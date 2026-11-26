När poliserna skulle kontrollera fordonen hoppade en av ungdomarna på sin sparkcykel och försökte köra därifrån. Patrullen fick accelerera till närmare 70 km/h för att hänga med under jakten genom samhället och längs en cykelväg.

Flyktförsöket slutade i en återvändsgränd. Där kunde polisen stoppa den 15-årige föraren och konstatera att hans elsparkcykel kunde nå nästan 80 km/h, rapporterar SWR.

Sex fordon beslagtagna

Händelsen är en del av ett större problem i området. Efter flera vittnesuppgifter om ungdomar som körde elsparkcyklar i betydligt högre hastigheter än tillåtet genomförde polisen husrannsakningar hos fem ungdomar.

Resultatet blev fyra beslagtagna elsparkcyklar, en moped och en elektrisk dirtbike – samtliga ska ha trimmats för att klara hastigheter på omkring 100 km/h, och ett av fordonen ska ha haft en toppfart på över 160 km/h.

Tyskland har, precis som Sverige, en hastighetsgräns för elsparkcyklar på 20 km/h, skriver Lokalo.