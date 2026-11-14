Heta ID Buzz får konkurrens – ny modell från Renault på väg

ID. Buzz har med andra ord hittat sina köpare. Men nu kan det bli trängre i minibussklassen. Renault förbereder nämligen en elektrisk personversion av nya Trafic, med siktet inställt på bland annat Volkswagens retroinspirerade elbuss.

Vill utmana ID. Buzz

Det är danska Mobilsiden som har snappat upp Renaults planer. Enligt den danska importören är en personversion av nya Trafic E-Tech på väg. Modellen väntas få namnet Trafic Passenger E-Tech och ska kunna ta upp till nio personer.

Renault ger sig därmed in i ett segment där Volkswagen ID Buzz redan har ett rejält försprång. Den tyska minibussen erbjuds i dag med batterier på 79 eller 86 kWh, beroende på version. Räckvidden anges till 409 kilometer respektive 475 kilometer enligt WLTP. Det kraftigare motoralternativet levererar upp till 340 hästkrafter.



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På pappret ser Renault ut att kunna matcha räckvidden. Mobilsiden skriver att Trafic Passenger E-Tech väntas få batterier på 60 respektive 81 kilowattimmar och en räckvidd på upp till 470 kilometer. Elmotorn på 204 hästkrafter ger dock något mindre effekt än i ID Buzz.

En fördel för Renault skulle kunna vara laddtiden. Om minibussen byggs med samma 800-voltssystem som skåpbilen ska laddning från 15 till 80 procent klaras av på omkring 20 minuter. ID Buzz har 400-voltsarkitektur och klarar 10 till 80 procent på 28–29 minuter.

Priset blir en nyckelfråga

Men för att på allvar utmana ID Buzz behöver Renault också sätta rätt pris. En rymlig eldriven minibuss kan locka många, men prislappen avgör om den faktiskt blir ett alternativ för vanliga familjer och företag.

ID Buzz kostar som billigast idag 589 900 kr, den nya konkurrenten Kia PV5 Passenger har lagt sig strax under på 586 900 kr. Någon prislapp har Renault inte gått ut med för sin elektriska minibuss men med transportversionerna som facit så ligger Renault 10 000 kr lägre än vad VW gör. Jämfört med Kia PV5 Cargo är Renaults eldrivna Trafic nästan 30 000 kronor billigare.

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När lanseringen skulle kunna komma att ske är inte heller något som gåtts ut med.