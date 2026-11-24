Bensin- och dieselbilar står på andra änden av statistiken. Dieselbilarnas andel har gått från 9,2 till 6,9 procent och bensinbilarna lider ännu större förluster – från 27,4 till 20,8 procent.

Herren på täppan är dock alltjämt elhybriderna, under 2026 första tio månader har mer än var tredje såld bil varit en hybrid – och då är inte laddhybriderna inräknade.

Svenskarna vill ha laddhybrid, men köper dem inte

Siffrorna rimmar förhållandevis väl med den marknadsundersökning som Ziklo nyligen publicerat, där framgår det att elbilsägare generellt sett är nöjda med sina bilar – men att bara 23 procent av de tillfrågade tror att nästa bil de köper kommer att vara en ren elbil. Istället är det laddhybriderna som svenskarna drömmer om – trots att Mobility Swedens siffror pekar helt åt andra hållet. I oktober tappade kategorin med 24 procent jämfört med förra året.

Dacia Sandero är favoriten 2026

Förra månaden var det Tesla Model Y och Tesla Model S som toppade försäljningsstatistiken i Europa – totalt registrerades lite mer än 40 000 Model Y och 25 000 Model 3 – till viss del förklaras skuttet jämfört med tidigare månad med att Tesla brukar ha som strategi att leverera stora mängder av bilar mot slutet av kvartalen.

Med det sagt innebar månadens siffror en ökning jämfört med tidigare år. Teslant skriver att Model 3-siffrorna mer än dubblades mot 2025 – för Model Y var motsvarande siffra närmare 55 procent. Inte helt förvånande, en genomlysning som Dagens PS nyligen gjort pekar ut modellen som den mest eftersuktade modellen i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Vinnaren, sett till helåret hittills, är dock Dacia Sandero. Besteslling Car Blog noterar 17 812 registreringar i oktober – vilket säkrar förstaplatsen med en marginal på cirka 5000 bilar mot Tesla Model Y.

Om modellen klarar av att knipa titeln som europas bäst sålda bil två år i rad återstår att se.

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XC60 dominant på hemmaplan

I Sverige är det fortfarande Volvo XC60 som är mest populär.

I oktober slogs modellen visserligen av småsyskonet EX40/XC40, men sett till helåret är det den större SUV:en som kammat hem flest nyregistreringar. Jämfört med förra året, då XC60 blev Sveriges bäst säljande bil, backar man dock 24,5 procent.

Vad som verkar bli Europavinnarna, Sandero eller Model Y, har registrerats 1194 respektive 7706 gånger i Sverige i år. Motsvarande siffra för XC60 är 11 695.