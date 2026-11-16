80 Teslaägare riskerar fängelse – låste upp förbjuden funktion

Dagens PS har rapporterat om hur beslutsprocessen fortlöper i EU, där bland annat Finland och Danmark gett provisoriska OK till de självkörande bilarna i väntan på ett bredare godkännande från EU:s tekniska kommitté för motorfordon.

Också i andra delar av världen dröjer det att få tekniken laglig.

I Sydkorea är Teslas självkörande förarassistans tillåtet på vissa modeller, men inte andra. Och det verkar ha varit ett tufft besked för några av de ägare som kör fel modell; polisrapporter från landet konstaterar nämligen att mer än 80 Teslaägare kringgått byråkratin och på eget bevåg aktiverat Full Self Driving (Supervised) i bilar där det inte är tillåtet.

Köpte aktiveringsenheter från utlandet

I Sydkorea är självkörningstekiken tillåten i USA-byggda Model S och Model X samt Cybertruck. Kinatillverkade Model 3 och Model Y omfattas däremot inte av samma undantag.

Bakgrunden är ett handelsavtal mellan USA och Sydkorea som gör det möjligt för amerikanska bilar att använda USA:s säkerhetsstandarder utan att behöva genomgå hela den sydkoreanska certifieringen, skriver sydkoreansk media.

Men alla har som sagt inte varit sugna på att vänta på myndigheternas besked. En del sydkoreanska Teslaägare har i stället hittat egna sätt att låsa upp funktionen.

Enligt polisen har flera köpt särskilda elektroniska enheter från utlandet och själva kopplat in dem i bilarna. Polisen har beslagtagit 21 sådana aktiveringsenheter och berättar att minst en av de misstänkta ska ha köpt sin utrustning från Europa. En annan, som arbetar inom IT, ska ha byggt en egen lösning med hjälp av information om bilarnas styrsystem.

Instruktioner för hur man går till väga har dessutom spridits i olika nätforum. Där har ägarna även delat tips om hur man undviker att ingreppen upptäcks av bilens system.