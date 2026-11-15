BYD:s lyxmärke Yangwang har visat Altior, en elektrisk limousin som liknar en Rolls-Royce och i Kina kostar en fjärdedel av en Phantom. Motorpressen tror att köparna ändå väljer originalet, och i Europa kan prisfördelen försvinna.
Kinakopian av Rolls-Royce kan bli dyrare än originalet i Europa
I Kina kostar Altior 2,08 miljoner yuan, drygt 3,1 miljoner kronor. Enligt Carscoops jämförelse med Phantom kostar en Rolls-Royce Phantom där omkring 8,5 miljoner yuan, ungefär 12,8 miljoner kronor, eftersom Kina tar ut höga importskatter på lyxbilar.
Altior visades i Abu Dhabi den 7 november och byggs i en första upplaga på 399 exemplar. Leveranserna i Kina börjar under andra kvartalet 2027, så ingen har ännu provkört bilen. Flera motortidningar har i stället ställt den mot Rolls-Royce på papper.
Altior mot Ghost och Phantom
|Yangwang Altior
|Rolls-Royce Ghost Series II
|Rolls-Royce Phantom Series II
|Längd
|5 600 mm
|5 546 mm
|5 762 mm
|Hjulbas
|3 500 mm
|3 295 mm
|3 552 mm
|Drivlina
|El, fyra motorer
|V12, 6,75 liter
|V12, 6,75 liter
|Effekt
|Inte redovisad
|420 kW
|420 kW
|Räckvidd
|Över 1 000 km (kinesisk CLTC)
|Ej tillämpligt (bensin)
|Ej tillämpligt (bensin)
|Bagage
|532 liter
|464 liter
|Inte redovisad
|Pris i Kina
|2,08 milj. yuan (3,1 milj. kr)
|4,7–5,7 milj. yuan enligt Inside China Auto (7,1–8,6 milj. kr)
|cirka 8,5 milj. yuan (12,8 milj. kr)
|Pris i Storbritannien
|Inte satt
|från 287 400 pund (3,8 milj. kr)
|från 431 400 pund (5,7 milj. kr)
Källor: Yangwang, BMWBlog, Inside China Auto, Carscoops, Auto Express (Ghost, Phantom), CarExpert. Kronor enligt Riksbankens kurser 13 november.
Till längden ligger Altior närmast Ghost, men hjulbasen är bara 52 millimeter kortare än Phantoms. Inside China Auto påpekar att en fullständig jämförelse inte går att göra förrän BYD redovisar effekt och batteristorlek.
Bilen har bakhängda bakdörrar, tvåfärgad lack och paraplyer i dörrarna, precis som en Rolls-Royce. Yangwang bygger också superbilen U9 Xtreme och uppger att karossens form är hämtad från ding, ett kinesiskt ceremoniellt bronskärl, och att bilen ska föra kinesisk kultur vidare.
– Altior förenar djupet i den kinesiska kulturen med vår ambition att skapa något enastående för dem som får uppleva bilen, säger Stella Li, vice vd på BYD.
Thanos Pappas på Carscoops köper inte att formen kommer från ett bronskärl och skriver att bilen ser ut som en Rolls-Royce Phantom med Yangwangs front.
Motorpressen tror på originalet
Ian Wright på amerikanska CarBuzz räknar med att Altior kommer att kosta omkring 350 000 dollar utanför Kina, cirka 3,5 miljoner kronor, ungefär lika mycket som en Ghost kostar i USA.
– För de pengarna lär köpare i den prisklassen hellre välja en riktig Rolls-Royce än en bil som ser ut som en, skriver han.
Brittiska Top Gear är mildare och skriver att utseendet är ”något kopierat” men att bilen är betydligt billigare än de flesta etablerade rivalerna.
Horatiu Boeriu, grundare av BMWBlog, tror ändå att mer än hundra års prestige räcker för att Ghost ska klara sig i Europa och Nordamerika tills vidare. Han ser en lucka hos Rolls-Royce, vars enda elbil är tvådörrarsmodellen Spectre, och menar att märkets bästa svar vore en elektrisk sedan.
Men Rolls-Royces egna köpare har varit svala just mot el, och Altior finns bara som elbil. Rolls-Royce levererade 5 664 bilar under 2025. Av dem var 1 002 elbilen Spectre, 47 procent färre än året innan, medan Cullinan med V12-motor ökade med 27,1 procent.
Men vem ska köpa? Att köpa en Rolls-Royce är ett ologiskt och emotionellt köp. Man köper ett världsledande varumärke, historia, andrahandsvärde och exklusivitet. Hur har BYD tänkt att en billigare kinesisk kopia ska kunna konkurrera med det på den europeiska marknaden?
Värderingsfirman DAT har räknat ut att kinesiska elbilar och laddhybrider tappar värde dubbelt så snabbt som genomsnittet på den tyska begagnatmarknaden. Enligt Carscoops genomgång av restvärdena beror det på att begagnatköparna är osäkra på service, reservdelar och om märkena över huvud taget finns kvar på några års sikt.
– Det räcker inte att lansera en bra produkt, sa Martin Weiss på DAT till Autonews Europe i maj.
Europapriset är en öppen fråga
Stella Li sa i februari till Auto Test und Technik att Yangwang skulle lanseras i Europa under andra halvåret 2027, och enligt BMWBlog blir Storbritannien först. Autocar uppger nu att lanseringen dröjer till 2028, och BYD har inte sagt om Altior kommer med.
Både Top Gear och CarBuzz har räknat om det kinesiska priset med dagens växelkurs. Prisskillnaden i Kina beror till stor del på importskatten på Rolls-Royce, och därför är Altior även till det kinesiska priset bara omkring 0,7 miljoner kronor billigare än en Ghost i Storbritannien, den modell den ligger närmast i längd.
Den kinesiska affärstidningen Caixin har noterat att listpriserna blev mer än dubbelt så höga som utgångspriserna i Kina när BYD:s sportbil Denza Z och en suv från Xpeng lanserades i Europa. Om Altior får samma påslag kostar den minst 6,2 miljoner kronor, mer än både en Ghost och en Phantom i Storbritannien.