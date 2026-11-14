Europarekord för BMW i3 – Nordkap till Tarifa på braktid

BMW nöjde sig dock inte där, utan skickade en av sina ingenjörer på en mäktig roadtrip som korsade hela Europa för att visa upp det tekniska under som är andra ut i Neue Klasse-uppställningen.

Snabbast på Paneuropeana-rutten

Resan gick från Nordkap i Norge till Tarifa i södra Spanien. På vägen avverkade BMW i3 50 xDrive hela 5 886,7 kilometer genom åtta länder på tre dygn, två timmar och 41 minuter, skriver tillverkaren.

Det räckte för att slå det tidigare rekordet på den så kallade Paneuropeana-rutten med drygt sju timmar. Utmaningen går ut på att ta sig mellan Europas nordligaste och sydligaste delar på så kort tid som möjligt. Och då räcker det inte att bilen har gedigen räckvidd, tiden vid varje laddstopp måste också vara minimal.

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Och där kommer den kanske mest imponerande siffran. Under hela resan tillbringade bilen sammanlagt bara 2 timmar, 45 minuter och 54 sekunder vid laddstationerna.

BMW använde publikt tillgängliga snabbladdare och lyckades hålla en genomsnittlig laddeffekt på 275 kW. Med en snitthastighet på 79,7 km/h landade energiförbrukningen för hela resan på 12,5 kWh per 100 kilometer, motsvarande 1,25 kWh per mil.

BMW har jobbat hårt med bilens aerodynamik och uppger ett luftmotståndsvärde på 0,21, vilket gör i3 till märkets mest aerodynamiska bil hittills. Även däcken bidrar till den låga energiförbrukningen – deras rullmotstånd uppges vara 14 procent bättre än gränsvärdet för den högsta effektivitetsklassen.

Säljstart Sverige

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Från och med höstens intågande har den nya modellen börjat synas också på vägarna här i Sverige. I oktober nyregistrerades här 119 exemplar av BMW i3, jämfört med 20 månaden före. Hittills i november räknar Car Info med att ytterligare 89 reggats för svenska vägar – vilket så här tidigt i månaden bäddar för en ännu högre månadstotal än i oktober.

Nya i3 50 xDrive har ett batteri med 108,7 kWh nettokapacitet och ett 800-voltssystem. Den maximala snabbladdningseffekten är 400 kW. Enligt BMW ska tio minuters laddning kunna ge upp till 423 kilometers räckvidd.