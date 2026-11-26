Polisen tvingades köra i 70 km/h för att hänga med en 15-åring på elsparkcykel. Och vid ett tillslag upptäckte tyska polisen flera trimmade elsparkcyklar – varav en hade toppfart på över 160 km/h.
160 i stället för 20 km/h: Trimmade elsparkcyklar allt större problem
Det började med en poliskontroll i Grolsheim, söder om Mainz, i mitten av oktober. Den tyska polispatrullen fick syn på två ungdomar med elsparkcyklar. Den ena saknade den lilla försäkringsskylt som krävs för att en elsparkcykel ska få användas i tysk trafik.
När poliserna skulle kontrollera fordonen hoppade en av ungdomarna på sin sparkcykel och försökte köra därifrån. Patrullen fick accelerera till närmare 70 km/h för att hänga med under jakten genom samhället och längs en cykelväg.
Flyktförsöket slutade i en återvändsgränd. Där kunde polisen stoppa den 15-årige föraren och konstatera att hans elsparkcykel kunde nå nästan 80 km/h, rapporterar SWR.
Sex fordon beslagtagna
Händelsen är en del av ett större problem i området. Efter flera vittnesuppgifter om ungdomar som körde elsparkcyklar i betydligt högre hastigheter än tillåtet genomförde polisen husrannsakningar hos fem ungdomar.
Resultatet blev fyra beslagtagna elsparkcyklar, en moped och en elektrisk dirtbike – samtliga ska ha trimmats för att klara hastigheter på omkring 100 km/h, och ett av fordonen ska ha haft en toppfart på över 160 km/h.
Tyskland har, precis som Sverige, en hastighetsgräns för elsparkcyklar på 20 km/h, skriver Lokalo.
Kan sluta med trasiga bromsar
Polisen varnar för att fordonen inte är konstruerade för de extrema hastigheterna. Styren kan gå av, hjul skadas och bromsar sluta fungera när belastningen blir för stor, rapporterar Merkurist.
Statistiken från svenska elspakcykelolyckor förstärker bilden av riskerna som de små elektriska fordonen bär med sig. I somras rapporterade Transportstyrelsen att över 6500 elsparkcykelolyckor skett 2025, totalt avled sju personer av sina skador.
”Elsparkcyklister står nu för drygt en fjärdedel av alla omkomna och skadade oskyddade trafikanter exklusive fotgängare i fallolyckor i trafikmiljön”, sade Khabat Amin, statistiker och trafiksäkerhetsanalytiker vid Transportstyrelsen, i en kommentar.
Reglerna som akut måste ändras
Dagens PS har tidigare rapporterat att Sverige är bland de länder som har slappast regler kring elsparkcyklar i Europa. Men framåt kan det bli ändring på det.Transportstyrelsen har redan påbörjat en egen översyn av elsparkcykelreglerna, som ska vara klar i början av 2027.
Och i augusti gav regeringen dessutom myndigheten ett nytt uppdrag att ta fram konkreta förslag för att minska olyckorna. Det uppdraget ska redovisas senast i januari 2028.
Trafikverket menar dock att man arbetar för långsamt. Myndighetens trafiksäkerhetsdirektör Maria Krafft vill se snabbare åtgärder och beskriver situationen som akut. Bland deras förslag finns hjälmkrav för alla förare, åldersgräns och promillegräns, rapporterar Omni.