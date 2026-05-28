Trafikverket vill sänka hastigheten på svenska vägar, men regelefterlevnaden måste också bli bättre. Här kikar vi på ett unikt fall där en fartsyndare av rang till slut blev lagförd, och några vanliga myter och sanningar kring just fortkörning.
Duckade fartkamera 89 gånger – myter och sanningar om fortkörning
Att det går för snabbt på svenska vägar konstaterade vi i ett reportage från tidigare i veckan, där det framgår att Trafikverket vill sänka hastigheten på tusentals kilometer av de svenska vägarna.
Bakgrunden är säkerheten, visionen är noll omkomna eller allvarligt skadade på svenska vägar.
Men hastighetssänkningar hjälper bara så länge förare följer hastighetsreglerna. Och så är inte alltid fallet.
Duckade fartkameran 89 gånger – sen åkte han fast
För en man från södra Halland visade sig det vara en framgångsrik strategi att dundra förbi fartkameror med ett vitt papper framför ansiktet. Hela 89 gånger lyckades han undkomma böter.
”18 maj förra året blev lastbilen plåtad av tre olika fartkameror inom loppet av 22 minuter. Som mest körde den 102 kilometer i timmen på en 80-väg. Vid ett annat tillfälle, på väg 15 i Eldsberga, höll föraren en mobiltelefon i handen”, skriver Hallandsposten.
Men när den lokala trafikpolisen kavlade upp ärmarna kunde de hitta ett sätt att identifiera mannen.
Läs mer: Värsta fartkameran i Europa – fångar över 400 fortkörare om dagen
Den första ledtråden var att alla bilar som använts vid fartsynderna var registrerade på hans bolag.
Nästa ledtråd var att kartlägga de delar av ansiktet som faktiskt syntes på olika bilder: En del av halsen, nästippen och munnen.
Misstankarna pekade på en lokal marknadsknalle, vilket också stämde överens med bolaget som ägde bilarna.
Den sista pusselbiten i fallet blev att analysera bilder, där mannen syntes, från olika lokaltidningar som rapporterat från marknader. Bilderna jämfördes med dem från fartkamerorna och ”vissa karakteristiska anletsdrag” blev hans fall.
Mannen åtalades för elva fortkörningar och ett fall av rattsurfing. Domen fastställdes till 10 000 kronor i böter.
Myter och sanningar om fortkörning
Man får köra snabbare än hastighetsbegränsningen vid omkörning
Bilen framför ligger kör någon km/h långsammare än dig, tvåfilssträckan håller på att ta slut – är det okej att brassa på lite extra för att komma förbi? Svaret är nej. Hastighetsbegränsningarna ska följas också vid omkörningar.
Man kan inte få böter för att köra långsamt
Stod det 90 eller 60 på förra skylten? Och där framme står en polispatrull och mäter hastighet. Det kan väl inte vara någon fara att vara på den säkra sidan och köra långsamt förbi? Jo, det är ett brott och kan till och med innebära böter.
Hastighetsmätaren visar snabbare hastighet
Det känns som en vandringssägen som sprids på släktmiddagar och AW:s, men faktum är att det är sanning. I hela EU är det lag på att hastighetsmätaren ska visa högre hastighet än vad du faktiskt kör i.
Vidare gör Polisen alltid ett standardavdrag på 3 km/h när de mäter med radar – och rapporteringsgränsen går när du är 6 km/h över gränsen.
Man får köra snabbare än hastighetsbegränsningen vid nödläge
När livet hänger på en skör tråd måste man väl få gasa på lite extra? Nej, precis som vid omkörningar (och alla andra situationer på vägen) gäller hastighetsbegränsningarna också här.
Läs mer: Fartkameror slog rekord – nästan en miljon blixtar på ett år