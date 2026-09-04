Xiaomi sätter tänderna i Europa – därför ska VW oroa sig

Inräknat tillverkarens SUV, YU7 (ett modellnamn som ju rullar lätt på tungan), ligger de totala försäljningssiffrorna omkring 750 000 bilar.

Och den förhållandevis starka försäljningen rimmar väl med motorpressens åsikter. YU7 har kallats den mest prisvärda elbilen någonsin och fick massor av uppmärksamhet när man i våras lät bilen riva av ett varv på Nürburgring, helt på egen hand.

Varvtiden blev inget att hurra över, men historia skrevs ändå: Xiaomi blev den första tillverkaren att köra en autonom bil runt banan.

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Vill ha sin bit av Europa-kakan

Långt ifrån oväntat kom igår beskedet att Xiaomi blir ytterligare en i ledet av kinesiska tillverkare som ska in på den enormt pressade europeiska bilmarknaden.

Första stoppet blir Berlin, där man redan signat avtal med åtta olika återförsäljare. Under nästa år ska någon, eller båda, av tillverkarens modeller kunna köpas i Tyskland – än har man inte specificerat vilka bilar som planerna innefattar.