Ett steg närmre självkörande Tesla i EU – Finland säger OK

Och nyligen så gav även den finska motsvarigheten till Transportstyrelsen sin välsignelse till det amerikanska bolaget.

Finska Yle skriver att Tesla nu har full rätt att aktivera systemet i landets bilar, vilket säkerligen är glädjande nyheter för den finska taxioperatören som strax efter sommaren köpte in Teslabilar för motsvarande 55 miljoner kronor, för att kunna komma igång med självkörande taxitjänster.

Måste fortfarande vara redo att ingripa

Den som räknar med att helt slippa tänka på körningen blir dock besviken. Teslas avancerade förarassistans, är just det – en hjälp för den personen som sitter bakom ratten. Systemet kan både se och tolka vad som händer på vägen, samt gasa, bromsa och styra på egen hand. Men, enligt orden från finska Traficom:

”Föraren kör bilen, även om hen inte fysiskt rör bilens reglage. Föraren måste därför veta hur systemet används och vara tillräckligt uppmärksam när hen utför köruppgiften.”

I samma pressmeddelande skriver den finska myndigheten att systemet är utvecklat för att klara vinterförhållandena, något som tidigare varit ett frågetecken tillika orosmoln för nordiska lagstiftare, men att ”funktionen kan begränsas om kamerorna täcks av snö, slask eller annan smuts, eller när trafikförhållandena blir mer komplicerade än normalt.”

Därför byter man namn på systemet

Den som synar den finska nyhetsrapporteringen noterar att man inte talar om Full Self Driving (Supervised). Tesla har nämligen ändrat namnet till Tesla Assisted Driving i ett försök att smörja kugghjulen i EU:s utskott för motorfordon ytterligare. Det tidigare namnet ansågs nämligen vilseledande, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Vidare har man också gjort vissa omkalibreringar i systemet, för att de bättre ska passa europeiska vägar och regler. Bland annat handlar det om att sänka systemets tillåtna gräns för hastighetsöverträdelser. tidigare kunde en självkörande Tesla köra 50 procent snabbare än vad hastighetsgränsen tillåter, vid exempelvis omkörningar – nu sätts gränsen i EU istället till 10 procent.

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Kan komma besked i december

EU:s beslut kring huruvida tekniken ska vara godkänd för användning på hela regionens vägar kan eventuellt komma i december, skriver Reuters. Då sammanträder nämligen EU:s tekniska kommitté för motorfordon. Sedan det nederländska godkännandet kom i våras, har man hoppats på att kommittén skulle behandla frågan både i juli och i oktober – vilket då inte blivit fallet.