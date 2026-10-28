En Tesla Model X som kostade 1,3 miljoner norska kronor ny säljs nu för 179 000 kronor. Samtidigt har kontrollbesiktningen hittat en rad fel.
Kostade 1,3 miljoner ny – nu 179 000: Tesla Model X med 24 000 mil på mätaren
Vi har redan beskrivit att priserna snabbt rasar på begagnade bilar, där just Tesla-modellerna ligger i topp.
Ett nytt batteri till en gammal Tesla kan samtidigt kosta mer än hela bilen. För vissa ägare blir eldrömmen därmed en dyr mardröm.
Tesla Model X var tidigare en statussymbol, och en av elbilsvärldens mest exklusiva modeller. För tio år sedan låg nypriset på runt 1,3 miljoner kronor.
Teslas värde rasar snabbt
Värderaset för begagnade bilar har dock gått snabbt genom åren sedan dess visar det sig.
Det ligger på hela 86 procent enligt en norsk bilannons, där Tesla X-modellen alltså kostade 1,3 miljoner norska kronor – och nu ett decennium senare – ligger på 179 000 kronor.
Elbilen har också hunnit köras en hel del på tio år – nästan 24 000 mil, enligt norska TV2.
Många upptäckta fel på elbilen
Bakom det lockande priset döljer sig samtidigt flera problem. Vid den norska motsvarigheten till kontrollbesiktningen upptäcktes brister i bland annat belysningen, däcktrycksövervakningen och en styrled. Dessutom fungerar bilens luftfjädring inte som den ska.
Den som köper en tio år gammal lyx-Tesla får fortfarande reparationskostnader som hör hemma i premiumklassen.
”Model X är en komplicerad bil. Och komplexitet kostar pengar när något går sönder”, uppger den norska sajten Carzone och fortsätter:
”En fullständig reparation av luftfjädringen, inklusive byte av kompressor, ventilblock och moduler, kostar vanligtvis omkring 50 000 kronor.”
På den norska begagnatmarknaden varierar priserna på Tesla Model X kraftigt beroende på årsmodell och körsträcka.
Genomsnitt på 380 000 kronor
Äldre exemplar från 2016–2018 som har gått många mil kan säljas för under 300 000 norska kronor. Nyare modeller från 2021–2022 med lägre körsträcka kostar däremot vanligtvis mellan 500 000 och 700 000 kronor. Det genomsnittliga annonserade priset för en begagnad Tesla Model X i Norge ligger på omkring 380 000 norska kronor.
Även i Sverige har priserna på begagnade Tesla Model X rasat. Enligt jämförelsesajten AutoUncle ligger medianpriset på omkring 410 000 kronor, medan äldre exemplar från 2016 går att hitta för under 300 000 kronor.
Kolla historiken
Det är framför allt viktigt att tänka på en sak innan du köper en begagnad Tesla, enligt Carzone.
”Det viktigaste vid köp av en begagnad Tesla Model X är att noggrant granska bilens service och reparationshistorik. Be säljaren visa samtliga fakturor och dokumentation från Tesla. En bil med en väldokumenterad historik är generellt ett tryggare köp än en bil där uppgifter saknas – även om dokumentationen visar att många reparationer har genomförts.”
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