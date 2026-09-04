Xiaomi inställer sig som näst på tur av kinesiska tillverkare att ta en tugga av den europeiska bilmarknaden. Samtidigt befinner sig Volkswagen nästintill ruinens brant.
Xiaomi sätter tänderna i Europa – därför ska VW oroa sig
Den kinesiska tillverkaren av småelektronik, Xiaomi, tog steget in på bilmarknaden 2021. Första modellen, el-sedanen SU7, lanserades på vårkanten 2024 och sedan dess har man lyckats kränga mer än en halv miljon bilar på den inhemska marknaden – inte illa för en nybörjare.
Inräknat tillverkarens SUV, YU7 (ett modellnamn som ju rullar lätt på tungan), ligger de totala försäljningssiffrorna omkring 750 000 bilar.
Och den förhållandevis starka försäljningen rimmar väl med motorpressens åsikter. YU7 har kallats den mest prisvärda elbilen någonsin och fick massor av uppmärksamhet när man i våras lät bilen riva av ett varv på Nürburgring, helt på egen hand.
Varvtiden blev inget att hurra över, men historia skrevs ändå: Xiaomi blev den första tillverkaren att köra en autonom bil runt banan.
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Vill ha sin bit av Europa-kakan
Långt ifrån oväntat kom igår beskedet att Xiaomi blir ytterligare en i ledet av kinesiska tillverkare som ska in på den enormt pressade europeiska bilmarknaden.
Första stoppet blir Berlin, där man redan signat avtal med åtta olika återförsäljare. Under nästa år ska någon, eller båda, av tillverkarens modeller kunna köpas i Tyskland – än har man inte specificerat vilka bilar som planerna innefattar.
Borde oroa VW
Dagens PS har tidigare rapporterat om Volkswagenkoncernens kris, och hur de kinesiska tillverkarna ökar sina marknadsandelar medan VW backar.
Bland annat Inside EVs beskriver Xiaomis modeller som raka konkurrenter till VW-ägda Porsches: När SU7 Ultra kördes (med förare) på Nürburgring lyckades man peta ner Porsche Taycan Turbo GT från tronen. Och YU7 GT säljs i Kina med 990 hästkrafter – omkring 300 fler än vad du får i den mest kittade versionen av eldrivna Macan.
Några priser har Xiaomi ännu inte släppt för det europeiska släppet – men i hemlandet kostar YU7 GT omkring 550 000 kr – Porsche Macan går för ungefär det dubbla.
Breddar hela utbudet
I en tuff marknad har Xiaomi dock betydligt mer att luta sig mot än sina bilar. Företagets bakgrund och position inom konsumentelektronik kommer såklart med vissa fördelar – vilket också märks i bilarna:
Xiaomis ”Human x Car x Home”-system kopplar ihop bilen med fler än 1 000 olika produkter från företaget. Det handlar om allt från småelektronik till prylar för det smarta hemmet, tanken är att bilen ska funka som en slags tech-hub för hela hushållet.
Och enligt ett nyligen utskickat pressmeddelande fortsätter Xiaomi att bygga ut tekniken. Fram till 2030 ska motsvarande över 260 miljarder kronor investeras i forskning och utveckling, bland annat inom AI och egenutvecklade processorer.