Svenska Hexagon glödhett i robotkapplöpningen – aktien lockar

Det franska kapitalbolaget LFDE ser enorma tillväxtmöjligheter och pekar ut svenska Hexagon som en nyckelspelare i denna globala kapplöpning.

Gigantisk marknad växer nu fram

Utvecklingen inom humanoider och autonoma system har tagit fart på allvar med stora satsningar från bland annat Elon Musk och flera globala fondjättar. Enligt LFDE uppskattas försäljningen av hårdvara för humanoida robotar nå astronomiska summor under de kommande decennierna.

Pierre Puybasset, talesperson för den franska kapitalförvaltaren LFDE, lyfter fram de beräkningar som bolaget har tagit fram för framtiden.

”Här är siffrorna för den förväntade försäljningen av hårdvara för humanoida robotar. År 2040 uppskattar vi att det kommer att vara 8 780 miljarder dollar, år 2045 17 177 miljarder dollar och år 2050 25 053 miljarder dollar”, säger Pierre Puybasset, rapporterar danska affärstidningen Børsen.

Även kapitalförvaltarjättar som Nuveen och Blackrock märker av det ökande intresset. Willis Tsai, chef för globala aktier på Nuveen, konstaterar att fysisk AI har potential att avsevärt öka effektiviteten och produktiviteten samt öppna upp för helt nya tillämpningsmöjligheter i ekonomin, framgår det i artikeln.