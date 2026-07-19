Skrattet i halsen på konkurrenterna – Nissan Qashqai firar fyra miljoner sålda i Europa

4 miljoner bilar

Modellen har nämligen sålts i 4 miljoner exemplar på 20 år.

Anledningarna är många men det verkar som att många köpare valde Qashqai i stället för en traditionell kombi eftersom den gav en suv-känsla utan att bli dyr eller klumpig.

Nissan har ofta placerat sig mellan billiga och dyra bilmärken – där tillverkaren ger mer utrustning än många lågprisbilar, lägre pris än många premiumbilar och samtidigt rimliga servicekostnader, enligt norska Bil24.

Skrattet i halsen

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När Nissan Qashqai dök upp på marknaden skrattade konkurrenterna.

Det gör de knappast längre.

Kunderna gillade den höga sittpositionen och det tuffa utseendet hos en suv, men ville inte ha de höga driftskostnaderna och den opraktiska storleken som följde med de stora fyrhjulsdrivna bilarna.

Fokus på hybrid

Medan konkurrenterna fortsatte med rena elbilar valde Nissan att fokusera på hybridlösningen e-Power.

Samtidigt har Qashqai lyckats dra nytta av suv-trenden.

Med över 100 internationella utmärkelser och 4 miljoner sålda bilar har det kritiserade crossover-konceptet från 2006 nu skrivit sig in i bilhistorien som en av de mest inflytelserika bilmodellerna i modern tid.

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