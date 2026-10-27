Polisens nya radarbilar finns nu i hela Sverige: "Fruktad"

Poliserna inne i bilen blir serverade all information de behöver på en digital skärm, vilket gör att de direkt kan ta beslut om att stoppa en bil som kör för snabbt.

”Så fort det kommer upp en på skärmen som kör för fort, och vi inte är upptagna på annat jobb, så blir den stoppad, berättar trafikpolisen Johan Löfstedt för Sveriges Radio.

Finns i hela Sverige

Fördelarna med den nya hastighetsradarn gjorde sig kända direkt – i våras handlade det bara om ett fåtal städer som radarbilarna testades i, trots det beskrev man hur ”ett betydande antal förare bötfällts, vilket visar hur effektiv tekniken är i praktiken”.

Nu har tekniken anammats i alla svenska polisregioner, skriver Vi Bilägare.

Exakt hur många bilar per region som utrustats med ”superradarn”, som den kommit att kallas, är polisen förtegen om. Inte heller någon exakt statistik över hur många fartöverträdelser som rapporterats delar man med sig av, men visionen är tydlig:

”På sikt ska alla polisens utryckningsfordon ha en radar inkopplad”, säger Irene Sokolow på polisens nationella mediecenter till tidningen.

Enligt M Sverige är själva hårdvaran redan standard på alla polisiära XC60 och V90 som rullar i Sverige, men används alltså bara i ett visst antal av bilarna.