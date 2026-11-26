Satsningen har redan väckt reaktioner i branschen. Enligt The Guardian föll aktien i brittiska bilsajten Autotrader med 3 procent efter beskedet. Handlarkedjan Vertu Motors, som är bland de första att samarbeta med Amazon, steg i stället med 4 procent.

Bilköpet börjar på nätet

Upplägget påminner om hur kunder redan handlar på Amazon. Man ska kunna söka bland olika modeller, jämföra utrustningsnivåer och se priserna direkt på plattformen. Kunden ska också kunna få en värdering av sin nuvarande bil och undersöka olika finansieringsalternativ innan det är dags att reservera en bil.

Men någon fullständig nätförsäljning blir det inte. När kunden har hittat rätt bil tar handlaren över. Hos denne skrivs papperen under och nycklarna lämnas över, enligt Handelsblatt.

För Amazons del handlar det alltså främst om att tillhandahålla den tekniska plattformen. De bilhandlare som är med i satsningen står fortfarande för bilarna, och bestämmer priserna.

Nätjätten lovar, enligt branschsajten PPC Land, transparenta priser utan dolda avgifter och vill göra bilköpet lika överskådligt och friktionsfritt som andra köp på Amazon. Exakt hur samarbetet mellan Amazon och bilhandlarna ska fungera ekonomiskt är ännu oklart, någon slags avgift är såklart att vänta men exakta summor har inte offentliggjorts.

Hyundai blir först ut

Det första bilmärket på den brittiska plattformen blir Hyundai. Utbudet ska bland annat omfatta de populära elbilarna Ioniq 3 och Ioniq 5, vilken nyligen röstades fram till Årets begagnade bil av brittiska Auto Express. Även Kona och i20 kommer att finnas med från start. Handlarkedjan Vertu Motors kommer att stå för sajtens begagnade bilar.

Amazon har redan erfarenhet av bilförsäljning i USA, där lanserade man tjänsten i december 2024. Den finns nu i över 150 städer och Amazon samarbetar med tusentals handlare som tillsammans erbjuder bilar från 35 märken.

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Hyundais koncernchef José Muñoz uppger att 78 procent av märkets försäljningar som påverkats av Amazon i USA har gått till kunder som tidigare inte övervägt Hyundai.

Inget besked om Sverige

Någon svensk lansering verkar ännu inte finnas med i planerna. Amazon har inte heller presenterat några fler europeiska marknader i sin pressinformation.

Men fler bilmärken och handlare väntas ansluta inför den brittiska premiären. Hur stor utmanare Amazon blir till de etablerade bilsajterna återstår därför att se.