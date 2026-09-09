Dåliga däck? Det säger slitaget om din bil

Verkstadens klantiga miss kostade flera tusen

I bästa av världar hade alla bilar rullat med rejält mönstrade däck, men för många är det en kostnadsfråga. Nya däck kostar tusenlappar, vilket behöver budgeteras för med god framförhållning.

För den BMW-förare som, via tyska Chip, vittnar om ett klantigt fel från verkstadens håll blev notan sur: Han fick nämligen själv svälja kostnaden när ett servicebesök halverade livslängden på hans sprillans nya Michelin Pilot Sport 4-däck, vilka kan kosta alltifrån 1500 kr till 4500 kr per däck, beroende på storlek och utförande.

Verkstadens ambition var att göra bilen lite mer bränslesnål, och fyllde därför på några extra hundradelars bar i däcken. Och tekniskt sett är de inte fel ute, högre tryck ger lite mindre rullmotstånd och kan sänka bränsleåtgången.

För BMW-ägarens del blev den eventuellt lägre bensinåtgången inte märkbar, slitaget på däcken blev han däremot varse efter 1500 mil – sopslut efter mindre än hälften av sträckan som han tidigare kunnat köra på två andra identiska uppsättningar.

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Däcken var som mest fyllda med 3,1 bar, vilket var mycket mer än de 2,1–2,4 bar som tillverkaren rekommenderat. Och sättet som däcken slitits på vittnar om att det var just det högre trycket som låg bakom: Mönstret var nästan helt borta i mitten av däcket, medan sidorna fortfarande såg fina ut.

Det säger slitaget om din bil

När det är dags för däckbyte kan det vara en god idé att titta lite närmre på hur däcken slitits. Michelin skriver att sättet däcken slitits på kan vittna om djupare problem med din bil. Utan att åtgärda de underliggande felen kommer de nya däcken troligtvis slitas ut på samma sätt.

Slitage på utsidans båda kanter

Överdrivet slitage på däckets båda kanter, som får slitbanan att se rundad i stället för platt ut, kan vara tecken på för lågt lufttryck. När däcket är för dåligt pumpat fördelas belastningen ojämnt och mer vikt hamnar på de yttre kanterna, eller skuldrorna, som därför slits snabbare.

Ett för lågt däcktryck gör dessutom att däcket böjs mer och kan överhettas. Det ökar slitaget och rullmotståndet, vilket i sin tur höjer bränsleförbrukningen.

Slitage i mitten

Överdrivet slitage i mitten kan tyda på för högt lufttryck. Då belastas slitbanans mitt mer än kanterna och slits därför snabbare, likt i BMW-ägarens fall.

Däcktillverkaren rekommenderar att man kontrollerar däcktrycket minst en gång i månaden för att slippa köra med för högt eller lågt tryck.

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Slitage på utsidan, på insidan eller slitagemönster

Överdrivet slitage på ena sidan eller ett ojämnt slitagemönster kan tyda på problem med bilens hjulupphängning. Felaktig hjulinställning eller slitna delar som bussningar och stötdämpare kan orsaka den här typen av slitage.

I det här fallet behöver den som inte är van hemmamekaniker vända sig till en verkstad.

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