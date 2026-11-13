Cybertruck kan bli vår tids DeLorean – och i Sverige finns ingen registrerad

Cybertrucken är ett minne från premiären 2019, då pansarglaset sprack inför publiken. Den amerikanska nättidningen Slate kallar den en kvarleva från tiden då Tesla vågade göra vad som helst.

Slate tror att den kan bli ett samlarobjekt för entusiaster som betraktar bilen som ett djärvt men dödsdömt försök att göra något helt nytt.

Även DeLorean var ett fiasko

Musk talade om 250 000 bilar om året. Med takten från tredje kvartalet slutar Cybertrucken på omkring 84 000 bilar totalt i USA, och därmed hamnar den i samma fack som DeLorean, en annan bil med kaross i rostfritt stål som köparna valde bort.

DeLorean kostade 25 000 dollar när tillverkningen startade i januari 1981, och omkring 9 000 bilar hann byggas innan bolaget gick i konkurs året därpå.

Här en övergiven DeLorean som hittats vid en väg – rör det sig om en tidsresa? (Foto: Google Maps).

I dag värderar samlarbilsförsäkraren Hagerty en DeLorean i toppskick till 116 000 dollar, enligt Motorious. Justerat för inflationen motsvarar nypriset omkring 97 000 dollar, så toppbilarna har gett en real vinst.

En DeLorean i gott skick ligger däremot på 54 900 dollar och har realt tappat drygt 40 procent. ”De bästa DeLoreanerna fortsätter att dra ifrån”, skriver Motorious.

Samma sak kommer antagligen hända med Cybertruck. Det blir de numrerade Foundation Series-bilarna från första årgången och de sista som rullar ut från fabriken i Texas nästa sommar som drar ifrån.

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Cybertruck i långa rader. Över 70 000 tillverkade som nu garanterat kommer öka i pris. Foto: Eric Gay /AP/TT

Foundation Series-bilar har redan sålts för över 80 000 dollar i höst, enligt marknadsplatsen Find My Electric. När Tesla lade ned Model S och Model X i april var efterfrågan störst på bilarna från 2025 och 2026, och de sista nypriserna blev ett riktmärke för begagnatmarknaden.

Tesla har höjt Cybertruckens nypris två gånger sedan augusti, och den billigaste versionen som går att beställa kostar nu 92 490 dollar.