar, som citeras av SVT, står så kallad ”dörrning” för 4,6 procent av alla olyckor som innefattar både bilar och cyklister i Sverige. I Tyskland visar nyare siffror att motsvarande är ungefär 8 procent.
Dagens PS rapporterade i början av augusti om ett patent från Ford som skulle sätta stopp för risken att slå upp bildörren på andra parkerade bilar, tack vare speciella sensorer och elmotorer som bromsar dörrarna. Uppfinningen skulle också kunna bli en räddning för cyklister, i och med att sensorerna även skulle kunna upptäcka dem i god tid.
Men, nu verkar det som att BMW faktiskt hann före.
Neue Klasse håller ögonen på cyklisterna
Med lanseringen av Neue Klasse utrustar BMW för första gången flera modellserier med ett utökat utbud av aktiva säkerhetsassistanssystem som standard. I det nya säkerhetspaketet inkluderar man en dörröppningsfördröjning för att förhindra just dörrningsolyckorna.
BMW iX3 är den första produktionsmodellen med cyklisträddaren, framåt kommer även modeller som BMW i3, BMW X5 och BMW 7-serien, samt efterföljande modellserier, att följa.
Tillverkaren beskriver den nya funktionen som en påbyggnad av det redan existerande utfartsvarningssystemet. Det man nu adderat är att dörrlåset kan fördröja öppningen av dörren om de övervakande sensorerna upptäcker risk för kollision med exempelvis en cykel.
Radarsensorer hjälper numera också till att upptäcka cyklister och bilar som närmar sig från sidan när du backar – om man riskerar krock så ska parkeringssystemet kunna bromsa, eller styra undan.
Läs även:
Allt fler missbrukar bilens säkerhetssystem – käkar mat och scrollar
Dåliga däck? Det säger slitaget om din bil
Världens äldsta BMW-säljare i konkurs – tusentals mister jobbet