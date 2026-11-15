Kinakopian av Rolls-Royce kan bli dyrare än originalet i Europa

Motorpressen tror på originalet

Ian Wright på amerikanska CarBuzz räknar med att Altior kommer att kosta omkring 350 000 dollar utanför Kina, cirka 3,5 miljoner kronor, ungefär lika mycket som en Ghost kostar i USA.

– För de pengarna lär köpare i den prisklassen hellre välja en riktig Rolls-Royce än en bil som ser ut som en, skriver han.

Brittiska Top Gear är mildare och skriver att utseendet är ”något kopierat” men att bilen är betydligt billigare än de flesta etablerade rivalerna.

Horatiu Boeriu, grundare av BMWBlog, tror ändå att mer än hundra års prestige räcker för att Ghost ska klara sig i Europa och Nordamerika tills vidare. Han ser en lucka hos Rolls-Royce, vars enda elbil är tvådörrarsmodellen Spectre, och menar att märkets bästa svar vore en elektrisk sedan.

Men Rolls-Royces egna köpare har varit svala just mot el, och Altior finns bara som elbil. Rolls-Royce levererade 5 664 bilar under 2025. Av dem var 1 002 elbilen Spectre, 47 procent färre än året innan, medan Cullinan med V12-motor ökade med 27,1 procent.

Fullmatad med kinesisk lyx, eventuellt kan den köpas i Europa 2028. Vi undrar hur lång kön för att köpa kommer bli? Foto: BYD

Men vem ska köpa? Att köpa en Rolls-Royce är ett ologiskt och emotionellt köp. Man köper ett världsledande varumärke, historia, andrahandsvärde och exklusivitet. Hur har BYD tänkt att en billigare kinesisk kopia ska kunna konkurrera med det på den europeiska marknaden?

Värderingsfirman DAT har räknat ut att kinesiska elbilar och laddhybrider tappar värde dubbelt så snabbt som genomsnittet på den tyska begagnatmarknaden. Enligt Carscoops genomgång av restvärdena beror det på att begagnatköparna är osäkra på service, reservdelar och om märkena över huvud taget finns kvar på några års sikt.

ANNONS

– Det räcker inte att lansera en bra produkt, sa Martin Weiss på DAT till Autonews Europe i maj.

Europapriset är en öppen fråga

Stella Li sa i februari till Auto Test und Technik att Yangwang skulle lanseras i Europa under andra halvåret 2027, och enligt BMWBlog blir Storbritannien först. Autocar uppger nu att lanseringen dröjer till 2028, och BYD har inte sagt om Altior kommer med.

Både Top Gear och CarBuzz har räknat om det kinesiska priset med dagens växelkurs. Prisskillnaden i Kina beror till stor del på importskatten på Rolls-Royce, och därför är Altior även till det kinesiska priset bara omkring 0,7 miljoner kronor billigare än en Ghost i Storbritannien, den modell den ligger närmast i längd.

Den kinesiska affärstidningen Caixin har noterat att listpriserna blev mer än dubbelt så höga som utgångspriserna i Kina när BYD:s sportbil Denza Z och en suv från Xpeng lanserades i Europa. Om Altior får samma påslag kostar den minst 6,2 miljoner kronor, mer än både en Ghost och en Phantom i Storbritannien.