Nissan Qashqai har nått en historisk milstolpe. Sedan modellen lanserades 2006 har över fyra miljoner exemplar sålts i Europa, vilket gör den till en av de mest framgångsrika familjebilarna i modern tid.
Skrattet i halsen på konkurrenterna – Nissan Qashqai firar fyra miljoner sålda i Europa
Populär i Europa
Nissan har blivit populärt av flera orsaker, särskilt i Europa och Norden. En viktig anledning är att Nissan länge har lyckats kombinera praktisk design, rimligt pris och pålitlig teknik.
”Som en japansk samuraj i bilformat”. Så beskrev exempelvis Dagens PS Nissan Qashqai för 2 år sedan.
För 4 år sedan provkörde vi en ”nästan ljudlös Nissan Qashqai e-Power”, och förra året beskrevs modellen som ”suven som utmanar dieseln”.
Många lovord och vackra beskrivningar med andra ord, men även kunderna i Europa verkar gilla Nissan Qashqai.
4 miljoner bilar
Modellen har nämligen sålts i 4 miljoner exemplar på 20 år.
Anledningarna är många men det verkar som att många köpare valde Qashqai i stället för en traditionell kombi eftersom den gav en suv-känsla utan att bli dyr eller klumpig.
Nissan har ofta placerat sig mellan billiga och dyra bilmärken – där tillverkaren ger mer utrustning än många lågprisbilar, lägre pris än många premiumbilar och samtidigt rimliga servicekostnader, enligt norska Bil24.
Skrattet i halsen
När Nissan Qashqai dök upp på marknaden skrattade konkurrenterna.
Det gör de knappast längre.
Kunderna gillade den höga sittpositionen och det tuffa utseendet hos en suv, men ville inte ha de höga driftskostnaderna och den opraktiska storleken som följde med de stora fyrhjulsdrivna bilarna.
Fokus på hybrid
Medan konkurrenterna fortsatte med rena elbilar valde Nissan att fokusera på hybridlösningen e-Power.
Samtidigt har Qashqai lyckats dra nytta av suv-trenden.
Med över 100 internationella utmärkelser och 4 miljoner sålda bilar har det kritiserade crossover-konceptet från 2006 nu skrivit sig in i bilhistorien som en av de mest inflytelserika bilmodellerna i modern tid.
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