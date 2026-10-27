Polisens nya superradar kan mäta hastigheten på flera fordon samtidigt – även när polisbilen är i rörelse. Nu finns tekniken i samtliga polisregioner, och målet är att den ska sänka medelhastigheten på svenska vägar.
Polisens nya radarbilar finns nu i hela Sverige: "Fruktad"
Vad som fortfarande beskrivs som ett pilotprojekt har blivit ett effektivt sätt att fånga fartsyndare på bar gärning. Polismyndighetens nya system omskrevs redan i våras, då man berättade att radarn kunde mäta upp till 18 fordon per sekund och registrera både hastighet, avstånd och färdriktning, även när polisbilen är i rörelse.
Poliserna inne i bilen blir serverade all information de behöver på en digital skärm, vilket gör att de direkt kan ta beslut om att stoppa en bil som kör för snabbt.
”Så fort det kommer upp en på skärmen som kör för fort, och vi inte är upptagna på annat jobb, så blir den stoppad, berättar trafikpolisen Johan Löfstedt för Sveriges Radio.
Finns i hela Sverige
Fördelarna med den nya hastighetsradarn gjorde sig kända direkt – i våras handlade det bara om ett fåtal städer som radarbilarna testades i, trots det beskrev man hur ”ett betydande antal förare bötfällts, vilket visar hur effektiv tekniken är i praktiken”.
Nu har tekniken anammats i alla svenska polisregioner, skriver Vi Bilägare.
Exakt hur många bilar per region som utrustats med ”superradarn”, som den kommit att kallas, är polisen förtegen om. Inte heller någon exakt statistik över hur många fartöverträdelser som rapporterats delar man med sig av, men visionen är tydlig:
”På sikt ska alla polisens utryckningsfordon ha en radar inkopplad”, säger Irene Sokolow på polisens nationella mediecenter till tidningen.
Enligt M Sverige är själva hårdvaran redan standard på alla polisiära XC60 och V90 som rullar i Sverige, men används alltså bara i ett visst antal av bilarna.
Ska sänka medelhastigheten
Trafikpolisen Glenn Franklin förklarar hur det går till, från mätning till bot:
”Tekniken kan göra 18 mätningar per sekund. Sedan är det alltid upp till polismannen som måste köra ikapp personen, stoppa fordonet och identifiera föraren.”
Franklin förklarar att av 200 stoppade i polisregion Nord under två månaders tid, så var det bara en förare som nekade till brott.
Helen Fisherström, polisinspektör, som intervjuats av Aftonbladet beskriver den nya radarn på ett liknande sätt.
”När man säger att vi har mätt med radar, då är det som att det inte finns någon återvändo. Man får den känslan. Den är lite fruktad.”
Vidare menar Glenn Franklin att tekniken väntas få en stor avskräckande effekt på eventuella fartsyndare.
”När tekniken är skarpt i drift i alla polisbilar kommer medelhastigheten sjunka avsevärt. Du vet ju inte när du möter en polisbil eftersom tekniken finns i både målade och civila bilar”, säger han till M Sverige och tillägger att alla som kör mer än 6 km/h för fort ska rapporteras.