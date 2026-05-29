Begagnad elbil – batterioron är överdriven

Men värdetappet kan betyda klippchans för dig som är köpare. För en Tesla Model Y, som kostade 769 000 kronor ny 2023, ligger snittpriset nu på begagnatsidan omkring 350 000 kronor.

Precis som vid vanliga bilköp finns det många fallgropar att ha koll på när du köper begagnad elbil. Men ett av de mest vanliga orosområdena har faktiskt visat sig vara mindre problematiskt än väntat.

Batterikapaciteten överraskar

Bland de vanliga varningarna som lyfts vid köp av begagnad elbil finns batterikapaciteten. Oron är att några års körning ska ha slitit ut batteriet och att bilens räckvidd sänkts dramatiskt. För en lekman är batterihälsan svår att kontrollera på egen hand, utan ofta måste ett test göras hos en verkstad eller besiktningsstation med rätt utrustning.

Men i studier som bland annat M Sverige och Volvo refererar till framgår det att batterierna har bättre livslängd än vad man trott från början. Det är framför allt i början som batteriet tappar en del av sin kapacitet och sedan går kapacitetsminskningen allt långsammare.

Många tillverkare har generösa garantier på batteripaketen och när garantin löpt ut kan det finnas försäkringar att teckna som täcker kostnader som uppstår när högspänningsbatteriet krånglar.

Den ansvarsfulle köparen kontrollerar dock batterihälsan ändå, för säkerhets skull.

”En batterihälsa på 80–100 procent är bra, men börjar den närma sig 70 procent kan det bli

problematiskt, särskilt i kombination med kyla”, skriver Ny Teknik.

Besiktad och körklar

Dagens PS har tidigare rapporterat om hur vanligt det är att Tesla-bilar inte klarar sin första besiktning. En av anledningarna är att elbilarnas höga vikt sliter hårt på hjulupphängningen.

Den höga tyngden och det ökade slitaget är inte unikt för Tesla, men bolagets inställning till serviceintervall gör att felen ofta fångas av besiktningsteknikern istället för verkstadspersonal.

Att köpa en nybesiktad elbil är därmed en rimlig strategi för att undvika dyra överraskningar i närtid. Och en rejäl provkörning i motorvägshastighet, med kraftiga svängningar, är ytterligare ett bra sätt att förvissa sig om att länkarmar och kringliggande delar mår bra.

Också bromsarna är ett känt problemområde för många elbilar. Den regenerativa bromsningen är så effektiv att de vanliga bromsarna knappt används till vardags – resultatet kan bli kärvande och fastrostade bromsar. Under testkörningen är det därför viktigt att också dessa testas ordentligt.