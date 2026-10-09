Teknikinvesterare och kapitalförvaltare runt om i världen riktar nu blickarna mot nästa stora våg på aktiemarknaderna och det svenska mätteknikbolaget Hexagon ses som en viktig aktör i det globala robot-racet.
Svenska Hexagon glödhett i robotkapplöpningen – aktien lockar
Fokus ligger på fysisk AI där artificiell intelligens kombineras med avancerad robotteknik för att lösa komplexa uppgifter inom allt från biltillverkning till sjukvård.
Det franska kapitalbolaget LFDE ser enorma tillväxtmöjligheter och pekar ut svenska Hexagon som en nyckelspelare i denna globala kapplöpning.
Gigantisk marknad växer nu fram
Utvecklingen inom humanoider och autonoma system har tagit fart på allvar med stora satsningar från bland annat Elon Musk och flera globala fondjättar. Enligt LFDE uppskattas försäljningen av hårdvara för humanoida robotar nå astronomiska summor under de kommande decennierna.
Pierre Puybasset, talesperson för den franska kapitalförvaltaren LFDE, lyfter fram de beräkningar som bolaget har tagit fram för framtiden.
”Här är siffrorna för den förväntade försäljningen av hårdvara för humanoida robotar. År 2040 uppskattar vi att det kommer att vara 8 780 miljarder dollar, år 2045 17 177 miljarder dollar och år 2050 25 053 miljarder dollar”, säger Pierre Puybasset, rapporterar danska affärstidningen Børsen.
Även kapitalförvaltarjättar som Nuveen och Blackrock märker av det ökande intresset. Willis Tsai, chef för globala aktier på Nuveen, konstaterar att fysisk AI har potential att avsevärt öka effektiviteten och produktiviteten samt öppna upp för helt nya tillämpningsmöjligheter i ekonomin, framgår det i artikeln.
Svenska Hexagon tar plats på scenen
Mitt i denna globala våg av teknikutveckling dras uppmärksamheten till svenska Hexagon (börskurs). Bolaget är traditionellt känt för måleteknologi och geografiska informationssystem men har utvecklat en robot vid namn Aeon som positionerar Europa på den internationella kartan.
”Hexagon har utvecklat en robot vid namnet Aeon som kan utföra en en lång rad uppgifter, såsom att välja ut och inspektera föremål samt skanna delar med avancerade skannrar”, förklarar Pierre Puybasset.
”Därutöver planerar företaget att sätta in minst 1 000 humana robotar i partnern Schaefflers fabriker”, tillägger han, berättar Børsen.
Vid sidan av Hexagon lyfts även kinesiska Ubtech Robotics fram, ett bolag vars robotar nu integreras i industriella miljöer efter att ha nått betydande industriella milstolpar.
Handelsbankens ekonomikanal EFN har tidigare berättat att det kinesiska robotrallyt skapar miljardvinst för Hexagon.
Riskfyllt men högintressant tema
Trots den stora potentialen varnar investerare för att området fortfarande är i sin linda. Frågor om driftsäkerhet i stor skala och mogna affärsmodeller vägs noga mot de höga förväntningarna. Investeringschefen Benjamin Bjerre hos Techwave påpekar att systemfelen kan få stora konsekvenser om tekniken inte bevisar sin robusthet.
Henrik Karlsen, vd och investeringsdirektör på Horizon 3, efterfrågar samtidigt tydliga kassaflöden och starka finansiella balanser innan bredare investeringar görs i rena robottillverkare.
”Det finns självklart inga garantier. Spridningen kommer också att ta tid, och det kommer också att gå långsammare än med mjukvara eftersom robotar tar längre tid att skala upp”, säger Henrik Karlsen, enligt den danska affärs- och börstidningen.