Tesla slutar bygga Cybertrucken nästa sommar efter drygt 70 000 sålda bilar i USA hittills. Pickupen i rostfritt stål blir en bilklassiker, och värdet på de bästa exemplaren kommer troligen att stiga enormt.
Cybertruck kan bli vår tids DeLorean – och i Sverige finns ingen registrerad
”Det kommer aldrig att finnas något annat fordon som den”, skrev Elon Musk när han förra veckan meddelade att fabriksytan i Texas går till robottaxin Cybercab. Det har han rätt i, och det är unikheten som samlare betalar för.
Cybertrucken är ett minne från premiären 2019, då pansarglaset sprack inför publiken. Den amerikanska nättidningen Slate kallar den en kvarleva från tiden då Tesla vågade göra vad som helst.
Slate tror att den kan bli ett samlarobjekt för entusiaster som betraktar bilen som ett djärvt men dödsdömt försök att göra något helt nytt.
Även DeLorean var ett fiasko
Musk talade om 250 000 bilar om året. Med takten från tredje kvartalet slutar Cybertrucken på omkring 84 000 bilar totalt i USA, och därmed hamnar den i samma fack som DeLorean, en annan bil med kaross i rostfritt stål som köparna valde bort.
DeLorean kostade 25 000 dollar när tillverkningen startade i januari 1981, och omkring 9 000 bilar hann byggas innan bolaget gick i konkurs året därpå.
I dag värderar samlarbilsförsäkraren Hagerty en DeLorean i toppskick till 116 000 dollar, enligt Motorious. Justerat för inflationen motsvarar nypriset omkring 97 000 dollar, så toppbilarna har gett en real vinst.
En DeLorean i gott skick ligger däremot på 54 900 dollar och har realt tappat drygt 40 procent. ”De bästa DeLoreanerna fortsätter att dra ifrån”, skriver Motorious.
Samma sak kommer antagligen hända med Cybertruck. Det blir de numrerade Foundation Series-bilarna från första årgången och de sista som rullar ut från fabriken i Texas nästa sommar som drar ifrån.
Foundation Series-bilar har redan sålts för över 80 000 dollar i höst, enligt marknadsplatsen Find My Electric. När Tesla lade ned Model S och Model X i april var efterfrågan störst på bilarna från 2025 och 2026, och de sista nypriserna blev ett riktmärke för begagnatmarknaden.
Tesla har höjt Cybertruckens nypris två gånger sedan augusti, och den billigaste versionen som går att beställa kostar nu 92 490 dollar.
Filmrollen saknas fortfarande
DeLorean blev en ikon 1985 genom Tillbaka till framtiden. Filmen är en del av förklaringen till att nästan alla känner igen bilen, liksom att det aldrig blir fler bilar och att de blir färre för varje år.
Cybertrucken har hittills fått spela förlorarens bil i tv-serier som The Boys och Euphoria, har IGN noterat. När en gangster i Tulsa King skryter om den skottsäkra karossen svarar knarklangaren bredvid honom, ”ja, i Blade Runner, i verkligheten kör vi inte runt i ett kylskåp”.
Men DeLorean var ett skämt redan i Tillbaka till framtiden, påpekar IGN, och det hindrade inte bilen från att bli en ikon.
Ingen i det svenska registret
I Sverige är Cybertrucken nästan omöjlig att få tag på. Enligt car.info finns 51 bilar av märket DeLorean i det svenska registret men ingen Cybertruck, eftersom bilen saknar EU-godkännande.
Enligt Hurbra har minst en importerad bil fått köras här med ett tidsbegränsat individuellt godkännande, efter att bland annat belysningen byggts om. Den bilen finns ändå inte med i car.infos register.
Toppversionen Cyberbeast kostar 102 490 dollar, omkring 1,02 miljoner kronor till dagens kurs och nästan 1,3 miljoner med moms, och då tillkommer tull, frakt och ombyggnad.
Om trettio år kommer vi antagligen få se Cybertruck stående bredvid DeLorean på bilmuseerna, med eller utan filmroll.
De få bilar som tagit sig till Sverige kommer då att vara ovanligare här än DeLorean är i dag, och en välhållen bil ur den sista serien från Texas kommer att vara värd mer än den kostar nu, även räknat i dagens pengar.