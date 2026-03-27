Elbilars värdetapp på begagnatsidan: "Unikt"

Tar man hänsyn till skattekostnaden för drift och drivmedel börjar prisbilden mellan el- och förbränningsmotorer jämna ut sig. Men när också värdeminskningen tar sig in i bilden, ja då står förbränningsmotorerna kvar som billigast.

Så mycket mer minskar elbilen i värde

Modellpar (El vs Fossil) Elbilens tapp Fossilbilens tapp Skillnad (procentenheter) Hyundai Kona Electric vs Kona -52,3 % -25,9 % 26,4 % Audi e-tron vs Audi Q8 -50,7 % -26,7 % 24,0 % Citroën ë-Berlingo vs Berlingo -57,9 % -35,1 % 22,8 % Mercedes EQE vs E-klass -69,7 % -49,3 % 20,4 % Skoda Enyaq vs Kodiaq -51,7 % -33,0 % 18,7 % VW ID.3 vs VW Golf -51,2 % -41,3 % 9,9 % BMW iX3 vs BMW X3 -46,1 % -41,5 % 4,6 % Källa: Carup

Begagnad elbil är billigare

Annat är det dock på begagnatmarknaden. Den där värdeminskningen som en ägare till ny elbil fruktar så mycket, ja den är ju begagnatköparen till gagn.

Elbilar är kända för att tappa värdet snabbt. Och nu har man, enligt bilbranschen, passerat en viktig milstolpe – begagnade elbilar är nu billigare än motsvarande bil med förbränningsmotor. Skiftet kommer dock inte oväntat, enligt Blockets data låg snittpriset på en begagnad elbil i början av 2024 på omkring 424 000 kronor. Vid årets slut hade det fallit till cirka 340 000 kronor.

”Det är unikt”, kommenterar Marcin Stepman, bilexpert på Blocket, till P4.

E55 tar upp konkreta siffror:

En eldriven Volvo XC40 från 2023 med nästan 7 800 mil på mätaren kan kosta runt 274 000 kronor.

En dieseldriven XC40 från 2020 med lägre körsträcka kan samtidigt ligga på cirka 359 000 kronor – trots att den är tre år äldre.

Priserna kan sänkas ytterligare

Enligt branschexperter står den begagnade elbilsmarknaden inför en tsunami av leasingbilar som ska lämnas tillbaka till bilhandlarna under 2026. Det stora tillskottet räknar man med kommer sänka priserna på elbilar ytterligare.