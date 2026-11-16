Över 80 Teslaägare i Sydkorea har låst upp en funktion som deras bilar egentligen inte får använda. Nu har polisen lämnat över fallen till åklagare, och ägarna riskerar två års fängelse.
80 Teslaägare riskerar fängelse – låste upp förbjuden funktion
Teslas avancerade förarassistanssystem, Full Self Driving (Supervised) – eller Tesla Assisted Driving, som det kallas i EU – låter föraren släppa ratten och lämna navigationen till bilen. Tekniken är dock inte laglig att använda överallt.
Dagens PS har rapporterat om hur beslutsprocessen fortlöper i EU, där bland annat Finland och Danmark gett provisoriska OK till de självkörande bilarna i väntan på ett bredare godkännande från EU:s tekniska kommitté för motorfordon.
Också i andra delar av världen dröjer det att få tekniken laglig.
I Sydkorea är Teslas självkörande förarassistans tillåtet på vissa modeller, men inte andra. Och det verkar ha varit ett tufft besked för några av de ägare som kör fel modell; polisrapporter från landet konstaterar nämligen att mer än 80 Teslaägare kringgått byråkratin och på eget bevåg aktiverat Full Self Driving (Supervised) i bilar där det inte är tillåtet.
Köpte aktiveringsenheter från utlandet
I Sydkorea är självkörningstekiken tillåten i USA-byggda Model S och Model X samt Cybertruck. Kinatillverkade Model 3 och Model Y omfattas däremot inte av samma undantag.
Bakgrunden är ett handelsavtal mellan USA och Sydkorea som gör det möjligt för amerikanska bilar att använda USA:s säkerhetsstandarder utan att behöva genomgå hela den sydkoreanska certifieringen, skriver sydkoreansk media.
Men alla har som sagt inte varit sugna på att vänta på myndigheternas besked. En del sydkoreanska Teslaägare har i stället hittat egna sätt att låsa upp funktionen.
Enligt polisen har flera köpt särskilda elektroniska enheter från utlandet och själva kopplat in dem i bilarna. Polisen har beslagtagit 21 sådana aktiveringsenheter och berättar att minst en av de misstänkta ska ha köpt sin utrustning från Europa. En annan, som arbetar inom IT, ska ha byggt en egen lösning med hjälp av information om bilarnas styrsystem.
Instruktioner för hur man går till väga har dessutom spridits i olika nätforum. Där har ägarna även delat tips om hur man undviker att ingreppen upptäcks av bilens system.
Kan bli två års fängelse
Nu kan genvägen bli dyr. De drygt 80 Teslaägarna misstänks ha brutit mot Sydkoreas fordonslagstiftning, som förbjuder otillåtna ändringar av programvara som påverkar trafiksäkerheten.
Straffet kan bli upp till två års fängelse eller böter på 20 miljoner won, motsvarande omkring 130 000 kronor. Ägarna har nu lämnats över till åklagare, hur domen faller återstår att se.
Nyfikna Teslaägare fick betala tusenlappar
Nyligen rapporterade Dagens PS om en handfull nyfikna Teslaägare som inte kunde hålla fingrarna borta från en förbjuden funktion i bilarna. I USA tillåter ”Emergency Drive Away” förare att köra ifrån en Teslaladdare utan att först kliva ur bilen och koppla loss laddaren, vilket såklart kan orsaka rejäla skador på både bil och laddare.
Tesla varnar tydligt för att funktionen endast får användas i nödlägen och att reparationskostnader är att vänta för den som använder Emergency Drive Away i onödan – vilket har kostat uppemot 5200 kronor för vissa nyfikna Teslaägare.