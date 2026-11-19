Som Dagens PS tidigare rapporterat har Tesla också sett ett rejält uppsving i kundnöjdheten kopplad till verkstadsbesök. Årets svenska Autoindex konstaterade att märket gjort ett jättehopp i placeringarna jämfört med tidigare år, och numera faktiskt har nöjdast verkstadskunder av alla tillverkare sett till vissa områden.

Men nöjda verkstadskunder och hejdundrande försäljningssiffror är inte ekvivalent med bra bilar. Bakom framgångarna gömmer sig nämligen statistik som målar upp en helt annan bild av märkets modeller.

Av 200 modeller är Model Y värst

Det är tyska motororganisationen ADAC som sammanställt tyska bilbesiktningens rapport där 9,7 miljoner personbilsbesiktningar som utfördes mellan 1 juli 2025 och 30 juni 2026 granskats. Totalt 200 olika fordonsmodeller, inklusive 26 helt eldrivna fordon – och av dem är det Tesla Model Y som dras med allra flest fel i kategorin 2-3 år gamla bilar.

Med en ”defektfrekvens”, alltså hur ofta exemplar av modellen får besiktningsnedslag, på 18,5 procent slår Model Y i årets rapport rekord för hur ofta den sämsta bilen får anmärkning hos besiktningen. De senaste tio åren har snittet varit 13,9 procent hos de bottenplacerade bilarna. Förra året var det också Model Y som knep sistaplatsen, men då med en defektfrekvens på 17,3 procent.

Tesla Model 3 är tredje sämst i samma ålderspann med en defektfrekvens på 12,5 procent – mittemellan de två syskonen hamnar MG4 på 16,0 procent.

Och egentligen är det ingen nyhet att Tesla kämpar med besiktningarna. I april skrev vi att ungefär var fjärde Tesla inte klarar besiktningen, och någon månad senare kompletterades bilden när statistik visade att ungefär varannan ny Tesla underkänns redan vid första besiktningen.

En förklaring som då gavs var Teslas mer liberala inställning till serviceprogram, vilket inte har några obligatoriska kontroller efter X-antal år eller körda kilometer, något som är mer eller mindre standard hos övriga tillverkare för att behålla garantier.