Duckade fartkamera 89 gånger – myter och sanningar om fortkörning

Bakgrunden är säkerheten, visionen är noll omkomna eller allvarligt skadade på svenska vägar.

Men hastighetssänkningar hjälper bara så länge förare följer hastighetsreglerna. Och så är inte alltid fallet.

Duckade fartkameran 89 gånger – sen åkte han fast

För en man från södra Halland visade sig det vara en framgångsrik strategi att dundra förbi fartkameror med ett vitt papper framför ansiktet. Hela 89 gånger lyckades han undkomma böter.

”18 maj förra året blev lastbilen plåtad av tre olika fartkameror inom loppet av 22 minuter. Som mest körde den 102 kilometer i timmen på en 80-väg. Vid ett annat tillfälle, på väg 15 i Eldsberga, höll föraren en mobiltelefon i handen”, skriver Hallandsposten.

Men när den lokala trafikpolisen kavlade upp ärmarna kunde de hitta ett sätt att identifiera mannen.

Den första ledtråden var att alla bilar som använts vid fartsynderna var registrerade på hans bolag.

Nästa ledtråd var att kartlägga de delar av ansiktet som faktiskt syntes på olika bilder: En del av halsen, nästippen och munnen.

Misstankarna pekade på en lokal marknadsknalle, vilket också stämde överens med bolaget som ägde bilarna.

Den sista pusselbiten i fallet blev att analysera bilder, där mannen syntes, från olika lokaltidningar som rapporterat från marknader. Bilderna jämfördes med dem från fartkamerorna och ”vissa karakteristiska anletsdrag” blev hans fall.

Mannen åtalades för elva fortkörningar och ett fall av rattsurfing. Domen fastställdes till 10 000 kronor i böter.

