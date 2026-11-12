Listat: Husbilstrender att hålla ett öga på

”För den som planerar många resor finns samtidigt mycket att uppskatta i att ha sitt eget boende med sig och kunna använda det till både längre semestrar och kortare avbrott i vardagen”, konstaterar Per Nilsson, ordförande i Husvagns- och Husbilsbranschens Riksförbund i ett pressmeddelande.

För de allra flesta betyder vintermånaderna att campingsäsongen är över, undantagen är de som antingen trotsar kylan på hemmaplan och de som istället söker sig mot varmare breddgrader. Vi andra får nöja oss med att drömma om kommande års äventyr – och vad passar då inte bättre än lite trendspaningar på husbilsmarknaden?

Det är tyska motororganisationen ADAC som står för inne-listan: Egenbyggen, off-road-varianter och elhusbilar är på uppgång.

Billigare husbilar och lyxigare tillval

Enligt tyskarna blir utbudet alltmer uppdelat mellan lyxiga husbilar och billigare instegsmodeller. Å ena sidan har tillverkarna börjat skala bort påkostade badrum, avancerade möbler och omfattande standardutrustning för att pressa priserna.

Ett exempel är Bürstners nya Papillon, som bygger på Citroën Jumper och ska kosta under 40 000 euro, motsvarande drygt 440 000 kronor. Den är tänkt som en enklare inkörsport till husbilslivet, där köparen själv får bestämma hur mycket utrustning som faktiskt behövs.

Bilen har exempelvis ett induktionskök, men saknar kylskåp som standard. Den som vill ha ett sådant får alltså komplettera på egen hand, allt för att hålla inköpspriset nere.

I den andra änden av marknaden fortsätter tillverkarna att hitta nya sätt att klämma in mer lyx på begränsade ytor. Westfalias Columbus Liner är ett exempel. Den kompakta skåpbilen kan utrustas med en så kallad Sky Lounge – en takterrass som skapar ytterligare utrymme för umgänge.

Samtidigt fortsätter intresset för att bygga om skåpbilar efter egna önskemål. Modulära lösningar gör det möjligt att använda fordonet både som vardagsbil och husbil. Exempelvis kan sängar och annan inredning fällas undan för att frigöra lastutrymme.